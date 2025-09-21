Naši Portali
Najbrojniji Turci, a onda muslimani iz BiH

Beč postaje islamski centar: Propala integracija i sukob kultura dovodi i do sve veće islamofobije

Autor
Snježana Herek
21.09.2025.
u 11:12

. Glavni austrijski grad postaje muslimanska metropola. Brojke pokazuju da je u obveznim školama najviše učenika islamske vjeroispovijesti

U dvomilijunskom Beču koji je i jedna od najmnogoljudnijih austrijskih saveznih pokrajina, a ima ih devet, muslimani čine daleko najveću vjersku skupinu u bečkim obveznim školama, osnovnim, srednjim i specijalnim. Više od 40 posto (41,2) bečkih učenika osnovnih škola su islamske vjeroispovijesti. Gotovo svaki drugi učenik obveznog devetogodišnjeg školovanja u Beču je musliman, novi su podaci Austrijskog integracijskog fonda (ÖIF), objavljeni uoči početka školske godine 2025./2026., koji su kod brojnih Bečana i Austrijanaca izazvali nevjericu i šok i već tjednima su “vruća” tema u austrijskoj javnosti i šire, koja izaziva pomutnju i žestoke rasprave u nekim medijima i stručnim krugovima.

Ključne riječi
Beč Austrija migranti Islam Muslimani

Komentara 30

Pogledaj Sve
MO
MOSAD
11:24 21.09.2025.

Ono sto islam nije osvojoja mačem osvojit će k...

Avatar Asterix
Asterix
11:27 21.09.2025.

Ovo može čuditi samo one koji ne znaju osnove matematike. Za nekoliko godina će biti apsolutna većina po školama, kad ta djeca narastu osnovati će islamske stranke, potom preuzimaju vlast i Europa će postati kalifat, zvati će se UIE, Ujedinjena islamska Europa. Na koncu, zašto bi učili domicilne jezike kada će njihov u vrlo bliskoj budućnosti biti većinski i starosjedioci će biti prisiljeni učiti ga.

MN
Ma_ngoo
11:26 21.09.2025.

Bio sam u Beču prije par godina! Ne vjerovatno dokle su Becani, dogurali ...Po glavnim ulicama samo zamotani se šetaju.Grad je postao ne čist naročito oko Autobusnog kolodvora katastrofa.Uzimaju polako zemlju ne samo u Austriji već diljem Europe. Narodi skroz druge civilizacije.

