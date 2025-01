Velika Gorica dobila novi most, stari je imao 70 godina, novi vrijedan 1,2 milijuna eura

Novi betonski most otvoren je u subotu u Čičkoj Poljani te ponovno spaja dva velikogorička naselja, Čičku Poljanu i Kuče, nakon što je stari drveni most stradao u poplavama. Izgradnja mosta dugog 50 metara, s obostranim pješačkim stazama, stajala je 1,2 milijuna eura. Stari hrastov most, koji je stradao u poplavama, bio je star gotovo 70 godina. Osim što će prometno povezati ta dva naselja, most će skratiti putovanje mještana prema Velikoj Gorici, olakšati im svakodnevne aktivnosti te omogućiti bolji razvoj tog kraja..

''Vrijednost ovog mosta daleko nadilazi beton, čelik i drvo od kojih je napravljen. On spaja ljude, obitelji i zajednice, omogućava svakodnevni život i olakšava budućnost", rekao je gradonačelnik Velike Gorice Krešimir Ačkar na otvaranju mosta. Predsjednik Mjesnog odbora Čička Poljana Darinko Gučić rekao je da će zbog mosta to mjesto dobiti priliku i za ostvarenjem turističkog potencijala.

>>Pitali smo umjetnu inteligenciju koji bi narodi mogli nestati u sljedećih 100 godina, odgovor bi vas mogao zabrinuti>>