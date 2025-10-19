Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 126
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#Barkod
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#HALID BEŠLIĆ
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#SANKCIJE SRBIJI
Poslušaj
Prijavi grešku
PRIVEDENI I DRŽAVLJANI HRVATSKE

Uznemirujući prizori iz BiH: Policija prekinula ilegalne borbe pasa, pronađeni leševi ubijenih životinja

borbe pasa u BiH
Foto: MUP Republike Srpske
1/4
VL
Autor
Ranko Mavrak/Hina
19.10.2025.
u 19:17

Operativna akcija pod kodnim nazivom "Sambo" bila je usmjerena na sprječavanje zlostavljanja životinja i organiziranja borbi pasa

Više od 80 osoba među kojima ima i državljana Hrvatske privela je policija u BiH zbog sudjelovanja u organiziranju ilegalnih borbi pasa, potvrdili su iz MUP-a Republike Srpske. Policijska racija provedena je na području Dervente i pri tom su privedene 84 osobe. Osim hrvatskih i državljana BiH privedeni su i državljani Srbije te Crne Gore.

Operativna akcija pod kodnim nazivom "Sambo" bila je usmjerena na sprječavanje zlostavljanja životinja i organiziranja borbi pasa.

Tijekom racije pronađeni su leševi ubijenih pasa, više ozlijeđenih pasa, a oduzet je novac i određena količina narkotičkih sredstava, kao i drugi predmeti koji se mogu dovesti u vezu s počinjenim kaznenih djela.

Iz policije su pojasnili kako su 70 privedenih osoba saslušali u svojstvu svjedoka dok je 14 privedenih uhićeno i protiv njih će biti podnesene kaznene prijave zbog zlostavljanja životinja i nedopuštene proizvodnje i prometa narkotika i omogućavanja uživanja opojnih droga.
FOTO Ispao im je putem? Pronađen jedan od ukradenih dragulja! Evo gdje su lopovi ušli u Louvre
borbe pasa u BiH
1/21
Ključne riječi
borbe pasa psi BiH

Komentara 8

Pogledaj Sve
Avatar links
links
19:25 19.10.2025.

stoka balkanska seljačka!!!

MA
MarasG
19:37 19.10.2025.

koji mentalni sklop imaju oni koje ih to privlac?Boze sacuvaj.

LJ
Ljeto2023
19:23 19.10.2025.

Sramite se, sramite se!!! Dao Bog da završite u zatvoru i da vama rade što i vi tim jadnima stvorenjima.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još