Velike gužve na cestama: Požar u tunelu Sveti Rok, kolona preko 5 kilometara

Pojačan je promet na hrvatskim cestama, posebice u smjeru unutrašnjosti, na prilazima turističkim središtima duž obale, trajektnim lukama i pristaništima te na većini graničnih prijelaza, javlja Hrvatski autoklub (HAK). Na autocesti A1, na dionici od Bosiljeva 2 do Jastrebarskog u smjeru Zagreba, vozi se u koloni s kraćim zastojima.

Kod naplatnih postaja Lučko i Demerje u smjeru Zagreba kolone su duge oko jedan kilometar, dok u smjeru mora kod Lučkog nema dužih čekanja. Zbog požara na vozilu u tunelu Sveti Rok promet je privremeno prekinut u oba smjera, što je uzrokovalo kolone dugačke oko pet kilometara prema Zagrebu i oko dva kilometra u smjeru Dubrovnika.

Na autocesti A3, na čvoru Most Sava u smjeru Bregane, dogodila se prometna nesreća zbog koje se vozi uz ograničenje brzine od 80 kilometara na sat. Na državnoj cesti DC76, u tunelu Sveti Ilija, promet je pojačan u smjeru Zagvozda, a vozi se uz ograničenje brzine.