Trumpova ministrica hladnokrvno ubijenu ženu nazvala teroristicom

Izjava ministrice domovinske sigurnosti SAD-a Kristi Noem nakon ubojstva 37-godišnje američke državljanke Renée Nicole Good u Minneapolisu izazvala je šok. Noem je, braneći postupanje agenta imigracijske službe ICE koji je usmrtio ženu u njezinu automobilu, ustvrdila da Renée "weaponizirala svoje vozilo" te njezino ponašanje nazvala "domaćim terorizmom".Takva kvalifikacija izazvala je bijes lokalnih vlasti, civilnog društva i dijela javnosti, osobito nakon što su se pojavile snimke i svjedočenja koja ozbiljno dovode u pitanje službenu verziju DHS-a. Prema dostupnim videozapisima, vozilo se nije kretalo prema agentima na način koji bi opravdao smrtonosnu silu, dok lokalni dužnosnici tvrde da žena nije predstavljala neposrednu prijetnju. Noemina izjava protumačena je kao pokušaj opravdavanja uporabe smrtonosne sile i kriminalizacije žrtve, ali i kao politička poruka u sve žešćem sukobu savezne vlasti i liberalnih gradova oko imigracijske politike.

