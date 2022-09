Vakula otkrio što nas čeka u idućim danima: Pripremite se na svježa jutra

Dok će sljedećih dana oni na Jadranu i većini područja uz njega imati prilično stabilno vrijeme - pretežno suho i sunčano, gdjekad čak i vedro - istina, i dalje razmjerno svježe za ovaj dio godine, do četvrtka i vjetrovito, uz umjerenu, ponegdje i jaku i olujnu buru, i to ne samo na udare, u sjevernim kopnenim krajevima bit će promjenjivije - najprije uz čestu, iako ne i dugotrajnu maglu, zatim povremena naoblačenja i mjestimične kratkotrajne nalete kiše. Naravno, valja upozoriti i na svježinu, osobito jutarnju, tijekom koje je pri tlu moguć i slab mraz, uglavnom u gorskom području, piše meteorolog Zoran Vakula za HRT.

Za vikend slijedi južina, s njom i zatopljenje, ali i porast vjerojatnosti za novu kišu u većini Hrvatske. I utorak razmjerno svjež, na kopnu oblačniji, ponegdje uz malo kiše, ujutro magla.

Na jugu Hrvatske poneki je pljusak moguć još uglavnom tijekom noći na utorak. U utorak oblaka malo ili nimalo, promjenjivi vjetar slabiji od jutarnje i večernje bure, a temperatura zraka ujutro najniža od 13 do 16 °C, u unutrašnjosti i samo oko 10 °C, poslijepodne najviša 23 ili 24 °C.

Svježije nego što je uobičajeno za ovaj dio rujna bit će i na srednjem Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije, gdje se temperatura ujutro može spustiti i na samo 3, 4 °C. Umjerena, ponegdje i jaka bura puhat će u noći i ujutro te ponovno navečer, a danju maestral, uz uglavnom malo do umjereno valovito more, te uz sunce i vedrinu.

Sunčano i na sjevernom Jadranu i u unutrašnjosti Istre, također uz mjestimične olujne udare bure u noći i ujutro, te osobito kasno navečer. U gorju ujutro česta magla, zatim barem djelomice sunčano, uz mogućnost samo gdjekoje kišne kapi. Temperatura zraka ujutro uz more 11 do 15 °C, u unutrašnjosti 2 do 6 °C, a najviša oko 23 °C, u gorju 14 do 18 °C.

I u središnjoj Hrvatskoj svježe, ujutro većinom i maglovito, a danju prevladavajuće sunčano. No, uz povremene oblake ponegdje može biti kratkotrajnih naleta kiše, osobito u Međimurju i Podravini, te u većini krajeva istočne Hrvatske, gdje neugodu nekima može stvarati i umjeren sjeverozapadni vjetar i svježina - jutarnja temperatura bit će od 5 do 7 °C, a poslijepodnevna 16, 17 °C.

I sljedećih dana razmjerno svježe, ujutro ponegdje na kopnu uz mogućnost slabog mraza pri tlu, uglavnom u gorskoj Hrvatskoj. Nakon česte, ali većinom kratkotrajne magle, izmjenjivat će se vedrina i oblaci, iz kojih samo rijetko može pasti malo kiše. Na Jadranu sunčanije, gdjekad čak i vedro, ali i vjetrovitije, osobito u srijedu uz često jaku buru, gdjegod i olujnu, ne samo na udare. Temperatura zraka bit će i dalje niža od prosječne posljednjih dana kalendarskog ljeta.

