Velika Britanija 'uzvraća udarac' Europskoj uniji: Nema milosti više za europske turiste, osim za Irce

Svi oni koji imaju putovnicu jedne od 27 zemalja Europske unije i koji požele posjetiti Veliku Britaniju morat će za to platiti naknadu u iznosu od 10 funti (oko 11.60 eura). Nova pravila stupit će na snagu tijekom sljedeće godine i predviđaju sustava elektroničkog odobrenja putovanja (ETA) Ujedinjenog Kraljevstva, koji je prvi put uveden za državljane Katara, na putnike iz svih drugih zemalja, uključujući građane Europske unije.

Nepovratna naknada primjenjivat će se na sve posjetitelje Velike Britanije, uključujući bebe i djecu, koji nemaju vizu ili dozvolu za život, rad ili studiranje u Velikoj Britaniji, stoji u planovima koje je britanska ministrica unutarnjih poslova Yvette Cooper. Naime, trenutno su državljani Bahreina, Kuvajta, Omana, Katara, Saudijske Arabije i Ujedinjenih Arapskih Emirata dužni podnijeti zahtjev za ETA prije ulaska u Ujedinjeno Kraljevstvo.

Sustav elektroničkog odobrenja putovanja (ETA) Ujedinjenog Kraljevstva proširit će se na većinu zemalja, uključujući i SAD, u studenom ove godine. No, to još uvijek neće vrijediti za državljane Europske unije. No, to neće trajati zadugo jer novo proširenje se očekuje u proljeće iduće godine kad će svi oni s putovnicama Europske unije morati platiti da uđu u Veliku Britaniju. Postoji samo jedna iznimka, a to je Irska, piše CNN.

"Kada sustav ETA bude u potpunosti uveden, zatvorit ćemo trenutačnu prazninu u prethodnim dozvolama i prvi put imati sveobuhvatan uvid u one koji putuju u Ujedinjeno Kraljevstvo", rekla je Cooper u izjavi. Europska unija uvodi svoj sustav koji će stupiti na snagu 2025. godine, te će vrijediti tri godine i koštat će 7 eura sve one putnike koji nisu državljani Europske unije 7 eura. Kad je EU najavila uvođenja tog sustava, u britanskoj javnosti je bilo komentara kako je to direktna posljedica Brexita, a tada je britanska Vlada imala stav kako neće biti recipročnog odgovora na europski sustav, pisao je tada The Independent.