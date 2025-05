Velika promjena u trgovinama nakon odluke Vlade: Što su to 'sidrene' cijene?

Nakon što je propao plan s dobrovoljnim "bijelim listama", trgovce na transparentno objavljivanje cijena u trgovinama od danas obvezuje i zakon. Što će to donijeti potrošačima koji se od četvrtka, među ostalim, na internetskim stranicama trgovaca mogu zabavljati iščitavanjem stotina stranica s ispisanim nazivima i markama proizvoda, neto količinama, kategorijama..., sa po dvije istaknute cijene – aktualnom te važećom na 2. svibnja ove godine, teško je zaključiti.

Samo ih dm, primjerice, na poveznici na koju se ulazi s njegove naslovne web stranice ima za 23.363 proizvoda, Lidl, Plodine, Tommy... za svaku pojedinu trgovinu u Hrvatskoj i poseban "fajl". U slučaju da je proizvod na akciji mora imati i istaknutu najnižu cijenu u posljednjih 30 dana, a sve to je, podsjetimo, posljedica stupanja na snagu Vladine Odluke o objavi cjenika i isticanju dodatne cijene proizvoda kao mjere izravne kontrole cijena u trgovini na malo. Njome se, kako se najavljivalo, uvodi obveza svim trgovcima da na određenim kategorijama proizvoda jasno i čitljivo, uz redovnu cijenu, istaknu i tzv. sidrenu cijenu, odnosno cijenu koju su primjenjivali na dan 2. svibnja. Obveza se odnosi na apsolutno sve trgovce registrirane za maloprodaju na području Hrvatske, uključujući i prodaju putem interneta ili na tržnicama – osim ako je riječ o OPG-ovima koji prodaju vlastite proizvode. Osim na trgovine, "sidrena" cijena odnosi se i na cijene u lecima, katalozima, na plakatima, u digitalnim oblicima oglašavanja (u trgovini i online) te na mrežnim stranicama, a njome su obuhvaćeni proizvodi iz FMCG kategorije (roba široke potrošnje) poput hrane (npr. tjestenina, meso, voće, povrće, dječja hrana), pića (voda, sokovi, alkoholna i energetska pića), kozmetike (proizvodi za njegu i čišćenje tijela), sredstava za čišćenje (deterdženti, sredstva za posuđe i kamenac), toaletnih potrepština (toaletni papir, pelene, higijenski ulošci) te proizvoda za kućanstvo (vrećice za smeće, kuhinjski ručnici, hrana za kućne ljubimce). Trgovci su obvezni svakodnevno objavljivati ažurirane cjenike u digitalnom obliku – i to u formatima pogodnima za automatsku obradu i usporedbu.

– Riječ je o brdu podataka koji nikome neće koristiti. Prošli put kad su se cijene trebale isticati u 80-ak kategorija i bilo ih je oko 300 po trgovcu, nitko se nije mogao snaći, a sada govorimo o 5000 cijena naviše. Kaufland, Spar, Konzum, Plodine... imaju dućane i od 2500 kvadrata u kojima je i više od 30.000 artikala. Dobro, ne moraju svima istaknuti i sidrene cijene, no riječ je o kompletnoj prehrani i kompletnoj kemiji i kozmetici, ne moraju se objavljivati samo cijene suđa i slično – kaže nam Martin Evačić, predsjednik Udruge trgovine HUP-a. Ističe kako izlistavanje cijena na internetu i nije problem, sa softverima koje su si trgovci složili to ide automatizmom. No u trgovinama će za fizičko mijenjanje cijena trebati i dodatna snaga ili veći angažman postojeće, smatra on. Pitanje je i koliko za lijepljenje svih tih cijena ima mjesta na polici, pogotovo u malim formatima, upozorava.

– No zapravo nas kao trgovce najviše ljuti zašto se ne objavljuju i proizvođačke cijene. Narod stalno misli da ih mi samostalno mijenjamo. Mijenjamo, ali ne ako ih ne mijenjaju i proizvođači i dobavljači. Kad formirate cijenu, ona se neko vrijeme drži, a isto tako i marže koje ne mijenjamo svaki dan. Politika marži donosi se na početku godine i one mogu varirati od 0,5 do 1%, dok proizvođači mijenjaju cijene 2-3 puta godišnje te bi bilo korektno da se i njih taknulo odlukom Vlade – i distributere – rekao je Evačić. Građani se sigurno neće zamarati cjenovnim 'plahtama' trgovaca kako bi ih uspoređivali. Jedina konstanta su katalozi – i kupnja samo onih prizvoda koji su na akciji, uvjeren je naš sugovornik.

Podsjetimo, raniji model objave/dostavljanja cijena koji je u Ministarstvu gospodarstva inicirao savjetnik bivšega ministra Davora Filipovića Ivica Lovrinčević uspio je "dobrovoljno" angažirati samo tri od 10 najvećih trgovaca obuhvaćenih sličnim planom, Konzum, KTC i Tommy, da bi se potom naprasno ukinuo. No sadašnji ministar Ante Šušnjar uvjeren je da nova odluka šalje jasnu poruku građanima da je Vlada RH u potpunosti predana očuvanju njihove kupovne moći, osiguravanju poštenih uvjeta na tržištu i suzbijanju neopravdanog rasta cijena osnovnih proizvoda.

Mali trgovci traže izuzeće

– Donosi veću transparentnost i stabilnost tržišta te pridonosi izgradnji povjerenja između potrošača i trgovaca – kazao je nedavno ministar. Stručnjak za trgovinu Dragan Munjiza smatra da je nova odluka Vlade "sada detaljnije obrazložena i propisana, pa možemo očekivati da će biti bolje prihvaćena i primjenjena u odnosu na prethodnu – svaka transparentnost je dobrodošla i korisna za trgovce – tvrdi on. No, ni mali trgovci, okupljeni u HOK-u, nisu zadovoljni i još prekjučer su zatražili izuzeće od te obveze.

– Za velike trgovačke sustave ova je obveza izazov, ali rješiv jer imaju vlastite IT odjele, marketinške timove, napredne POS sustave i digitalne platforme. S druge strane, mali obrtnici – vlasnici kvartovskih dućana, seoskih mini marketa ili specijaliziranih trgovina – rade sami, koriste opremu s ograničenim mogućnostima i alatima te ručno etiketiranje, a prostor im je često ograničen i teško je osigurati više oznaka cijena za svaki proizvod kako bi svaka cijena bila propisno vidljiva. Razumijemo i podržavamo svrhu koju imaju mjere transparentnosti cijena. Međutim, ako se provode bez uvažavanja stvarnosti malih trgovaca, mogu proizvesti negativan efekt: zatvaranje malih trgovina, gubitak lokalne opskrbe i smanjenje konkurentnosti tržišta – poručio je predsjednik HOK-a Dalibor Kratohvil.