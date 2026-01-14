Rusija je postala najveći dobavljač dušičnih gnojiva Sjedinjenim Državama

I dok je pažnja javnosti usmjerena na izvoz ruske nafte, dotle Rusija i dalje zgrče milijarde eura na izvozu mineralnih gnojiva. Štovše taj izvoz i povećava unatoč općim sankcijama. Rusija je tako u 2025. godini postala najveći dobavljač dušičnih gnojiva Sjedinjenim Državama, osiguravajući otprilike 35% američkog tržišta za uvoz uree, izvještavaju ruske novine Kommersant.
Prema rezultatima razdoblja siječanj-kolovoz 2025., ruske isporuke uree u SAD porasle su za 31% u usporedbi s istim razdobljem prošle godine - na preko 1,5 milijuna tona. Za to vrijeme ukupni uvoz uree u SAD povećao se za samo 3% što samo ukazuje na udio ruskog rasta izvoza. Kao što je navedeno, Rusija je pretekla svoje glavne konkurente u tom segmentu: Katar s udjelom od oko 19% i Alžir s približno 10% američkog tržišta uvoza dušičnih gnojiva.
Prema Reutersu, ruski proizvođači gnojiva očekuju da će do 2030. povećati svoj globalni tržišni udio na 25%, u odnosu na trenutnih 20%.
