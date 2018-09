Vakula prognozira topli tjedan. Hoće li i vikend biti takav?

Premda pretežno sunčano i iznadprosječno toplo vrijeme u novome tjednu vjerojatno u većini Hrvatske neće biti rekordno toplo za to doba godine, neće biti ni odviše daleko od njega, prognozira Zoran Vakula.

Nadolazeći tjedan biti po volji većine, barem do srijede, kada će i biometeorološke prilike u Hrvatskoj i okolici biti povoljne.

U drugoj polovici tjedna, prognozira Vakula, povećat će se vjerojatnost zamjetnijeg pada tlaka i južine zbog približavanja novih frontalnih poremećaja.

To polako prelazi u naviku pa se za sljedeći vikend, najvjerojatnije već potkraj petka i u subotu mogu očekivati mjestimični pljuskovi i grmljavina, koje će pratiti i manji pad temperature.

No sljedećih dana možemo zato računati na temperature iznad uobičajenih za ovo doba godine. Bit će i vrućih dana, kako na kopnu, tako i uz more koje će grijati kupače sa 22 do 26 Celzijevih stupnjeva. kao usred ljeta.

Dosadašnji dio rujna uglavnom je za stupanj do dva topliji od prosjeka, a do sljedećeg će vikenda bit će i topliji.

Dugoročnije prognoze, za treći i četvrti tjedan rujna, ne upućuju na povećanu vjerojatnost dugotrajnijeg znatnijeg zahladnjenja, već sada se može gotovo pa tvrditi kako će i rujan biti još jedan iznadprosječno topao mjesec ove ionako tople godine.

