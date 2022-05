UŽIVO Svečanost 100. obljetnice rođenja dr. Franje Tuđmana u Lisinskom

Članovi i simpatizeri HDZ-a, političari i građani u velikom broju pristigli su u Koncertnu dvoranu Vatroslav Lisinski gdje se svečano obilježava stota godišnjica rođenja prvog predsjednika, Franje Tuđmana. Program je počeo u 19 sati kada se dvoranom zaorio gromoglasni pljesak na riječi iz Tuđmanova govora koji je emitiran. Svečanost koja bi trebala trajati oko sat i pol započela je pjesmom Vivat Croatia, a prvi će svoje obraćanje imati predsjednik HDZ-a Andrej Plenković. Ovdje je i Andrija Busanović ministar nove Vlade Crne Gore. Stigao je i Tomislav Žigmanov predstavnik Vojvođanskih Hrvata u srbijanskom parlamentu.

Rojs: Tuđmanu i Šušku ostat ću vjeran do groba

"Da nije bilo Franje Tuđmana ne bi bilo slobodne demokratske hrvatske države", kazao je Vladimir Šeks ispred Lisinskog.

Novinari su Šeksa pitali o Zakonu o pobačaju iz 1978. "Bila je jedna jedina rečenica da je život postoji od začeća do smrti. Ja sam za to da to mora biti medicinski opravdano sa savješću, ali da o tome odlučuje jedino i isključivo žena", dodao je.

"Ja ne mogu reći ništa ružno kada ja najviše volim Tuđmana i Šuška i ostat ću im vjeran do groba. Ja ostajem čvrst ko stijena, Plenković me je pozvao. Politika me ne zanima, u politici ako govorite laži onda ste dobri", kazao je Ljubo Ćesić Rojs. Kazao je da svoj potpis za pomilovanje Perkovića i Mustača ne povlači. "Nema te sile koja će me pritisnut da povučem taj potpis", dodao je.

"Tuđman je bio osoba koja je uspjela ujediniti sa svojom strateškom vizijom, kada su mnogi kalkurilari Stvorio je demokratsku državu, bio je odgovaran, srednjoeuropski državnik, zadužio je hrvatski narod i doprinio našem jedinstvu i nadišao podjele", kazao je europarlamentarac Karlo Ressler.

"Dobio sam pozivnicu. Ja sam jedan od utemeljitelja, odazvao sam se pozivu", kazao je Tomislav Karamarko

Podsjetimo, u povodu 100. obljetnice rođenja prvog hrvatskog predsjednika dr. Franje Tuđmana, predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković danas je u Velikom Trgovišću izjavio da je Tuđman najveći hrvatski državnik u povijesti.

"Sve ciljeve koje je predsjednik Tuđman zacrtao u svom govoru u Hrvatskom saboru 30. svibnja 1990. godine nakon prvih demokratskih izbora mislim da je ostvario, a na nama je da to poboljšamo u novim međunarodnim okolnostima, novim gospodarskim okolnostima i novim globalnim izazovima, sve ono što je u našoj generaciji da učinimo dobro za hrvatsko društvo i hrvatske građane. Hrvatski velikan i po meni najveći hrvatski državnik u povijesti", rekao je Plenković u Velikom Trgovišću.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Uz brojne članove stranke na svečanosti u Velikom Trgovišću bili su i ministri Tomo Medved, Davor Božinović, Vili Beroš, Oleg Butković, Mario Banožić, Davor Filipović te ministrica Nina Obuljen Koržinek.

Izaslanstvo HDZ-a, predvođeno predsjednikom Vlade i stranke Andrejom Plenkovićem, položilo je vijenac i zapalilo svijeće ispred rodne kuće Franje Tuđmana.

Otvarajući znanstveno-stručni skup koji je nazvan po tom Tuđmanovu načelu - "Uvijek i sve za Hrvatsku", Plenković je istaknuo da je temeljno načelo djelovanja prvog hrvatskog predsjednika i osnivača HDZ-a Franje Tuđmana bilo "uvijek i sve za Hrvatsku" te naglasio njegovu ključnu ulogu u osmišljavanju i ostvarenju samostalne hrvatske države.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Znanstveno-stručni skup, kojem su uz premijera i predsjednika HDZ-a Andreja Plenkovića nazočili članovi obitelji Tuđman, ministri, saborski zastupnici i povjesničari, održan je u povodu 100. obljetnice Tuđmanova rođenja. O životu i Tuđmanovu političkom djelovanju, posebice tijekom stvaranja hrvatske države, govorili su mnogi njegovi najbliži suradnici i povjesničari.

Govoreći o sudskim procesima protiv Tuđmana, jedan od utemeljitelja HDZ-a Vladimir Šeks rekao je kako je komunistički režim u Hrvatskoj progonio Tuđmana i osudio dvije temeljne odrednice njegove doktrine - nacionalnu pomirbu i zajedništvo domovinske i iseljene Hrvatske koje su postale "zaglavni kamen na kojem počiva slobodna, suverena i neovisna demokratska Hrvatska".

"Da nije se pojavio dr. Franjo Tuđman sa svim tim značajkama i osobinama, da se u to ludo vrijeme u Hrvatskoj i Jugoslaviji on nije pojavio sa svojim djelovanjem - vrlo vjerojatno ne bi bilo slobodne i demokratske hrvatske države", kazao je.