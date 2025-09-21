Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 73
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#HNL
#DINAMO
#CHARLIE KIRK
#RAT U UKRAJINI
#DONALD TRUMP
Poslušaj
Prijavi grešku
ZAOŠTRAVANJE ODNOSA

Velika južnoamerička zemlja trenira civile - za slučaj američkog napada!

Nicolas Maduro is sworn in for his third term as Venezuela's President, in Caracas
MIRAFLORES PALACE/REUTERS
VL
Autor
Branka Vojnović/Hina
21.09.2025.
u 12:31

Uz geslo "Vojarna ide narodu", vojnici su proveli prve treninge u raznim dijelovima zemlje, rekao je predsjednik Nicolas Maduro.

Venezuelska vlada obučava civile o uporabi oružja u slučaju američkog napada, rekao je u subotu predsjednik Nicolas Maduro. Uz geslo "Vojarna ide narodu", vojnici su proveli prve treninge u raznim dijelovima zemlje, rekao je Maduro. Pozvao je venezuelske poljoprivrednike da budu spremni i, ako je potrebno, da se masovno naoružaju. "Venezuelski narod poručuje carstvu: Prestanite s prijetnjama!" rekao je Maduro poljoprivrednicima na skupu. Tvrdi da je, dok Sjedinjene Države prijete Venezueli, ta južnoamerička zemlja ujedinjenija nego ikad u obrani svojeg suvereniteta. Prije samo nekoliko dana, Venezuela je pokrenula veliku vojnu vježbu na Karibima u jeku rastućih napetosti sa Sjedinjenim Državama.

Trump je u petak objavio najmanje treći napad na navodne brodove s drogom iz Venezuele u okviru velikog raspoređivanja američke vojske u južnim Karibima, što uključuje sedam ratnih brodova, nuklearnu podmornicu i borbene zrakoplove F-35, a u subotu je pojačao svoj pritisak, upozorivši u objavi na svojoj društvenoj mreži Truth Social da Venezuela mora prihvatiti povratak svih zatvorenika koje je, prema njegovim riječima, Venezuela natjerala da odu u SAD, ili će platiti "nemjerljivu cijenu". Maduro odbacuje američke tvrdnje da je Venezuela igrala veliku ulogu u trgovini drogom, tvrdeći da je samo pet posto narkotika proizvedenih u Kolumbiji prošlo kroz Venezuelu, od čega su, kako navodi, vlasti u Venezueli presrele i uništile 70 posto.
Ključne riječi
Nicolas Maduro Donald Trump SAD Venezuela

Komentara 2

Pogledaj Sve
Avatar IvanR
IvanR
13:34 21.09.2025.

Zašto bi ih napali?

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još