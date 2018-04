'Već 11 godina sam državni neprijatelj. Zaposlen sam, a ne radim ništa'

Očekivao sam oslobađajuću presudu, koliko god da mi je sve to bilo potresno, potresnije nego prvi put. Al’, eto, tužiteljstvo je najavilo žalbu. Stvarno mi nije jasno na šta će se više žalit. Hoćemo se glupirat k’a i do sada? Zašto se to radi? Je li to na osobnoj razini? Više ništa ne znan. Za sve ove godine kroz pravosuđe je prošao niz ljudi, a s druge strane samo jedan čovik. Ja. I tako već jedanaest godina. Kad je kraj? Sudac je na šezdeset stranica obrazložio zašto me oslobađa. Što sad? Pisat novu optužnicu? Moja agonija još nije prestala – govori nam Dražen Slavica dan nakon što je u Županijskom sudu u Zadru predsjednik sudskog vijeća Boris Radman na izricanju presude obrazložio da Slavica nije iz nehaja skrivio smrt vatrogasaca Dine Klarića, Ante i Ivice Crvelina, Ivana Marinovića, Marka Stančića, Gabrijela Skočića, Hrvoja Strikomana, Tomislava Crvelina, Josipa Lučića, Karla Ševerdije, Marka Kneževića i Ante Juričeva-Mikulina te teške ozljede Frane Lučića, vatrogasaca koji su stradali u požaru na otoku Kornatu 30. kolovoza 2007.

Nove kaznene prijave?

Druga je ovo presuda s istim ishodom, a prvotno je protiv Slavice bio obustavljen poslije iznova pokrenut kazneni progon. No, nije tu kraj sudskog postupka i zapravo je teško prognozirati kada će pravosuđe pravomoćno zatvoriti ovo poglavlje života obitelji stradalih gasitelja i obitelji njihova tadašnjeg zapovjednika Dražena Slavice. Nema roka u kojem Vrhovni sud mora odlučiti o žalbi, a oslobađajuću presudu suda u Zadru može odbaciti, potvrditi ili preinačiti. Obitelji poginulih najavljuju da će pravdu potražiti u Strasbourgu, kad je već ne mogu dobiti u nas. Slavica je, naime, bio jedini optuženi za smrt vatrogasaca čije obitelji još ne znaju kako su oni zapravo stradali jer se to ovim postupkom nije ni utvrđivalo. U obrazloženju nepravomoćne presude, koje je čitao tri sata, sudac Radman upozorio je na propuste vatrogasnog sustava, ali i naglasio na mogućnost podnošenja novih kaznenih prijava te samim time i novih (maratonskih) sudskih postupaka.

– Tko će ih pokrenuti? Moga ja podnit kaznenu prijavu, al’ tužiteljstvo će ju odma’ odbacit. O imenima neću, ali svi drugi koji su imali veze s ovom tragedijom ostali su na svojim radnim mistima, neki su na državnoj razini i napredovali. A ja sam već jedanaest godina fikus. Sidim u ćoši i čekan. Zaposlen sam u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Šibenik i ne radim ništa. Pitam se jesam li ja uhljeb. Prisilni, naravno. Godine prolaze, a mi nismo ništa pametniji nego što smo bili u onim prvim danima nakon nesreće. Bija sam šest dana u istražnom povjerenstvu u kojem su bili predstavnici MUP-a i MORH-a, odma’ smo uočili di su problemi. U izvješću smo napisali 50-60 posto onoga što je zaključio sudac, pitali se je li bija odgovaran taj i taj, imenom i prezimenom. Pa cili sustav zna di je bija problem. A onda su me sedmi dan odveli u zatvor, na 60 dana. Sitnica – ogorčen je bivši zapovjednik JVP-a Šibenik i županijski vatrogasni zapovjednik Slavica koji kaže da sve ovo vrijeme nitko iz vatrogasnog sustava s njim nikada nije službeno razgovarao o nesreći na Kornatima.

Poduzet će sve što može

Nije sve ove godine razgovarao ni s obiteljima smrtno stradalih vatrogasaca, ne odlazi više u Vodice i Tisno, na Kornatima je bio drugi dan nakon nesreće, dok su još tijela poginulih bila na otoku... Poslije je odlazio samo tijekom sudskog postupka, kada je morao.

– Možda je u početku bilo vrime za razgovor... I obiteljima vatrogasaca se otvaraju rane kad se o nesreći govori. Ne znan hoće li prihvatiti ovakvu presudu. Razumin ih. I žao mi je... Predsjednica je kazala da bi im se netko triba ispričat. Ne želin se stavljat isprid njih, al’ mislim da i moja obitelj zaslužuje ispriku – kaže Slavica.

Dosta je primjedaba bilo, govori nam, i na činjenicu što su vatrogasci na otok išli gasiti požar niskog raslinja pa su mnogi – među njima i tadašnji predsjednik države Stjepan Mesić – prigovarali što su ljudi poslani da idu gasiti “šaku trave”.

– I onda je bija isti k’o danas Program aktivnosti Vlade po kojem je gašenje požara u nacionalnim parkovima prioritetno. Možemo li razgovarati jesu li takvi propisi u redu, jesu li u koliziji... Ali takvi su. Tu su – govori Slavica poručujući da će se boriti za to da se vatrogasni sustav u Hrvatskoj izmijeni.

Vatrogastvo na državnoj razini nije postojalo ni u vrijeme tragedije, ne postoji ni danas – kaže.

Na pitanje je li se sa svojim odvjetnikom Čedom Prodanovićem posavjetovao što će učiniti potvrdi li Vrhovni sud oslobađajuću presudu, odnosno hoće li tužiti državu i tražiti odštetu, uzvraća da će poduzeti sve zakonom dopuštene radnje: – Trebalo bi biti da nitko nije kriv dok se u sudskom postupku pravomoćno ne utvrdi drukčije. A ja sam sve ove godine bio državni neprijatelj broj jedan – rekao je Dražen Slavica.