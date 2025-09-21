Velika južnoamerička zemlja trenira civile - za slučaj američkog napada!

Venezuelska vlada obučava civile o uporabi oružja u slučaju američkog napada, rekao je u subotu predsjednik Nicolas Maduro. Uz geslo "Vojarna ide narodu", vojnici su proveli prve treninge u raznim dijelovima zemlje, rekao je Maduro. Pozvao je venezuelske poljoprivrednike da budu spremni i, ako je potrebno, da se masovno naoružaju. "Venezuelski narod poručuje carstvu: Prestanite s prijetnjama!" rekao je Maduro poljoprivrednicima na skupu. Tvrdi da je, dok Sjedinjene Države prijete Venezueli, ta južnoamerička zemlja ujedinjenija nego ikad u obrani svojeg suvereniteta. Prije samo nekoliko dana, Venezuela je pokrenula veliku vojnu vježbu na Karibima u jeku rastućih napetosti sa Sjedinjenim Državama.

Trump je u petak objavio najmanje treći napad na navodne brodove s drogom iz Venezuele u okviru velikog raspoređivanja američke vojske u južnim Karibima, što uključuje sedam ratnih brodova, nuklearnu podmornicu i borbene zrakoplove F-35, a u subotu je pojačao svoj pritisak, upozorivši u objavi na svojoj društvenoj mreži Truth Social da Venezuela mora prihvatiti povratak svih zatvorenika koje je, prema njegovim riječima, Venezuela natjerala da odu u SAD, ili će platiti "nemjerljivu cijenu". Maduro odbacuje američke tvrdnje da je Venezuela igrala veliku ulogu u trgovini drogom, tvrdeći da je samo pet posto narkotika proizvedenih u Kolumbiji prošlo kroz Venezuelu, od čega su, kako navodi, vlasti u Venezueli presrele i uništile 70 posto.