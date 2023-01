Većernjakova domovnica 2023.: Glasajte za najuspješnije hrvatske udruge / Događaj godine

Čak 16 nominiranih je u kategoriji "Najuspješnije hrvatske udruge / Događaj godine", 17. po redu Večernjakovom izboru najpopularnijih Hrvata u iseljeništvu u kategorijama sporta, glazbe, glume i spektakla za nagradu Večernjakova domovnica 2023. godine. Značajan je to pokazatelj koliko je hrvatsko iseljeništvo aktivno u nastojanju da očuvaju hrvatski identitet i prenose ga na nove generacije. Svakoj udruzi, klubu i zajednici je primarni cilj očuvati svoje u tuđem svijetu, najviše zbog svoje djece. Mnogi u tome uspijevaju i za to su zaslužili nagradu domovine.

Večernji list i Fenix-magazin.de danas, 30. siječnja, predstavlja 16 nominiranih, odnosno 10 udruga i 6 događaja. Podsjetimo kako će se ovogodišnji 17. po redu Večernjakov iseljenički izbor održati u subotu, 04. ožujka 2022. godine u njemačkom Bad Homburgu, gradu prijatelju Dubrovnika. Kao i prethodnih godina, izbor se održava pod visokim pokroviteljstvom Ministarstva vanjskih i europskih poslova RH.

Paralelno glasovanje za sve nominirane kandidate je moguće na portalu Večernjeg lista i Fenix-magazina. Čitatelji glasuju u tri kruga, a nakon svakog kruga otpadaju oni s najmanje glasova u sveukupnom zbroju glasova oba portala. Uz glasove čitatelja, žiri novinara i stručnjaka iz svake kategorije izbora bira po jednog kandidata za svoju nagradu žirija, koja u slučaju preklapanja može biti jedinstvena nagrada. Svi nominirani kandidati po kategorijama, kao i nominirani izvan kategorije za koje se ne glasa, a čija imena su navedena u popisu svih nominiranih, ostaju u izboru za osobu godine koju dodjeljuje žiri iz svih kategorija izbora.

Hrvatsko-talijanski mozaik, Rim, Italija

Udruga je osnovana 2015. godine u Rimu. U samim početcima nisu imali financijsku pomoć niti hrvatskih, a ni talijanskih institucija, no uspjeli su ostvariti veliki broj značajnih projekata. Udruga je dobar primjer umrežavanja Hrvata, ostvarivanja kontakata između hrvatskih iseljeničkih i domovinskih udruga i pojedinaca. Usmjerena je na očuvanje hrvatskog identiteta, jezika i kulture te promidžbi hrvatske baštine s ciljem promicanja zajedništva domovinske i iseljene Hrvatske u suradnji s hrvatskim udrugama u Italiji, EU i ostalim udrugama izvan Lijepe Naše. Trud i ljubav koju Udruga ulaže u projekte vidljiva je ne samo kroz profesionalnost kojom organiziraju različite izložbe, susrete, radionice već i kroz ono što trajno ostaje, a to je jačanje ljubavi prema domovini, njegovanje hrvatskog jezika, kulture i tradicije i nadasve – zajedništva. Iza njih je osam godina vrijednog volonterskog rada, puno odricanja, inovativnosti i želje za očuvanjem hrvatskog nacionalnog identiteta, a posebno je vrijedna hvale i njihova otvorenost za suradnju s drugim hrvatskim udrugama, čime se odašilje poruka uključivosti i međusobnog uvažavanja. Kao osoba koja sudjeluje u njihovim mnogobrojnim aktivnostima sa zadovoljstvom podupirem njihov rad te njihovu vjeru u Lijepu Našu. Udruga je organizirala razne projekte i manifestacije od svog osnutka, ukupno 85.

Folklorni ansambl „Kolo Slavuj“, Beč, Austrija

Kolo Slavuj je folklorni ansambl gradišćanskih Hrvata. Članovi ansambla dolaze iz svih krajeva u kojima žive gradišćanski Hrvat, odnosno iz hrvatskih sela austrijskoga i ugarskoga Gradišća, susjednih krajeva Slovačke kao i iz Beča. Uz to, među svojim članovima imaju i pripadnika drugih nacionalnosti. Od svog osnutka, ansambl se pobrinuo za istraživanje, dokumentiranje i odgovarajuću prezentaciju narodnoga dobra gradišćanskih Hrvata. To djelovanje je usko povezano s istraživačkim i etnokoreološkim djelovanjem dr. Ivana Ivančana, koji je tim i temelj djelovanja ansambla. Dr. Ivančan je na inicijativu i pomoć ansambla proputovao Gradišće (1972.) te je snimio i zapisivao glazbenu tradiciju kao i narodne običaje Hrvata u Gradišću. Na osnovi toga sastavio je za ansambl šest koreografija, četiri vezane uz pojedine regije, a dvije vezane uz pirovne običaje Hrvata srednjega Gradišća. Nositelji su brojnih nagrada kao što su Europska nagrada za narodnu umjetnost Zaklade F.V.S. Hamburg, posebna nagrada za autentičnost „Bartomeu Ensenat Estrany“ na XIV. World Folkdance Festivalu u Palmi de Mallorci. Ove godine snimaju novi album za svoju 50. obljetnicu utemeljenja pod naslovom "Kolectrified". Pod vodstvom Filipa Tyrana, glazbenog voditelja Kola Slavuj, snima se 12 pjesama iz svih regija u kojima žive gradišćanski Hrvati.

HKUD Croatia Basel, Basel, Švicarska

HKUD Croatia Baselradi na očuvanju i promicanju hrvatske tradicijske kulture i hrvatskog identiteta u svijetu. Pritom uspijevaju okupiti mlađe generacije Hrvata. Kroz svoj rad uspješno povezuju hrvatska društva u Njemačkoj, Švicarskoj, Austriji, Hrvatskoj i BiH. HKUD Croatia Basel je osnovana na inicijativu vjernika Hrvatske katoličke misije Basel. Zajedno u dogovoru s hrvatskim misionarom fra Petrom Topićem, Marijom Soldo i danas pokojnom Ivankom Maslac, društvo organizira prva okupljanja koja u kratkom periodu pronalaze veliko zanimanje članova hrvatske zajednice u Baselu. Društvo danas broji oko 50 –ak aktivnih članova raznih uzrasta. Kroz folklor okupljaju sve generacije Hrvata u Švicarskoj. Zlatko Mikulić je aktualni predsjednik HKUD Croatia Basel. Prvobitna i glavna djelatnost društva i njen primarni cilj je očuvanje i prezentiranje bogate hrvatske kulturne baštine i povezivanje i suradnja sa svim drugim kulturama i nacijama na prostoru Švicarske i van njenih granica. Aktivni članovi društva su podrijetlom iz raznih krajeva Hrvatske i Bosne i Hercegovine i trude se uvježbati hrvatske plesove i koreografije. Osim u Švicarskoj gostuju i u Njemačkoj, Austriji, Hrvatskoj, BiH... HKUD Basel posjeduje i glazbenu skupinu kojoj je jedan od ciljeva naučiti svirati hrvatska tradicionalna glazbala te imati svoju glazbenu pratnju na nastupima uživo .

Udruga „Mala Kapela“ Essen, Njemačka

Udruga "Mala Kapela" iz Essena osnovana je 2021. godine na inicijativu Maria Primorca i Daria Perana. Budući je udruga osnovana usred pandemije koronavirusa, odnosno u vrijeme kada su vladale stroge mjere uvedene zbog zaštite od koronavirusa, bilo je mnogo poteškoća na koje su osnivači nailazili, Ipak nisu odustali od osnivanja udruge. Kako sami ističu, bilo je potrebno ostvariti sve karakteristike jednog kluba zbog kojih on može funkcionirati po svim segmentima u Njemačkoj. Sve su to ostvarili budući im je bilo jako važno sačuvati hrvatsku i crkvenu zajednicu u Essenu. Cilj osnivanja bio je i zaustaviti rušenje i uklanjanje hrvatske Male Kapele u Essenu i njezinih prateći objekata. Udruga sada već broji gotovo 200 aktivnih članova. U velikom im je interesu Hrvate u Essenu potaknuti, povezati ih s crkvom, te s dvije domovine Hrvata, Hrvatskom i BiH. Vodstvo udruge ističe kako je u budućnosti cilj udruge pomagati ljudima kojima je pomoć potrebna te raditi na određenim projektima s djecom u Hrvatskoj i BiH, te prije svega nastojati da hrvatska djeca u Essenu i okolici ne izgube svoj hrvatski identitet.

Udruženje hrvatsko-američkih stručnjaka ACAP, Amerika

ACAP (Association of Croatian-American Professionals) je udruženje osnovano 2014. godine s ciljem boljeg umreživanja hrvatske poslovne zajednice u Sjedinjenim Američkim Državama, te jačanju poslovnih veza sa Hrvatskom. U samo osam godina i sa više od 2.300 članova, ACAP je postao vodeće udruženje američkih Hrvata, te je jedino udruženje iz iseljeništva koje ima i ogranak u Hrvatskoj. Godišnje konferencije ACAPa su najveće okupljanje hrvatske poslovne zajednice u Americi (sa oko 500 sudionika). ACAP 2022 održan u New York Athletic Clubu je privukao cijelu hrvatsku poslovnu elitu, uključujući Rimac Automobile, Infobip, Atlantic Grupu. Sljedeća 7. godišnja konferencija će biti po prvi puta u Zagrebu, 6.i 8.. srpnja ove godine. ACAP je pokrenuo Ljetnu školu “Domovina” za Hrvate rođene izvan Hrvatske inicijativu za popularizaciju medicinskog turizma u Hrvatskoj za američko tržište. U prošloj godini su organizirali seminare za više od 300 studenata u RH kako bi im vodeći znanstvenici iz svijeta pomogli u karijeri. ACAP Zaklada je u samo tri godine postala najveća dobrotvorna organizacija američkih Hrvata, te je prikupila više od $500,000 za pomoć bolnicama, građevinskim inženjerima, i hitnoj pomoći nakon potresa u Zagrebu i Banovini. Nastavili su pomagati vatrogascima u Petrinji, Dječjem domu “Vrbina” u Sisku, ukrajinskim izbjeglicama u Osijeku.

Austrijsko-hrvatska zajednica za kulturu i šport (AHZ), Beč, Austrija

Austrijsko-hrvatska zajednica za kulturu i šport (AHZ) u Beču je osnovana 1990. godine. Od svojih početaka do danas su organizirali velik broj kulturnih i sportskih aktivnosti. Uz to, puno su učinili na humanitarnom polju dali velik humanitarni doprinos. Pomogli su mnogim Hrvatima kojima je pomoć bila potrebna, bilo da je riječ o lošoj financijskoj situaciji ili pomoći oko pronalaska smještaja, novca za liječenje... Kao primjer niže se navesti pomoć u vrijeme i nakon Domovinskog rata. Pomogli su Hvatima u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, u obnovi nakon rata, poplavama u Slavoniji i Posavini, razorenom potresu u Zagrebu I Banovini itd. Zajednica je također financijski pomogla desetinama Hrvata iz Hrvatske i BiH kako bi se mogli liječiti u Beču. Mnogim su hrvatskim obiteljima više puta uljepšati božićne i uskrsne blagdane raznim darovima, studentima su pomagali oko smještaja, radnicima oko pronalaženja posla...U više od 30 godina njihovog postojanja i djelovanja obilježile su ih humanitarne aktivnosti. I to godinama pod vodstvom predsjednika AHZ-a Miroslava Piplice i u suradnji s Rafajlom Čelebićem, Jadrankom Vincek, sadašnjim predsjednikom Zlatkom Šljivićem i drugim vrijednim članovima Zajednice.

Hrvatska likovna udruga CroArt Subotica, Vojvodina

Hrvatska likovna udruga » CroArt« osnovana je 25. siječnja 2011. godine. Okupljaju amaterske i profesionalne likovne umjetnike, kao i ljubitelje likovne umjetnosti. Ciljevi udruge su poticanje i afirmacija likovnog stvaralaštva i umjetnosti, čuvanje i njegovanje kulturne baštine Hrvata u Republici Srbiji kroz likovnu umjetnost i stvaralaštvo, organizacija umjetničkih kolonija, samostalnih i skupnih izložaba, organizacija predavanja, tribina, posjeta galerijama i muzejima. Programi i projekti: HLU » CroArt« organizira međunarodnu umjetničku koloniju »Stipan Šabić« u sjećanje na istoimenog likovnog umjetnika i pedagoga iz Subotice. Osim ove, udruga organizira i Umjetničku koloniju »Pannon – Subotica« koja okuplja likovne stvaraoce iz triju država: Srbije, Hrvatske i Mađarske. Ova likovna manifestacija organizira se jednom u godini u sve tri spomenute zemlje. » CroArt« ostvaruje suradnju sa udrugama u zemlji i inozemstvu sudjelovanjem u likovnim programima poput kolonija, radionicama i slično. Dosada je ostvarena suradnja sa udrugama iz Županje, Vinkovaca i Belišća u Hrvatskoj, Segedina i Kiškunfeleđhaza u Mađarskoj, te Plavne, Bača i Šida u Srbiji. Redovita aktivnost udruge je i godišnja skupna izložba članova » CroArt«-a, te izložba radova nastalih na Umjetničkoj koloniji »Stipan Šabić«. Udruga je organizator brojnih značajnih manifestacija.

Hrvatska zajednica Berlin, Berlin, Njemačka

Hrvatska kulturno-umjetnička i sportska zajednica Berlin e.V je među najstarijim hrvatskim zajednicama u Europi. Osnovana je 1984. godine te će 2024. godine obilježiti 40. obljetnicu djelovanja. Zajednica je organizirala velik broj događanja za koje su zaslužni brojni volonteri i entuzijasti. U manjim iznajmljenim prostorijama folklor Hrvatske zajednice Berlin i dalje vrijedno vježba. I u prošloj godini nastupili su na folklornim smotrama u Berlinu zajedno s folklornim ansamblima drugih migrantskih skupina. Zajednica je organizirala Seminar tradicijskog pjevanja te Seminar folklora na kojima su sudjelovali i članovi hrvatskih udruženja iz Hamburga i Bremena te članovi folklora Hrvatske katoličke misije Berlin. U prošloj godini zajednica je ostvarila suradnju s Veleposlanstvom RH u čijim prostorima je suorganizirala predstavljanje knjiga i hrvatskih autora. Uz financiranje Njemačkog literarnog fonda Zajednica je omogućila u Veleposlanstvu RH predstavljanje i grupe hrvatskih nagrađivanih pisaca koji objavljuju na njemačkom jeziku.

Hrvatsko kulturno društvo Pomurje iz Lendave, Slovenija

Hrvatsko kulturno društvo od prvog je dana osmišljen i vođen projekt koji traje već 17 godina. Tijekom godina djelovanja članovi su donosili ideje koje su se pretvarale u manje ili veće događaje i projekte, udruga se polako uključivala u državne institucije Slovenije i Hrvatske, a u tim aktivnostima najvažnije je odabrati pravi put: očuvanje hrvatskog jezika, kulture i tradicije. Članovi udruge s ponosom doprinose okruženju u kojem živimo učeći i prenoseći vlastitu kulturu i tradiciju te smo postali most suradnje dviju država. Rad udruge odvija se kroz folklornu, tamburašku, novinarsku, gastronomsko-turističku i sekciju mladih HKD-a, neke od ovih sekcija povremeno rade i projektno. Folklorni ansambl HKD Pomurje glavni je nositelj tradicijske kulture jer je kroz školu folklora u 12 godina djelovanja prošlo više od 40 plesača i tamburaša. Zabilježeno je 150 nastupa Folklornog ansambla, a tamburaši preko 200

nastupa na poznatim smotrama folklora u Sloveniji, Hrvatskoj, Austriji, Slovačkoj, Mađarskoj, Vojvodini i Rumunjskoj. Udruga je za svoj rad dobila mnoga priznanja: Povelju Međimurske županije, Priznanje Općine Lendava, Saveza hrvatskih društava Slovenije, Saveza kulturnih društava Općine Lendava te preko stotinu priznanja i zahvalnica. Bogata fototeka HKD-a Pomurje sadrži 31.000 fotografija i video zapisa, a redovito se prikupljaju i čuvaju novinarski članci u kojima su objavljene aktivnosti udruge. Časopis Glas HKD Pomurja izlazi već 17 godina, izašlo je 31 brojeva. Izdavač časopisa Glas je Nakladnik HKD Pomurje, koji je uz list Glas objavio više udžbenika, monografija i knjiga.

Hrvatska zajednica u Rumunjskoj, Karaševo, Rumunjska

Mala zajednica rumunjskih Hrvata jedna je od najstarijih, te jezično i etnografski najbolje očuvanih hrvatskih manjina. Hrvati su se na područje današnje Rumunjske doseljavali već od 14. stoljeća, a danas većina živi u sedam naselja u Karaš-severinskoj županiji na zapadu zemlje, stotinjak kilometara jugoistočno od Temišvara. Zajednica godinama surađuje s Hrvatima iz Njemačke. Ante i Ankica Karačić iz Njemačke su kod Hrvatske zajednice u Rumunjskoj organizirali izložbu izložbu dječjih radova, prispjelih na Međunarodni likovno-literarni natječaj za 2019. godinu. U Karaševu su vodili i likovnu koloniju. Zajednica Hrvata u Rumunjskoj organizira međunarodni Folklorni festival "Pokraj rijeke Karaša". Festival je je u lipnju prošle godine okupio deset kulturno -umjetničkih društava, uključujući folklornu skupinu iz Posušja i više od stotinu sudionika koji su se na otvorenoj sceni iz centra Karaševa predstavili sa svojim igrama i pjesmama, sa svojim narodnim nošnjama izuzetne vrijednosti i ljepote te sa specifičnom vrstom folklora, tipičnoj području iz kojega su došli. Predsjednik zajednice Hrvata Rumunjske je Giureci-Slobodan Ghera.

“Hrvatski festival - u okviru partnerstva Rođendana Hamburške luke”, Hamburg, Njemačka

Od 16.- 18. rujna 2022. Hrvatska zajednica na sjeveru Njemačke predstavila je hrvatske turističke te enološke i kulinarske potencijale kao i kulturne i tradicijske posebnosti Hrvatske na godišnjoj manifestaciji “HAFENGEBURTSTAG HAMBURG”. Generalni konzulat RH u Hamburgu je bio pokrovitelj “Hrvatskog festivala” kao i jedan od organizatora, a važni partner je bila Hrvatska turistička zajednica te koordinator i povjerenik grada Hamburga za međunarodno partnerstvo Michael Wendt. “Hrvatski festival” podržala je i agencija “Feinbradt” ali i sponzori/poduzetnici hrvatskog porijekla. Glavni sudionici su bile HKM Hamburg kao i udruge Croatia Hamburg e.V., HKD Napredak-Hamburg i HKU Bremen. U glazbenom programu nastupili su brojni glazbenici s

područja Hamburg te DJ iz Oldenburga. Tijekom navedena tri dana “Hrvatski festival” je posjetilo oko 200.000 posjetitelja, dok je rođendan Hamburške luke zabilježio broj posjetitelja od ca. 800.000. Jedinstven je to bio projekt koji je dao svim hrvatskim udrugama sa sjevera Njemačke priliku sudjelovati na manifestaciji te veličine i tog značenja, a koji je uživao iznimnu medijsku pozornost. U privitku šaljemo medijski pregled, što njemačkih, što hrvatskih medija, koja su o navedenom kontekstu izvještavala njemačku i hrvatsku javnost o partnerstvu i sudjelovanju Hrvatske na tradicionalnom Rođendanu Hamburške luke.

Prvi susret hrvatskih hrvatskih folklornih ansambala, Schaffhausen, Švicarska

U rujnu prošle godine u švicarskom Schaffhausenu održan je Prvi susret hrvatskih folklornih ansambala kojeg je uz Hrvatsku maticu iseljenika organiziralo Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo (HKUD) Fala iz Schaffhausena. Među folklornim društvima koja su sudjelovala na ovom zanimljivom događaju bilo je i Hrvatskog kulturno društvo “HKUD Ruža” iz Filderstadta. Susret je u Schaffhausenu okupio mnoštvo eminentnih kulturno umjetničkih društava, kojima je cilj njegovati zajedništvo, radost druženja, promicanje hrvatskih narodnih običaja i očuvanje hrvatske kulturne etno baštine. Narodni plesovi odražavaju povijesne, društvene, gospodarske i kulturne osobitosti pojedinog kraja i kulture. Imaju značajnu društvenu ulogu, jer svako veće okupljanje pojedine skupine ili zajednice prati i plesno zbivanje tijekom kojega se ljudi bolje upoznaju, povezuju, pokazuju svoje duhovne i tjelesne sposobnosti, te plešući, izražavaju osjećaje koje drugim oblicima komunikacije ne mogu tako izravno izraziti. Narodni ples je ples koji odražava život ljudi i određene regije, podneblja, što se proteklog vikenda itekako moglo osjetiti. Uz osjećaj ponosa i pripadnosti, dominirala je i velika želja da se nastupnom točkom plesno izraze u najboljem svjetlu.

Susret, „Povežimo iseljeništvo“, Rim, Italija

U organizaciji Udruge ”Hrvatsko-talijanski mozaik Rim” te u suradnji s Udrugom ”Jedna Musika” iz Kruča (Acquaviva Collecroce) u Rimu je u prosincu prošle godine održan skup ”Povežimo iseljeništvo” s ciljem promicanja zajedništva domovinske i iseljene Hrvatske u suradnji s hrvatskim udrugama u Italiji, EU i ostalim udrugama izvan Lijepe Naše. Uz to, cilj susreta bio je predstaviti aktivnosti hrvatskih iseljeničkih udruga usmjerenih na očuvanje hrvatskog identiteta, jezika i kulture te promidžbi hrvatske baštine i međusobno ih povezati kako bi mogli zajednički predanije raditi i snažnije promicati hrvatske vrijednosti diljem svijeta. Bila je to prigoda da se čuju pozitivna iskustva udruga u očuvanju i prenošenju osjećaja pripadnosti hrvatskom narodu posebice mlađim naraštajima, ali i za međusobno umrežavanje i uspostavljanje prijateljskih i profesionalnih veza između hrvatskih zajednica u Italiji, Europi i svijetu. Kroz Susret je poslana poruka važnosti globalnog zajedništva i povezivanja Hrvata na svim razinama, te Hrvatima u domovini ukazana važnost hrvatskog iseljeništva i uloge koju bi mogli imati u hrvatskom društvu. - Hrvati, ma gdje bili – u Italiji, Njemačkoj, Srbiji, BiH ili Crnoj Gori trebali bi biti jedan, nedjeljiv narod, a Hrvatska bi, kao i do sada, trebala skrbiti za njih, poruka je koja je poslana sa Susreta.

Svečani koncert "Hrvatska & Bavarska: Niti prijateljstva, u tradiciji i klasici ujedinjene", München, Njemačka

Svečani koncert „Hrvatska & Bavarska: Niti prijateljstva, u tradiciji i klasici ujedinjene“ održan je u srpnju prošle godine u glasovitoj dvorani Herkules palače Residenz u Münchenu. Nastupio je zbor HRT-a uz vokalne soliste te Münchenski radijski orkestar, a svečani koncert održan je u povodu 50 godina Stalne komisije Hrvatska-Bavarska, 30 godina priznanja Republike Hrvatske od SR Njemačke i 30 godina Hrvatske turističke zajednice. Koncert je okupio oko 1.300 posjetitelja. Program večeri je bio odraz suradnje Hrvatske i Bavarske što znači da je publika mogla uživati u izboru ulomaka iz opera i opereta hrvatskih i njemačkih skladatelja. Na koncertu su nastupili njemačko-hrvatski glazbenici: sopranistice Evelin Novak i Lavinia Dames, mezzosopranistica Annika Schlicht te bariton Ljubomir Puškarić, prvak Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu. Organizatori koncerta su bili Generalni konzulat Republike Hrvatske u Münchenu i Hrvatska turistička zajednica München u suradnji s Bavarskim radijem i uz podršku Bavarske državne kancelarije, Ministarstva vanjskih i europskih poslova i Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske te Hrvatske turističke zajednice.

“Adeste fideles”, tradicionalni Božićni koncert Mješovitog zbora “CroAT, Beč, Austrija

“Adeste fideles” naziv je već tradicionalnog božićnog koncerta Mješovitog zbora “CroAT (bivša “Otvorena srca”), koji je zajedno s Gradskim zborom Fischemend i komornim orkestrom The New Symphony Vienna (NSVO), te mladom sopranisticom Sarom Dragičević i baritonom Domagojem Jurčevićem, pod sjajnim ravnanjem Splićanina s bečkom adresom Giuseppea Terzea, održan

u prosincu prošle godine u palači Ehrbach u Beču. Po reakcijama publike koja je dugo pljeskala izvođačima, bila je to prava glazbena poslastica ususret Božiću. “Zbor Otvorena srca“ odnosno sada CroAT ove godine godine slavi 40 obljetnicu postojanja. Ono što nam je želja je okupiti mlade naraštaje i nastaviti tradiciju ovog Zbora”, rekla je predsjednica Zbora Maja Epp, koja svoje stavove usklađuje s agilnim dirigentom Terzom, koji od Zbora, iako je amaterski, traži da bude visokog dometa. Što je dobro! Možda upravo to privuče, između ostalih, i više mladih Hrvata koji studiraju glazbu u Beču i njihovih austrijskih prijatelja. Ali i one koji jednostavno vole i znaju pjevati, bez obzira odakle su.

3. Noć Hrvata u Salzburgu, Henndorf kod Salzburga, Austrija

U Henndorfu kod Salzburga u prosincu prošle godine održana je 3. Noć Hrvata. Organizatori ove zabave su članovi udruge Hrvatski centar iz Salzburga. Oni su uz potporu Hrvatske katoličke župe Salzburg, te obitelji i mladih okupljenih oko ove udruge uspjeli privući brojne goste tako da je dvorana Wallerseehalle bila prepuna. Organizatori su pripremili bogat kulturno- zabavni program kojeg je uspješno vodila Matilda Jović. Učenici Hrvatske dopunske škole koju vode Kata Jelušić, Ivan Vincetić i Mirjana Kukavica pripremili su recitacije vezane uz božićne blagdane. Ovim događajem Hrvati u Salzburgu njeguju dobru suradnju s lokalnim vlastima u gradu, a to je potvrdio i dolazak predsjednika državne vlade dr. Wilfrieda Haslauera na 3. Noć Hrvata u Salzburgu. Pravo oduševljenje publike izazvao je nastup HKUD Vilim Cecelja iz Salzburga. Oni su, pod vodstvom Ane Paušić i Eve Tadić, a inspirirani Svjetskim prvenstvom, obučeni u hrvatske dresove plesali uz zabavne pjesme iz različitih krajeva Hrvatske te Bosne i Hercegovine.