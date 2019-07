'Radio sam po raznoraznim klubovima. Vikend bi bio dovoljan da zaradim tadašnju plaću'

Prije dva dana je izbio sukob u noćnom klubu u Bačvicama gdje je policajac, koji nije tada bio na dužnosti, izboden. Policija još istražuje pozadinu i okolnosti te večeri, ali se u javnosti postavlja pitanje kako se policajac našao tamo i je li on te noći, izvan službe, radio kao zaštitar.

Kako neslužbeno doznaje Vijesti.hr, zapravo mnogo policajaca, izvan svog normalnog posla,"na crno" rade kao zaštitari.

- Plaću koju sam imao tada nije bila dostatna da se prehranim, a kamoli da bih bio podstanar u gradu Zagrebu i da bih mogao bilo što drugo. Ja sam to odrađivao u počecima svoje karijere, radio sam po raznoraznim klubovima. Jedan vikend bio bi dovoljan da zaradim više nego svoju tadašnju plaću'- priznaje umirovljeni policajac Dario Žepina za Vijesti.hr.

Zbog premalih plaća u struci, rade srodan posao kao zaštitari da bi dodatno zaradili, a sama je zarada ovisila o klubu za kojeg bi radili.

- Sve zavisi od rizika. Po narodnjačkim klubovima ti iznosi idu do 300, 400, 500 eura. Po pristojnim klubovima to je 150, 200 eura noć. Sad uzmite da prosječan policajac ima oko 650 eura primanja pa vidite da on za jedan vikend gotovo zaradi svoju sadašnju plaću- rekao je za Vijesti.hr, predsjednik Sindikata policije Hrvatske Dubravko Jagić

Iz MUP-a kažu kako za to mogu dobiti različite novčane kazne, ali i u nekim slučajevima otkaz.