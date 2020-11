Novo zaoštravanje odnosa Srbije i Crne Gore

Dva mjeseca poslije parlamentarnih izbora i samo nekoliko dana prije imenovanja nove vlade Crne Gore došlo je do novog zaoštravanja odnosa između Podgorice i Beograda. Vlada Crna Gore proglasila je srbijanskog veleposlanika Vladimira Božovića nepoželjnom osobom te je zatraženo od njega da napusti Crnu Goru, i to zato što je Podgoričku skupštinu, koja je 1918. odlučila da se Crna Gora pripoji Srbiji, nazvao “oslobođenjem i slobodnom voljom crnogorskog naroda”.

Ipak, srbijanska premijerka Ana Brnabić priopćila je u nedjelju da će službeni Beograd jednostrano povući recipročnu odluku o protjerivanju veleposlanika Crne Gore, nakon što je prethodno Ministarstvo vanjskih poslova u Podgorici nepoželjnom osobom proglasilo veleposlanika Srbije.

"Konvencije su važne, ali život je važniji. Došlo je vrijeme za prijateljstvo s Crnom Gorom", rekla je novinarima Brnabić nakon sastanka u nedjelju navečer s predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i ministrom vanjskih poslova Nikolom Selakovićem.

Iz Ministarstva vanjskih poslova Crne Gore izvijestili su da se Božović dulje vrijeme kontinuirano miješa u unutarnje stvari Crne Gore pri čemu su njegovo ponašanje i izjave nespojivi s uobičajenim i prihvatljivim standardima obnašanja diplomatske dužnosti.

Nova vlada u srijedu

U politički podijeljenoj Crnoj Gori u povodu toga oglasila se Demokratska partija socijalista (DPS) predsjednika Mile Đukanovića koja je Božovića optužila za miješanje u unutarnje stvari Crne Gore i omalovažavanje države, navodeći kako se radilo o očekivanoj odluci Ministarstva vanjskih poslova. DPS je dosad bio vladajuća stranka. Ubrzo je reagirao i mandatar za sastav nove vlade Crne Gore Zdravko Krivokapić koji je rekao kako žali zbog protjerivanja veleposlanika Srbije te da će nova vlada Crne Gore raditi na ozdravljenju odnosa sa Srbijom.

“Promovirat ćemo istinski dobrosusjedsku politiku s Beogradom, kao i sa svima u regiji, po principu suverenosti, neovisnosti i nemiješanja u unutarnje stvari drugih država. Uzajamno poštovanje bit će naša mjera”, napisao je Krivokapić na Twitteru.

U povodu svih tih događaja predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sazvao je hitan sastanak na kojem se razgovaralo o vanjskopolitičkim prilikama i odnosima u regiji, s posebnim naglaskom na posljednje događaje s Crnom Gorom. Sve to događa se u vrijeme sastavljanja nove vlade Crne Gore i kada je Zdravko Krivokapić objavio imena novih ministara o kojima će Skupština C. Gore raspravljati u srijedu 2. prosinca.

Poznavatelji prilika u C. Gori, s obzirom na predložena imena ministara, očekuju dalje produbljivanje političke krize i nove napetosti. Sve se glasnije tvrdi i kako su imena većine predloženih ministara prije dogovorena sa sada pokojnim mitropolitom crnogorsko-primorskim Amfilohijem. Nova vlada Crne Gore imat će 12 ministara, a većina njih ima izravne ili poslovne veze sa Srpskom pravoslavnom crkvom.

“Eksperimentalna vlada”

Posebno je nezadovoljna procrnogorska struja predvođena DPS-om koja strahuje za crnogorsku državnost i neovisnost. Ona već organizira i potpisivanje peticija u cijeloj zemlji. Najviše prijepora izaziva imenovanje Vesne Bratić za ministricu obrazovanja koja otvoreno negira crnogorsku etničku, vjersku i kulturološku samobitnost.

Bratić se pri tome otvoreno predstavlja kao “srpski nacionalist” i “četnik”. Koliko je cijeli taj postupak zahtjevan govori i to da prosrpski blok stranaka, predvođenih mandatarom Zdravkom Krivokapićem, ima 41 ruku u Skupštini, a procrnogorski blok 40 ruku. Dritan Abazović, koji odlučuje o većini, bit će potpredsjednik Vlade C. Gore. U svemu tome ne pomaže ni mandatar Krivokapić koji odnose Srbije i C. Gore vidi kao vezu “dviju srpskih država”.

U povodu imenovanja predloženih ministara oglasio se i jedan od lidera prosrpske koalicije Nebojša Medojević koji je rekao kako se radi o “eksperimentalnoj, autokratskoj i teokratskoj vladi”. Crnogorski mediji navode kako je Medojević rekao da su kandidati za ministre nepoznate i neiskusne osobe te da je sve to “jedna velika prijevara naroda i opasno igranje sa sudbinom države”.