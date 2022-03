Rusija uzvraća udarac: Uveli sankcije Bidenu, državnom tajniku Blinkenu, Hillary Clinton...

Rusija je uvela sankcije protiv američkog predsjednika Joea Bidena, državnog tajnika Antonyja Blinkena i drugih američkih dužnosnika, objavilo je rusko Ministarstvo vanjskih poslova u utorak.

- U odgovoru na seriju sankcija, od 15. ožujka ruska lista uključuje predsjednika J. Bidena, državnog tajnika A. Blinkena, ministra obrane L. Austina i generala M. Mileyja, druge američke dužnosnike te poznate Amerikance - navodi se u izjavi, prenosi CNN.

Na popisu se nalazi bivša državna tajnica Hillary Clinton, glasnogovornica Bijele Kuće Jen Psaki, sin Joea Bidena Hunter Biden i drugi.

VIDEO: Ruski projektil može doći do Londona u pet minuta, Rusi navode da ga se ne može detektirati

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Uvođenje sankcija

Nakon što je Rusija pokrenula invaziju na Ukrajinu, SAD kao i države članice Europske unije uvele su niz sankcija protiv Rusije, ali i članova njihove političke i gospodarske elite za koje se smatra da pripadaju najbližem krugu ruskog predsjednika Vladimira Putina.

Nakon što su protiv njegove zemlje donesene brojne sankcije, Putin je naložio svojoj Vladi da napravi popis proizvoda i sirovina kojima će biti ograničen uvoz i izvoz iz zemlje. Međutim, to nije spriječilo SAD, Europska unija i druge zemlje da nastave uvoditi nove sankcije i proširivati popis sankcioniranih Rusa s obzirom na to da nije došlo do rata u Ukrajini.

Velika Britanija, primjerice, objavila je danas da će zabraniti izvoz luksuzne robe u Rusiju i uvesti novu carinu od 35 posto na 900 milijuna funti vrijedan ruski uvoz, uključujući votku, metale, gnojiva i drugu robu.

Posebno veliki udarac je bio američki embargo na uvoz ruske nafte, plina i ugljena, kao i najave iz Europske unije prema kojoj je njihov cilj smanjiti ovisnost Unije o ruskih energeticima za dvije trećine do kraja godine. Znatni problem za rusko gospodarstvo je i odlazak brojnih multinacionalnih kompanija iz Rusije, a posljedicu toga ruske vlasti nastoje spriječiti tako što su najavile moguću nacionalizaciju.

VIDEO: Vilu ruskog oligarha u Londonu okupirali skvoteri: S balkona se vijori ukrajinska zastava.