GAF TJEDNA

Trumpova ministrica hladnokrvno ubijenu ženu nazvala teroristicom

U.S. President Trump meets White House Task Force on FIFA World Cup 2026
Foto: Evelyn Hockstein/REUTERS
Autor
Hassan Haidar Diab
11.01.2026.
u 08:20

Noemina izjava protumačena je kao pokušaj opravdavanja uporabe smrtonosne sile i kriminalizacije žrtve

Izjava ministrice domovinske sigurnosti SAD-a Kristi Noem nakon ubojstva 37-godišnje američke državljanke Renée Nicole Good u Minneapolisu izazvala je šok. Noem je, braneći postupanje agenta imigracijske službe ICE koji je usmrtio ženu u njezinu automobilu, ustvrdila da Renée "weaponizirala svoje vozilo" te njezino ponašanje nazvala "domaćim terorizmom".Takva kvalifikacija izazvala je bijes lokalnih vlasti, civilnog društva i dijela javnosti, osobito nakon što su se pojavile snimke i svjedočenja koja ozbiljno dovode u pitanje službenu verziju DHS-a. Prema dostupnim videozapisima, vozilo se nije kretalo prema agentima na način koji bi opravdao smrtonosnu silu, dok lokalni dužnosnici tvrde da žena nije predstavljala neposrednu prijetnju. Noemina izjava protumačena je kao pokušaj opravdavanja uporabe smrtonosne sile i kriminalizacije žrtve, ali i kao politička poruka u sve žešćem sukobu savezne vlasti i liberalnih gradova oko imigracijske politike.
Komentara 3

LA
laptopxp1
08:28 11.01.2026.

Njen predsjednik je međunarodni terorist, isto kao i njegov ruski kolega.

NA
NANO
08:35 11.01.2026.

Kuda vide ovaj svjet, šta se događa sa ovim političarima, brišu sva međunarodna prava i pravila. Jednostavno totalna svjetska ludost tih tirana.

JE
Jegermeister
08:32 11.01.2026.

Bolesna nacija! Nažalost multinacionalni eksperiment tvorbe nacije nije uspio.

