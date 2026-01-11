FOTO Tisuće na ulicama protiv ICE-a nakon stravičnog ubojstva: 'Ovo je diktatura'

Deseci tisuća ljudi u subotu su sudjelovali na brojnim skupovima u znak prosvjeda protiv metoda Imigracijske i carinske službe (ICE), nakon što je jedan od njezinih agenata u Minneapolisu ubio 37-godišnju ženu. Tisuće ljudi okupile su se u Minneapolisu, hrabro su prkosile hladnoći (-7 stupnjeva Celzija) i u parku prekrivenom snijegom u blizini mjesta pucnjave skandirali ime žrtve i držali transparente neprijateljski nastrojene prema saveznoj policiji. Drew Lenzmeier (30) rekao je za AFP da se osjeća kao da "klizi u autoritarnu diktaturu".

"Nitko ne sprječava Trumpovu administraciju da ubija građane, krade i otima ljudska bića. Vrijeme je da se to zaustavi", kazao je. Na istočnoj obali, u Bostonu, udaljenom više od 2000 km, Bill Torcaso također se pridružio drugim prosvjednicima. "Jedino načelo koje nas ujedinjuje je jednakost pred zakonom. To je ono u što najdublje vjerujem i upravo to mislim da Trump stalno krši. To je neprihvatljivo", rekao je.

Iza slogana „ICE, zauvijek van“ (ICE, out for Good, koji je igra riječi s imenom ubijene žene, Renee Nicole Good), posebno stoji pokret „Nema kraljeva“, mreže ljevičarskih organizacija koje se protive Donaldu Trumpu. Smrt ove američke majke, ubijene u svom automobilu u srijedu, izazvala je snažne emocije u njezinom gradu, demokratskom uporištu, i šire među Amerikancima zabrinutim zbog metoda u borbi protiv ilegalne imigracije, koju je Trump pretvorio u nacionalni prioritet.

U subotu ujutro tri demokratske kongresnice iz Minnesote posjetile su saveznu zgradu u predgrađu Minneapolisa u kojoj se nalazi imigracijska uprava. Među njima je bila Ilhan Omar, istaknuta osoba američke ljevice somalskog podrijetla.

Ali čim su ušle, zamoljene su da odu, ispripovijedale su. „Ono što se danas dogodilo je očigledan pokušaj sprječavanja članova Kongresa u obavljanju njihove nadzorne uloge“, požalila se Ilhan Omar. Prema vladi, koja to naziva činom "domaćeg terorizma", policajac je pucao u samoobrani kada ga je Renee Nicole Good pokušala pregaziti svojim vozilom. Dužnosnici Minnesote nazvali su pucnjavu neopravdanom, ukazujući na snimku prolaznika na kojoj se čini da se njezino vozilo okreće suprotno od agenta koji je pucao.

Good je bila volonterka u mreži koja prati i bilježi operacije ICE-a u Minneapolisu, Demokratski zakonodavci osuđuju činjenicu da su lokalni istražitelji isključeni iz istrage koju provodi FBI. „Vrijeme je da se poštuje zakon, to što su ministarstvo pravosuđa i ova predsjednička administracija već donijeli zaključke o ovim događajima duboko je zabrinjavajuća“, rekao je gradonačelnik Minneapolisa Jacob Frey. Prema The Traceu, američkom mediju specijaliziranom za oružano nasilje, Renee Nicole Good je četvrta osoba koju su ubili savezni imigracijski agenti otkako je Trumpova administracija pokrenula svoju politiku deportacije, a sedam drugih je ranjeno.