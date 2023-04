Val štrajkova u Europi zbog inflacije, mladi se bune ili odlaze

Sindikati se na velika vrata vraćaju na javnu i političku scenu zapadnih gospodarstava, prije svega Amerike i Velike Britanije gdje su desetljećima bili marginalizirani. Radnička scena zapadne Europe nikad nije bila dosadna, no inflacija je gotovo udvostručila broj štrajkova počevši od Francuske, Italije, Njemačke do Nizozemske, Belgije i dakako Velike Britanije gdje su se sindikati trideset godina oporavljali od sloma koji su doživjeli u eri željezne premijerke Margaret Thatcher. Da nema liječnika i općenito javnog sektora, Hrvatska ne bi ni znala za sindikate i štrajkove, no to ne znači da su naši radnici pasivni. Nedavno su na ulice izašli dostavljači, a i radnici zagrebačke Čistoće pokazali su kakvu udarnu snagu imaju ljudi zaduženi za odvoz smeća.