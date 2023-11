Vakula objasnio kake su šanse za bijeli Božić: 'Znate li koliko je čest u našim krajevima?'

Zoran Vakula, jedan od najpoznatijih hrvatskih meteorologa gostovao je u studiju Večernjeg lista gdje je govorio o prognozama za zimu pred nama. Dosadašnji studeni bio je iznadprosječno topao, no ne kao rujan i listopad. Sljedeći tjedan imat ćemo temperature koje su bliže prosječnim temperaturnim vrijednostima, odnosno nešto niže nego što su sada, ali sve u svemu studeni će biti topliji od prosjeka – rekao je Vakula. Sve zanima hoće li biti snijega, a Vakula naglašava kako nije točno da snijega više nema, no ima ga rjeđe nego prijašnjih godina. No hoće li ga biti za Božić? Meteorolog objašnjava kako snijeg na Božić u središnjoj i istočnoj Hrvatskoj uopće nije uobičajen. "Znate li kolika je učestalost bijelog Božića u našim krajevima? U Zagrebu, Osijeku, središnja i istočna Hrvatska... U pet godina tek jedne godine Božić je bijeli. Čak i manje od toga. Oko 20 posto Božića u povijesti je bilo bijelih od kad postoje mjerenja. U središnjoj i istočnoj Hrvatskoj. A mi svi pamtimo bijeli Božić", rekao je.

"U Gorskom kotaru, Lici, posebno na Zavižanu, bijeli Božić je češći, u čak devet od deset godina pojavljuje se bijeli pokrivač u vrijeme Božića", kazao je. "Bijeli Božić je u pjesmama, opjevan je, ali to nije karakteristika naših krajeva", istaknuo je i pojasnio da prognoze 10 ili 14 dana unaprijed nemaju koristi. Bolje je gledati tendenciju, hoće li biti toplije ili hladnije. "Ja u ovom trenutku ne znam hoće li biti bijeli Božić, ali sudeći prema prognozama, ono što se može reći, dugoročnim prognozama, nema neke velike vjerojatnosti za hladniji tjedan u sljedeća četiri tjedna. Sve je to barem malo toplije od prosjeka, vjerojatno i više od toga", rekao je.

Sve pokazuje da ćemo i idućih mjeseci imati temperature više od prosjeka. I kada se gleda temperatura do svibnja iduće godine, ni jedan mjesec neće biti hladan, odnosno hladniji od prosjeka. "Vjerojatnost uvijek postoji, ali je mala", rekao je. Prilike za neku hladnu zimu u ovom dijelu Europe su male. Iako će snijeg padati, neće biti dugotrajan. Sve to je dio utjecaja El Niña na ovakve vremenske prilike. Trenutačno nema naznaka da bi nas mogla zahvatiti sibirska ciklona. Jedini ekstrem kojem se možemo nadati ove zime, naglasio je, jesu temperature iznad prosjeka za ovo doba godine.