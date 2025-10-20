Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 210
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#Barkod
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#HALID BEŠLIĆ
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#SANKCIJE SRBIJI
Poslušaj
Prijavi grešku
NEPRIHVATLJIVE KANTE ZA SMEĆE

Neobičan slučaj iz Njemačke: Evo kako je jedna stanarka dobila smanjenje stanarine

Kante za biootpad u centru Zagreba
Foto: Josip Regovic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji list
20.10.2025.
u 21:31

Pogrešno odvajanje otpada može povećati zajedničke troškove, a od 1. svibnja 2025. na snagu stupaju stroži propisi o biološkom otpadu, koji gotovo u potpunosti isključuju prisutnost stranih materijala.

Prema njemačkom zakonu o najmu, vlasnici stanova imaju obvezu održavati svoje nekretnine u prihvatljivom stanju i to ne samo pri useljenju, nego tijekom cijelog trajanja najma, ističe Njemački savez stanara (Deutscher Mieterbund Baden-Württemberg). Ako se tijekom najma pojave ozbiljni nedostaci, stanari imaju pravo tražiti smanjenje najamnine, čak i u situacijama koje na prvi pogled mogu djelovati neobično, piše Fenixmagazin.

Jedan takav slučaj zabilježen je u Berlinu, gdje je stanarka podnijela tužbu Općinskom sudu u berlinskom okrugu Köpenick zbog premještanja kanti za smeće. Novi put do kanti iznosio je 165 metara i dijelom je vodio preko javne ceste, što je stanarka smatrala neprihvatljivim. Prije premještanja, kante su bile postavljene na susjednom zemljištu, udaljene 85 metara od njenog stana, ali su morale biti pomaknute na zahtjev vlasnika zemljišta.

Sud je odlučio u korist stanarke. U odluci od 28. studenoga 2012. (broj predmeta 6 C 258/12) navedeno je da udaljenost od 165 metara „nije razumna”, zbog čega je stanarki odobreno smanjenje najamnine od 2,5 posto i to sve dok kante za smeće ne budu vraćene na „prihvatljivoj udaljenosti” od ulaza u njezinu zgradu.

Suci su pritom podsjetili stanare na njihove obveze. Pogrešno odvajanje otpada može povećati zajedničke troškove, a od 1. svibnja 2025. na snagu stupaju stroži propisi o biološkom otpadu, koji gotovo u potpunosti isključuju prisutnost stranih materijala. Stanari koji u stanu gomilaju smeće mogu se suočiti s opomenama, pa čak i izvanrednim otkazom, jer takvo ponašanje uzrokuje neugodne mirise, privlači štetočine i može dovesti do nastanka plijesni.

Ključne riječi
Sud stanari najamnina kante za smeće Njemačka

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još