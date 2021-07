UŽIVO Posljednji segment Pelješkog mosta podignut uz 'Lijepu našu', uskoro spajanje

Postavljenjem 165. segmenta čelične rasponske konstrukcije Pelješkog mosta, danas će se spojiti krajnji jug Hrvatske s ostatkom zemlje. Trenutak koji su mnogi sanjali dogodit će se danas oko 23 sati, a tom činu prisustvovat će premijer Andrej Plenković i resorni ministar Oleg Butković.

Tijek događaja:

20:51 Goran Legac, voditelj projekta, u javljanju uživo za N1 televiziju istaknuo je da je projekt Pelješkog mosta iznimno kompleksan te da je priprema bila vrlo važna.

- Vi znate da je ovo drugi pokušaj, projekt koji je bio ranije napravljen je izmijenjen, ali je pomogao da danas budemo u ovoj fazi - rekao je.

Kao dva kritična dijela naveo je ugradnju čeličnih pilota u dno zaljeva koja se završila prije malo više od dvije godine, te sadašnje uklapanje konstrukcije jer beton ima svoje specifičnosti, ali su ih graditelji prebrodili, istaknuo je.

- Ovo je presložen i preskup projekt da bi se nešto prepusitlo slučaju - kazao je odgovarajući na pitanje o izdržljivosti mosta u naletu vjetra. Rekao je da je za projektiranje i izvođenje, osim mosta, zahtjevna bila i trasa tunela. Ukupno su 4 tunela i 3 vijadukta.

- Svi ovi tuneli osim jednog probijeni, a on je na pola - rekao je.

Ograničenje brzine na mostu će biti 90 km/h, ai ima i zaustavne trake. - Osim asfalta, na mostu još treba učiniti i zavarivanje svih tih podignutih segmenata to konačne ovješenosti, zatim ide hidroizolacija, prometne ograde, ograde protiv vjetra, signalizacija, zahvati koji se tiču zaštite od požara... - rekao je.

Rekao je da će most biti završen i prije lipnja iduće godine.

- Tijekom veljače mislimo ići na tehnički pregled, a do 6. mjeseca će biti gotove i pristupne ceste - rekao je.

20:13 Ministar prometa Oleg Butković poručio je da nikada neće biti naplate cestarine i mostarine za Pelješki most te da je to bio uvjet europskog financiranja. Hrvatske ceste će upravljati mostom i održavati ga.

"Bilo je objektivnih razloga zašto nije izgrađen do sada, znamo da je 2009. došla velika financijska kriza. Europski fondovi su nam omogućili da gradimo velike infrastrukturne projekte, jedan od njih je i Pelješki most, a 85 posto su bespovratna sredstva. Nije to samo most, to je 30 kilometara pristupnih cesta. Nakon današnjeg svečanog obilježavanja spajanja hrvatskog teritorija radovi će se nastaviti dalje. Ići će se na dovršetak mosta i pristupnih cesta, a iduće godine prije turističke sezone ćemo ga otvoriti i pustiti u promet", kazao je Butković za RTL.

Rekao je i da bi iduće godine u lipnju trebali biti napravljeni svi radovi.

"Red je da je tu predsjednik Vlade, najodgovorniji je i najzaslužniji jer je pomogao u ključnim trenucima. Imali smo određenih problema s BiH i onda je trebalo, budući da je bilo EU financiranje osigurano, razgovarati s Europskom komisijom da se to ne zakomplicira, predsjednik je dao ruke. Operativno smo se bavili tim projektom najviše i da to ovako veličanstveno izgleda", dodao je.

Predsjednik uprave Hrvatskih cesta Josip Škorić je objasnio zašto se most spaja baš u ponoć.

"Razlozi su tehničke prirode. Znamo i sami da su temperaturne oscilacije važne kod gradnje ovakvih elemenata jer postoje oscilacije u materijalu. Iskustvo dosadašnje je da u vremenu od 23 do 24 sata da je ta temperatura najoptimalnija za izgradnju", kazao je.

19:48 - Podizanje posljednjeg čeličnog segmenta teškog 220 tona na Pelješki most, snimio: Dario Markas

Dok se podiže posljednji segment, može se čuti zvuk dalmatinskih pjesama i hrvatske himne, javlja reporter Večernjeg lista.

19:46 - Proslavljeni hrvatski rukometni reprezentativac Nikša Kaleb prevezao je novinare koji će pratiti postavljanje posljednjeg segmenta konstrukcije.

Foto: Dario Markas

19:44 - Vlada Republika Hrvatske objavila je video o Pelješkom mostu uz riječi: 'Večeras, nakon spajanja, konačno, jedan most - jedna Hrvatska! '

19:15 - Pogledajte fotografije Pelješkog mosta nekoliko sati prije postavljanja posljednjeg segmenta

19:10 - Ceremonija svečanosti, koja je organizirana na S9, dakle na strani Brijeste, predvidjela je da, nakon ugradnje tog zadnjeg segmenta dugog 18 metara i teškog 220 tona, pelješka klapa Dingač otpjeva hrvatsku himnu Lijepa naša, a zatim premijer Andrej Plenković, ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković te dubrovačko-neretvanski župan Nikola Dobroslavić simbolički prelaze preko tog zadnjeg ugrađenog segmenta.

Pelješki most pojavio se prvi put u javnosti krajem 1990-ih, no čija je u stvari ideja može se samo pretpostaviti. Ivo Sanader kao tadašnji predsjednik HDZ-a koristio je ideju Pelješkog mosta u predizbornoj kampanji. Godinama kasnije Milanovićeva Vlada pokrenula je neke od ključnih procesa. Za vrijeme vlade Andreja Plenkovića stvari su se zahuktale. Europska komisija 2017. godine dodjeljuje RH 357 milijuna eura za projekt Cestovnog povezivanja juga Hrvatske.



