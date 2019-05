Vakula: Još danas sunčano, a onda nas očekuje novo pogoršanje

Već od nedjelje opet diljem Hrvatske slijedi oblačnije, povremeno s kišom, koja će još češća i obilnija biti od ponedjeljka do srijede, kada će mjestimice biti i izraženijih pljuskova i grmljavine, pa i olujnih nevremena i tuče, prognoza je Zorana Vakule za HRT.

Na Jadranu će nekima probleme stvarati i često umjereno jugo, gdjekad i jako, a od četvrtka pak bura. Mnogi neće biti zadovoljni ni s novim padom temperature, znatnijim sredinom tjedna u kopnenom području.

No, u nedjelju će još biti relativno toplo, gdjegdje čak i toplije nego u subotu, pri čemu će najtoplije biti u središnjoj i istočnoj Hrvatskoj, uz poslijepodnevnu temperaturu mjestimice i višu od 27 °C. Nižu od one koju mnogi pamte iz prošlih svibanja, ali osjetno višu nego što smo imali u prvom dijelu svibnja, kada je najviša dnevna temperatura zraka ponekad čak bila niža od prosječne najniže za te dane. Mjestimične kiše povremeno će biti u južnijim krajevima i u gorju, a u središnjoj i istočnoj Hrvatskoj kiša će uglavnom izostati.

Foto: DHMZ Foto: Screenshot/DHMZ

Nastavak "tmurnog" vremena...

"U prvom dijelu idućeg tjedna na kopnu promjenljivo do pretežno oblačno i nestabilno, povremeno s kišom, pa i u obliku pljuskova s grmljavinom. Lokalno može biti i obilnije kiše, ponajprije na zapadu, dok je jače nevrijeme vjerojatnije na istoku. Ujutro je moguća i magla. Vjetar slab, u utorak do umjeren južni i jugozapadni. U istočnoj Hrvatskoj bit će i dalje razmjerno toplo, a u zapadnim krajevima dnevna će temperatura biti niža. U srijedu i osobito četvrtak posvuda svježije, a stabilnije i toplije se nazire prema kraju idućeg tjedna.I na Jadranu promjenljivo, u ponedjeljak i pretežno oblačno, uz povremenu kišu, ponegdje i izraženije i obilnije pljuskove i grmljavinu. Puhat će umjereno do jako jugo, koje će u srijedu na sjevernom dijelu okrenuti na buru. I dalje razmjerno toplo iako će dnevna temperatura do srijede biti još niža nego u nedjelju, pogotovo na sjevernom Jadranu. U drugom dijelu tjedna najvjerojatnije sve sunčanije i toplije, ali uz buru, ponegdje i jaku.", prognozirao je za