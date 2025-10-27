Naši Portali
KONTROVERZNI ZAKON

SDP i Možemo protiv izvlaštenja privatnog zemljišta u Zagorju, obratili se Ustavnom sudu

Zagreb: Klubovi zastupnika SDP-a i Možemo! podnijeli zahtjev Ustavnom sudu za ocjenu suglasnosti Zakona o energiji
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Autor
Petra Maretić Žonja
27.10.2025.
u 15:08

Hajdaš Dončić: Buna traje, ovo se može dogoditi bilo gdje jer Zakon omogućava izvlaštenje pod izlikom energetske samodostatnosti iz obnovljivih izvora energije

Klubovi zastupnika SDP-a i Možemo! podnijeli su danas Ustavnom sudu zahtjev za ocjenu ustavnosti Zakona o energiji i Zakona o izvlaštenju nekretnina i određivanju naknade, a sve kako bi spriječili oduzimanje zemlje malim poljoprivrednicima u korist privatnih investitora za solarne elektrane u Zaboku i Pregradi. Prema riječima gradonačelnice Zabopka Valentine Đurek riječ je o sto hektara poljoprivrednog tla, nekoliko minuta udaljenom od centra Zaboka, a kojemu prijeti da privatni investitor izvlasti vlasnike. 

Zastupnica Možemo Urša Raukar Gamulin  istaknula je kako je samo u Hrvatskoj je moguće da privatna osoba provodi izvlaštenje privatnih osoba za osobni profit. Dodala je kako nam je zelena tranzicija potrebna, ali i da treba spriječiti zelenu grabež ili zeleno profiterstvo te da se u ovom slučaju radi upravo o tome, da jedan pojedinac želi profitirati na nečemu što bi trebalo biti interes cijele zajednice. Predstavnica građana kojima prijeti izvlaštenje Silvija Kušan poručila je pak kako se nadaju pozitivnom ishodu ustavne tužbe jer u Ustavu, kazala je, stoji da je privatna imovina neotuđiva te je dodala kako bi, da ih može vidjeti, Matija Gubec danas bio jako ponosan jer čine sve što mogu da zaštite svoj grunt.

Buna traje- dodao je šef SDP-a Siniša Hajdaš Dončić koji je rekao da se u ovom slučaju ne radi samo o stanovnicima Zaboka i Pregrade i da je problem puno gori nego što izgleda na prvi pogled.

- Ovo se može dogoditi u Postirama, Jelsi, Karojbi, Nedelišću ili bilo gdje drugdje jer Zakon omogućava izvlaštenje pod izlikom energetske samodostatnosti iz obnovljivih izvora energije. Tu se radi o dva različita koncepta upravljanja državom – jedan je onaj Andreja Plenkovića koji se zove rast, a drugi je moj koji se zove razvoj i tu je ta razlika. Vidjet ćemo je li Ustavni sud stvarno pod određenom šapom HDZ-a ili neke odluke može donositi u korist građana i zdravog razuma-kazao je Hajdaš Dončić.

Zagreb: Klubovi zastupnika SDP-a i Možemo! podnijeli zahtjev Ustavnom sudu za ocjenu suglasnosti Zakona o energiji
Ključne riječi
Zagorje Ustavni sud SDP Možemo!

