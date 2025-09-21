Beč postaje islamski centar: Propala integracija i sukob kultura dovodi i do sve veće islamofobije

U dvomilijunskom Beču koji je i jedna od najmnogoljudnijih austrijskih saveznih pokrajina, a ima ih devet, muslimani čine daleko najveću vjersku skupinu u bečkim obveznim školama, osnovnim, srednjim i specijalnim. Više od 40 posto (41,2) bečkih učenika osnovnih škola su islamske vjeroispovijesti. Gotovo svaki drugi učenik obveznog devetogodišnjeg školovanja u Beču je musliman, novi su podaci Austrijskog integracijskog fonda (ÖIF), objavljeni uoči početka školske godine 2025./2026., koji su kod brojnih Bečana i Austrijanaca izazvali nevjericu i šok i već tjednima su “vruća” tema u austrijskoj javnosti i šire, koja izaziva pomutnju i žestoke rasprave u nekim medijima i stručnim krugovima.