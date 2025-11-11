Velika promjena za sve zgrade u Hrvatskoj: Rok istječe do kraja godine, bez toga neće biti poticaja

Do kraja ove godine sve zgrade u Hrvatskoj moraju imati vlastiti OIB, osobni identifikacijski broj, čime će one postati pravne osobe. Ova obveza proizlazi iz Zakona o upravljanju i održavanju zgrada, a cilj joj je učinkovitije upravljanje, naplata pričuve i komunalnih usluga, te olakšano vođenje sudskih postupaka između suvlasnika i trećih osoba.

Zgrada s odvojenim ulazom moći će se upisati zasebno, no postupak se pokazao znatno složenijim nego što se očekivalo. Upravitelji i predstavnici suvlasnika upozoravaju da posla ima previše, a ljudi koji ga obavljaju, premalo. „Suvlasnici moraju proaktivno sudjelovati. Upravitelj će organizirati dolazak na zgradu, popisivanje stanova i izradu skice posebnih dijelova objekta, što je nužno za podnošenje zahtjeva za dodjelu OIB-a“, objasnio je Zdravko Vladanović iz Udruge predstavnika suvlasnika stambenih zgrada u Zagrebu za Dnevnik Nove TV.

Od srpnja do danas izdano je oko 2000 OIB-ova, dok je još oko tisuću zahtjeva u obradi, što je tek mali dio ukupnog broja zgrada u Hrvatskoj. Procjenjuje se da do isteka roka mnoge neće stići završiti proces. „U sektoru upravitelja radi svega 450 do 500 ljudi. Mi za svaku zgradu moramo prekontrolirati sve podatke, ime i prezime suvlasnika, kvadraturu, opis i položaj nekretnine. To jednostavno ne stignemo“, rekao je Dražen Pomper iz Udruge Upravitelj.

Kako navodi HRT, jedan od glavnih izazova je izrada skica zgrada. Za zgrade koje nemaju službene nacrte potrebno je izići na teren i nacrtati svaku pojedinu etažu, što dodatno usporava cijeli postupak. „Apeliram na sve suvlasnike da dostave postojeće nacrte ili tlocrte kako bi se postupak ubrzao“, poručio je Pomper u emisiji 9,99 na HRT-u.

U Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine zasad ne razmatraju produljenje roka. Ravnatelj Uprave za provedbu stambene politike Tomislav Jukić kazao je da bi se eventualno moglo razmotriti rješenje po kojem bi se unos ugovora o upravljanju zgradom u registar upravitelja smatrao ispunjenjem zakonske obveze. Time bi upravitelji, unoseći sve ugovore do kraja godine, formalno zadovoljili propisani zahtjev.

Troškovi uvođenja OIB-a, koji uključuju i izradu nacrta, plaćat će se iz pričuve zgrada, i to u iznosu od nekoliko stotina eura, ovisno o veličini objekta. Ipak, upis OIB-a donosi i određene pogodnosti, bez njega u budućnosti neće biti moguće sudjelovati u državnim programima sufinanciranja, poput programa energetske obnove, uređenja fasada ili ugradnje liftova u starijim zgradama.

Uz to, novi Pravilnik o toplinskoj energiji, koji uskoro treba stupiti na snagu, dodatno će povećati važnost OIB-a, osobito za zgrade priključene na toplinarstvo. „Suvlasnici će u budućnosti preko pričuve plaćati i zajedničku potrošnju toplinske energije, pa će i iznosi na uplatnicama biti veći“, upozorio je Pomper za HRT.

Konačni cilj uvođenja OIB-a zgrada jest stvaranje jedinstvenog registra koji će pokazati stvaran broj stambenih objekata u Hrvatskoj te omogućiti transparentnije i učinkovitije upravljanje. Za upravitelje koji do kraja godine ne ispune ovu obvezu predviđene su novčane kazne od 700 do 5500 eura.