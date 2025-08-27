Naši Portali
UHIĆENJA I U ČEŠKOJ

Nova velika akcija USKOK-a i policije u više županija. Uhićeno sedam osoba

Najnovija vijest
Autori: Hina, Večernji.hr
27.08.2025.
u 09:31

Uhićenja i hitne dokazne radnje provode se istodobno na području Hrvatske i Češke

Na području Hrvatske i Češke u tijeku je akcija uhićenja pripadnika zločinačkog udruženja osumnjičenog za trgovinu drogom, izvijestili su u srijedu policija i Uskok. U policiji navode da je završnom fazom međunarodnog kriminalističkog istraživanja obuhvaćeno više hrvatskih i čeških državljana osumnjičenih zbog kaznenih djela zločinačkog udruženja te neovlaštene proizvodnje i prometa drogama u sastavu zločinačkog udruženja. Neslužbeno doznajemo kako je riječ o kokainu te da je na području Hrvatske uhićeno sedam osoba. 

Dodaju da hrvatska policija predvodi međunarodnu akciju u suradnji s EUROPOL-om i američkom DEA-om. Uhićenja i hitne dokazne radnje provode se na području Hrvatske i Češke, kažu u policiji koja će po dovršetku kriminalističkog istraživanja podnijeti kaznenu prijavu Uskoku.

Uskok je izvijestio da se hitne dokazne radnje, poput pretresa i prikupljanja dokaza, provode na području Zagreba te Primorsko-goranske, Ličko-senjske i Zadarske županije. Nakon ispitivanja osumnjičenika Uskok će donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju, o čemu će pravodobno obavijestiti javnost, navode u priopćenju.

Komentara 2

Pogledaj Sve
MA
Maslac
09:12 27.08.2025.

Pocetkom 8 mjeseca sam cuo da su u Crikvenici uhapseni Cesi i Rumuni sa vise kila praska?!

PO
poluprovokator
09:34 27.08.2025.

Viđam po gradu ultra skupe aute čeških (i drugih) tablica. Koliko često porezna pročešlja prihode i poslovanje takvih vlasnika??

