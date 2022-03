FOTO Objavljene satelitske snimke: Ovako izgleda Mariupolj

Objavljene su satelitske snimke Mariupolja u kojem su civili više od dva tjedna zatočeni u tom crnomorskom lučkom gradu koji je u okruženju ruskih snaga i u kojem su zalihe hrane pri samom kraju.

Konvoj od 160 automobila napustio je u ponedjeljak Mariupolj, potvrdile su gradske vlasti, dodajući da je to, kako se sada čini, prvi uspješni pokušaj organiziranja "humanitarnog koridora" kako bi se iz tog ukrajinskog grada koji je u okruženju evakuirali civili.

Foto: MAXAR TECHNOLOGIES/REUTERS A satellite image shows a color infrared view of burning homes in Moschun, Ukraine, March 14, 2022.

Nakon nekoliko neuspješnih pokušaja da se stanovnicima dostave namirnice i osigura siguran prolazak civila, gradsko poglavarstvo je objavilo da se lokalni prekid vatre poštuje te da je konvoj krenuo prema Zaporižji.

Savjetnik ukrajinskog predsjednika Oleksij Arestovič je ranije danas kazao da je u Mariupolju od početka ruske invazije poginulo više od 2500 stanovnika.