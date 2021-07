VELIKA ANKETA VEČERNJEG LISTA Po kome biste nazvali Pelješki most? Evo što kažu stručnjaci

Od sinoć oko ponoći Hrvatska je ponovno spojena. Čekalo se na to 300 godina pa ne čudi što se postavljanje posljednjeg segmenta čelične rasponske konstrukcije Pelješkog mosta budnim okom pratilo diljem Lijepe naše. Simbolično spajanje krajnjeg juga s ostatkom zemlje proslavljeno je uz veliki vatromet i klapsku pjesmu, a s obzirom na veliki značaj koji ovaj most ima za Hrvatsku, pojavilo se i pitanje treba li dobiti i neko posebno ime.

U nedavnom intervjuu Večernjem listu ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković je na pitanje razmišlja li se u Vladi o službenom imenu mosta ili će ostati ime koje je sad u upotrebi - Pelješki most odgovorio:

- Taj most je toliko dugo očekivan i mislim da je ime Pelješki most već ukorijenjeno u hrvatski narod, ali Vlada će donijeti konačnu odluku. Zasad nema inicijativa o nekom drugom imenu.

U međuvremenu, glavni urednik Večernjeg lista Dražen Klarić, koji je ujedno i autor uspješne izložbe "Hrvatska svijetu", predložio je da se most nazove po velikom Faustu Vrančiću. Jedna od onih koji tu ideju podupire je i povjesničarka umjetnosti Anita Ruso.

- To je super ideja. Zapravo je Faust Vrančić prvi predložio i nacrtao takve viseće mostove. On je na neki način prethodnik svih takvih modernih mostova. Tako da je to po meni fantastična ideja. Nismo mu dosad dali dovoljno priznanja. Znam da je bilo govora za splitski aerodrom. Ovo je odlična prilika da se njegovo ime pročuje u široj javnosti - kazala je Ruso, podsjetivši da uz projekte mlinova koji su najzastupljeniji u Vrančićevom djelu Machinae Novae, ističe se i skupina projekata mostova u kojoj se očituju neke od njegovih najgenijalnijih ideja.

- Predlaže izradu mosta od bronce ili, kako on kaže, "zvonovine", što se često navodi kao jedan od njegovih najvrjednijih prijedloga. Prvi metalni most sagrađen je tek 1773. u Engleskoj. Vrančić, dakle, prvi daje ideju mosta ovješena o lance koji je jedno od najučestalijih rješenja kod gradnje mostova za velike raspone u 20. stoljeću kada se umjesto željeznih lanaca rabi čelična užad - pojašnjava Ruso.

Da je Vrančić svakako najbolji kandidat među hrvatskih velikanima po kojem bi most mogao dobiti ime, slaže se i povjesničar Marijan Lipovac, ali smatra da je možda ipak bolje ostaviti ime Pelješki most jer je uvriježeno u narodu.

- Mislim da je zaslužio jer je on izumitelj visećeg mosta, ali već je Vlada rekla da će se zvati Pelješki most. Bolje da tako ostane da ne dođe do rasprave. Ali kada bi se nazivalo po nekome, onda bih bio za Vrančića. On je jedan od najvećih hrvatskih znanstvenika i ljudi koje je hrvatska dala svijetu sa svojim otkrićima. No ipak, problem je jer je naziv Pelješki most uvriježen među ljudima i prije nego se išao graditi. Sad naknadno davati mu novo ime, pitanje je koliko bi to zaživjelo. Ljudi ne bi prihvatili tu ideju, svi bi govorili Pelješki most. To je kao da sada autocestu Zagreb - Split nazovemo Kralja Tomislava kao što je trebala biti 1971., svi je zovu Zagreb- Split i da se nazove ne bi zaživjelo - smatra Lipovac.

S takvim tezama ne slaže se jedan od vodećih hrvatskih komunikacijskih stručnjaka Božo Skoko.

- Pelješki most je već ušao u žargon kao "Pelješki", ali to ne znači da ne bi bilo primjereno da dobije i službeni naziv. Ideja da nosi ime po Faustu Vrančiću je sasvim primjerena jer je taj hrvatski velikan, biskup i izumitelj prvi na svijetu konstruirao viseći most - kaže Skoko, pa dodaje:

- Međutim, predložio bih još jedno ime koje bi valjalo razmotriti - Most Marka Pola. Marko Polo po predaji potječe sa susjedne Korčule, most su izgradili Kinezi, a Marko Polo je povezao Kinu i Europu...

Lipovac pak kaže da on nije sklon ideji nazvati po Marku Polu jer nije sa sigurnošću dokazano da je s Korčule te on nije pobornik te teze.

Stručnjaci su iznijeli svoja stajališta, a nas zanima i vaše mišljenje.