Neobičan slučaj iz Njemačke: Evo kako je jedna stanarka dobila smanjenje stanarine

Prema njemačkom zakonu o najmu, vlasnici stanova imaju obvezu održavati svoje nekretnine u prihvatljivom stanju i to ne samo pri useljenju, nego tijekom cijelog trajanja najma, ističe Njemački savez stanara (Deutscher Mieterbund Baden-Württemberg). Ako se tijekom najma pojave ozbiljni nedostaci, stanari imaju pravo tražiti smanjenje najamnine, čak i u situacijama koje na prvi pogled mogu djelovati neobično, piše Fenixmagazin.

Jedan takav slučaj zabilježen je u Berlinu, gdje je stanarka podnijela tužbu Općinskom sudu u berlinskom okrugu Köpenick zbog premještanja kanti za smeće. Novi put do kanti iznosio je 165 metara i dijelom je vodio preko javne ceste, što je stanarka smatrala neprihvatljivim. Prije premještanja, kante su bile postavljene na susjednom zemljištu, udaljene 85 metara od njenog stana, ali su morale biti pomaknute na zahtjev vlasnika zemljišta.

Sud je odlučio u korist stanarke. U odluci od 28. studenoga 2012. (broj predmeta 6 C 258/12) navedeno je da udaljenost od 165 metara „nije razumna”, zbog čega je stanarki odobreno smanjenje najamnine od 2,5 posto i to sve dok kante za smeće ne budu vraćene na „prihvatljivoj udaljenosti” od ulaza u njezinu zgradu.

Suci su pritom podsjetili stanare na njihove obveze. Pogrešno odvajanje otpada može povećati zajedničke troškove, a od 1. svibnja 2025. na snagu stupaju stroži propisi o biološkom otpadu, koji gotovo u potpunosti isključuju prisutnost stranih materijala. Stanari koji u stanu gomilaju smeće mogu se suočiti s opomenama, pa čak i izvanrednim otkazom, jer takvo ponašanje uzrokuje neugodne mirise, privlači štetočine i može dovesti do nastanka plijesni.