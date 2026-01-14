Naši Portali
RUSIJA OSVAJA TRŽIŠTA

Rusija je postala najveći dobavljač dušičnih gnojiva Sjedinjenim Državama

Autor
Danijel Prerad
14.01.2026.
u 17:25

Prema Reutersu, ruski proizvođači gnojiva očekuju da će do 2030. povećati svoj globalni tržišni udio na 25%, u odnosu na trenutnih 20%.

I dok je pažnja javnosti usmjerena na izvoz ruske nafte, dotle Rusija i dalje zgrče milijarde eura na izvozu mineralnih gnojiva. Štovše taj izvoz i povećava unatoč općim sankcijama. Rusija je tako u 2025. godini postala najveći dobavljač dušičnih gnojiva Sjedinjenim Državama, osiguravajući otprilike 35% američkog tržišta za uvoz uree, izvještavaju ruske novine Kommersant.

Prema rezultatima razdoblja siječanj-kolovoz 2025., ruske isporuke uree u SAD porasle su za 31% u usporedbi s istim razdobljem prošle godine - na preko 1,5 milijuna tona. Za to vrijeme ukupni uvoz uree u SAD povećao se za samo 3% što samo ukazuje na udio ruskog rasta izvoza. Kao što je navedeno, Rusija je pretekla svoje glavne konkurente u tom segmentu: Katar s udjelom od oko 19% i Alžir s približno 10% američkog tržišta uvoza dušičnih gnojiva.

SAD izvoz gnojivo Rusija

OT
Onog_tamoo
17:29 14.01.2026.

Tako triba neki će kmecat sad kad procitaju.Pisa sam davno svi ćemo mi pokucati na vrata kod Rusa.Sta kaze Gusar, nato.

