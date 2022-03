Zdravlje ukrajinskih izbjeglica: Pothlađeni, dehidrirani, o covidu nitko ne mari

Izbjeglice iz Ukrajine na poljsku granicu stižu pothlađene, gladne i žedne, a o covidu ne govori nitko iako ga ima, rekao je liječnik koji volontira na graničnom prijelazu Medyka.

„Ugrijati ih, to je glavni način liječenja", rekao je dr. Wjahat Waraich, ginekolog i opstetričar iz Hannovera.

Waraich je rekao da mu se čini da je ovih dana on jedini liječnik u Medyki, gdje granicu svakodnevno prelaze tisuće Ukrajinaca. Izbjeglice stižu nakon nekoliko dana puta u teškim i hladnim uvjetima, pa im najviše pomažu „topla juha i topli napici”, rekao je Nijemac, naglasivši da situaciju olakšava dolazak toplijeg vremena.

Ukrajinci često stižu dehidrirani i nedovoljno siti, a dijelu njih zdravlje se pogorša u trenutku kad prijeđu na poljski teritorij poput žene koja je kolabirala čim je prešla granicu.

„Dođu na sigurno pa im padne razina adrenalina”, objasnio je Waraich. Istaknuo je kako zbog ratne situacije izmijenio odnos liječnika i pacijenta.

„Inače pacijenti dolaze doktoru, no ovdje su ljudi traumatizirani, samo žele ući u autobus i otići, zaborave na svoje bolesti, ozljede i infekcije. Zato ja prilazim njima i pitam je li sve u redu”.

Waraich naglašava da je medicinskih potrepština na prijelazu dovoljno jer ih ondje dostavlja veliki broj nevladinih organizacija, ali nedostaje liječnika.

„Uskoro stižu dva doktora iz Njemačke”, rekao je.

Ukrajina je prije početka invazije imala veliki postotak pozitivnih testova na covid-19, no rat je bolest stavio u drugi plan.

„Covid-19 i dalje izaziva zabrinutost i vidim pacijente sa simptomima”, rekao je Waraich, no dodao da je zasad tehnički nemoguće pratiti koliko je virus raširen.

„Naravno da je covid tema meni kao profesionalcu, ali ne i izbjeglicama, imaju oni drugih briga”.