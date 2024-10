Strava na Floridi: Uragan Milton ostavlja pustoš, 10 života izgubljeno, milijuni bez struje

Uragan Milton stigao je na Floridu u srijedu navečer kao oluja 3. kategorije

Četiri osobe poginule u okrugu St. Lucie

Bez struje je više od tri milijuna domova i tvrtki

Više je smrtnih slučajeva

Sezona uragana bit će intenzivna, a trajat će do studenog

Tijek događaja:

23:45 - Posljedice uragana Milton

23:17 - Uragan Milton u četvrtak je nestao u Atlantiku nakon što je prošao razorni put preko Floride pokrenuvši tornada, ubivši najmanje 10 ljudi i ostavivši milijune bez struje, no oluja nije izazvala katastrofalni val morske vode kakav se predviđao. Guverner Ron DeSantis rekao je da je država izbjegla "najgori mogući scenarij", iako je upozorio da je šteta još uvijek značajna. Čini se da je područje Tampa Baya zaobišao olujni udar koji je izazvao najstrašnija upozorenja.

Američki ministar domovinske sigurnosti Alejandro Mayorkas rekao je na brifingu u Bijeloj kući da vlada ima izvješća o najmanje 10 smrtnih slučajeva nakon prolaska Miltona, dodajući da se čini da su ih uzrokovala tornada. U okrugu St. Lucie na istočnoj obali Floride u udarima tornada stradalo je petero ljudi, uključujući najmanje dvoje iz zajednica Spanish Lakes gdje žive starije osobe, rekao je glasnogovornik okruga Erick Gill. Timovi za potragu i spašavanje pretražuju teško pogođena područja, uključujući park mobilnih kućica.

Na Floridi je od 20 sati u srijedu bilo 19 potvrđenih tornada, otprilike u vrijeme kad je Milton stigao do kopna, rekao je DeSantis. Oko 45 tornada prijavljeno je tijekom dana, uglavnom u središnjim i istočnim dijelovima države, objavila je Nacionalna meteorološka služba.

Više od 3 milijuna domova i poslovnih prostora na Floridi ostalo je bez struje u četvrtak ujutro, prema PowerOutage.us. Neki su već danima čekali da se struja vrati nakon što je uragan Helene pogodio to područje prije dva tjedna. Milton je razbio platneni krov Tropicana Fielda, stadiona bejzbolskog tima Tampa Bay Rays u St. Petersburgu, ali nema izvještaja o ozlijeđenima s obzirom da su i tamo neki potražili sklonište.

U području Tampe oluja je rušila drveće, bacala krhotine po cestama i rušila dalekovode, pokazuju video snimke lokalnih vijesti. Neka naselja su poplavljena, ali razmjeri štete neće biti poznati dok ekipe ne procijene razaranje, rekla je gradonačelnica Tampe Jane Castor na jutarnjoj konferenciji za novinare. Ekipe hitne pomoći odgovorile su tijekom noći na desetke poziva za pomoć, uključujući onaj u kojem je 15 ljudi spašeno nakon što je stablo palo na krov kuće, rekao je šef policije Tampe Lee Bercaw.

Vjetar je srušio veliku građevinsku dizalicu u Sankt Peterburgu, srušivši je na pustu ulicu. Država je i dalje u opasnosti od poplava nakon što je palo do 457 mm kiše. Vlasti čekaju da rijeke porastu, ali do sada su razine bile iste ili niže onih nakon uragana Helene prije dva tjedna, rekla je gradonačelnica Tampe u četvrtak ujutro.

Većinu do sada prijavljenih velikih šteta izazvala su tornada, rekla je čelnica Federalne agencije za upravljanje u hitnim situacijama Deanne Criswell koja je posjetila Tallahassee. "Naredbe o evakuaciji spasile su živote", rekla je, istaknuvši da je više od 90.000 stanovnika otišlo u skloništa.

Oluja je pogodila zapadnu obalu Floride u srijedu navečer kao uragan 3. kategorije na petostupanjskoj Saffir-Simpsonovoj ljestvici, s najvišim postojanim vjetrovima od 205 kilometara na sat. Iako je još uvijek bila opasna oluja, Milton je oslabio od rijetkog statusa kategorije 5 dok je prelazio preko Meksičkog zaljeva prema Floridi. Milton se potom prelazeći kopnom spustio na uragan kategorije 1 s najvišim postojanim vjetrovima od 145 kilometara na sat kad je stigao do istočne obale poluotoka, objavio je Nacionalni centar za uragane.

22:00 - Potvrđeno 19 tornada

U okrugu St. Lucie na istočnoj obali Floride u udarima tornada stradalo je petero ljudi, uključujući najmanje dvoje iz zajednica Spanish Lakes gdje žive starije osobe, rekao je glasnogovornik okruga Erick Gill. Timovi za potragu i spašavanje pretražuju teško pogođena područja, uključujući park mobilnih kućica. Na Floridi je od 20 sati u srijedu bilo 19 potvrđenih tornada, otprilike u vrijeme kad je Milton stigao do kopna, rekao je DeSantis. Oko 45 tornada prijavljeno je tijekom dana, uglavnom u središnjim i istočnim dijelovima države, objavila je Nacionalna meteorološka služba.

Više od 3 milijuna domova i poslovnih prostora na Floridi ostalo je bez struje u četvrtak ujutro, prema PowerOutage.us. Neki su već danima čekali da se struja vrati nakon što je uragan Helene pogodio to područje prije dva tjedna.

20:30 Oglasio se i Joe Biden

Predsjednik Joe Biden saopćio je kako je još uvijek prerano da bi se procijenila nastala šteta od uragana. "Još uvijek postoje vrlo opasni uvjeti u državi", rekao je Biden. "Potpredsjednica Harris i ja bili smo u stalnom kontaktu s državnim i lokalnim dužnosnicima”, rekao je Biden. “Nudimo sve što im treba", dodao je predsjednik SAD-a.

19:55 Milton proglašen posttropskom ciklonom

Prema najnovijim informacijama Nacionalnog centra za uragane, Milton više nije uragan. Iako jaki vjetrovi još uvijek traju, Milton je izgubio svoje tropske karakteristike i spojio se s hladnom frontom. Sada ga se deklarira kao posttropskom ciklonom, a trenutno se nalazi nešto više od 200 kilometara sjeveroistočno od Cape Canaverala na Floridi.

19:45 Uragan odnio još života

U St. Petersburgu su poginule najmanje dvije osobe te dužnosnici smatraju da su obje smrti povezane s olujom. Glasnogovornik policije St. Petersburga, Ken Knight, objasnio je kako se još uvijek ne znaju točni uzroci smrti. Nadalje, u okrugu Volusia je poginula još jedna osoba u Ormond Beachu kada je stablo palo kroz krov kuće.

18:50 Pronađena još jedna poginula osoba u u okrugu St. Lucie

Guverner Floride Ron DeSantis zajedno sa šerifom Keithom Pearsonom priopćio je kako je u naletu tornada u okrugu St. Lucie poginulo petero ljudi. Posljednja žrtva uragana Miltona pronađena je na području Španjolskih jezera.

18:20 Sezona uragana bit će intenzivna, a trajat će do studenog

Smrtonosna tornada koja je iznjedrio Milton bila su "supernabijena" u usporedbi s tipičnim tornadima izazvanim uraganom, rekao je direktor Nacionalnog centra za uragane Michael Brennan u četvrtak za CNN. "Tornada koja smo vidjeli da se razvijaju jučer u Miltonu bila su stvarno jako moćni u usporedbi s tipičnim tornadima koja vidite u okruženju uragana", rekao je Brennan. "Dugo su trajali. Bili su moćniji. Bilo ih je više."

Nacionalna meteorološka služba izdala je više od 100 upozorenja na tornado u nastojanju da zaštiti ljude, rekao je Brennan. Dodao je da sezona uragana nije gotova i da traje sve do studenog. Milton i drugi uragani iznenada su eksplodirali u veće oluje, hranjene rekordno toplom vodom u Meksičkom zaljevu što je simptom zagrijavanja planeta. "Znamo da su temperature vode u atlantskom bazenu, uključujući Zaljev, bile iznad normale i da će biti iznad normale ove sezone", rekao je Brennan. "To je jedan od razloga zašto očekujemo vrlo intenzivnu sezonu uragana."

18:15 Uragan je pogodio obalu Treasure Coast

Uragan Milton pogodio je obalu Treasure Coast na Floridi jakim vjetrovima, jakom kišom i razarajućim tornadima koji su rezultirali uništenjem domova i višestrukim smrtnim slučajevima. "Jučer je bio povijesni i tragičan dan na Treasure Coastu, jer je to bio jedan od najgorih poznatih izbijanja tornada u modernoj povijesti za naše područje", Ryan Lloyd, zamjenik ravnatelja Odjela za hitne službe okruga Indian River. Naime, Treasure Coast uključuje okruge Indian River, Martin i St. Lucie.

Četiri tornada spustila su se na područje okruga Indian River te su u nevremenu ozlijeđene dvije osobe, no nalaze se van životne opasnosti, rekao je Lloyd. Na obali nema struje, a nekoliko mostova ostat će zatvoreno zbog oštećenja i srušenih vodova, rekao je šerif okruga Indian River Eric Flowers. Poplave nastavljaju utjecati na naše prometnice u cijelom okrugu. Pozivamo ljude da danas ostanu u svojim domovima. Molim vas, ne izlazite van ako ne morate biti vani, rekao je Flowers.

17:25 Okrug Pinellas ukida naredbu o evakuaciji

Dužnosnici okruga Pinellas na Floridi, koji obuhvaća St. Petersburg i Clearwater, ukinuli su obavezne naredbe o evakuaciji izdane prije nego što je uragan Milton stigao na kopno. Međutim i dalje apeliraju da građani izbjegavaju nepotrebna putovanja jer su mnoga područja ostala bez struje i vode, a ceste još nisu očišćene od smeća i opasnosti. "Ekipe mogu očistiti ceste i uspostaviti komunalne usluge prije ako se mogu slobodno kretati", stoji u priopćenju okruga.

17:20 "Užas je trajao satima i satima"

Vlasnik restorana na Floridi, Bob Slicker opisao je kako nikada nije čuo nešto tako glasno i užasavajuće. Tvrdi kako je užas trajao satima i satima ali srećom, njegov restoran nije imao štetu od vode već mnogo vanjskih oštećenja. "Sve stvari koje su bile vani su oštećene od vjetra, ali nisam imao vode u zgradi" objasnio je Slicker za CNN. Naime, njegov restoran je "preživio" i uragan Helenu bez većih oštećenja. Slicker je rekao da je bio nešto više od 3 kilometra od samog oka oluje. Dodao je kako je šteta progresivno veća bliže obali te kako ima srušenih stabala na cestama i domova koji su pretrpjeli ogromnu štetu.

17:10 Okrug St. Lucie pogodila su 3 tornada u manje od 25 minuta

Najmanje devet tornada haralo je okrugom St. Lucie na Floridi u srijedu, uključujući tri u manje od 25 minuta, piše CNN. Naime, poginule su najmanje 4 osobe radi nesreća, a stotine domova je u potpunosti uništeno. Tijekom sljedećih pet sati bit će izdano najmanje 20 upozorenja na tornado u okrugu. Većina upozorenja o tornadu upozorava na potencijal tornada, ne da se stvarno kreću okrugom.

Nadalje, od 16:44 do 17:10 (po lokalnom vremenu) su se dogodila tri tornada u razmaku od oko 25 minuta. Nije jasno jesu li se tri tornada istovremeno kretala kroz okrug. Najmanje jedno upozorenje na tornado je označeno kao "posebno opasna situacija" od strane meteorološke službe oko 17:30 (po lokalnom vremenu) i upozorio da je "velik i iznimno opasan tornado" na tlu u blizini zračne luke St. Lucie. Broj potvrđenih tornada i njihova snaga neće biti poznati dok timovi meteorološke službe za ispitivanje štete od oluje ne budu izašli na teren u pogođena područja.

17:00 Obilna kiša uzrokovala rekordne vodostaje diljem države

Velike količine oborina uzrokovale su gotovo desetak velikih poplava i podizanje riječnih vodostaja. Rijeka Hillsborough u Zephyrhillsu narasla je na 4,7 metara, oborivši stari rekord od 4,6 metara iz 1960.godine. I tu ne staje - predviđa se da će se nastaviti penjati do vrha od 4,9 metara do petka rano ujutro. Nadalje, predviđa se kako biti poplavljene ulice u Crystal Springsu te kako će Cypress Creek u blizini Worthington Gardensa dosegnuti 4,5 metara do subote, premašujući tako prethodni rekord od 4.2 metara iz 2004. godine, upozorava Centar za predviđanje vodostaja (WPC).

Osim toga, predviđa se kako rijeka St. John's u Astoru doseći drugi najveći zabilježeni vodostaj od 1,74 metara, malo manje od onog rekordnog od 1,75 metra 2022. Na tim razinama spašavanje i evakuacija iz vode postaju neophodni. Deep Creek u Spudsu je na 1.74 metara, malo ispod rekorda iz 2017. godine.

16:55 Najmanje 135 spašenih u Tampi

Najmanje 135 osoba je bilo spašeno u Tampi, objavili su prve podatke spasioci u jutarnjim satima, dok se šteta na Floridi i dalje zbraja. Jedan mještanin je za CNN ispričao kako im je voda došla do struka tijekom jutra, a reporteri su vidjeli i nekoliko mještana u kolicima kako ulaze na školski autobus u zaklon.

- U ovakvim situacijama svaka sekunda je važna. Nevjerojatno sam ponosan na naše zamjenike, koji su djelovali brzo i sa suosjećanjem kako bi osigurali sigurnost nekih od najugroženijih stanovnika naše zajednice”, rekao je šerif okruga Hillsborough Chad Chronister u priopćenju. "Posvećeni smo učiniti sve što je potrebno kako bismo zaštitili one kojima je potrebna nakon razaranja koje vidimo od uragana Milton''.

15:20 Izbjegnut je najgori scenarij

Područje Tampa Baya izbjegla je najgoru moguću prognozu uragana Miltona, rekao je guverner Ron DeSantis u četvrtak ujutro. Najviše je štete bilo po pitanju struje jer je više od 3 milijuna potrošača ostalo bez opskrbe električnom energijom.

- Ono što možemo reći je da je oluja bila značajna, ali srećom, ovo nije bio najgori mogući scenarij - rekao je DeSantis. Dok hitne službe i dalje procjenjuju štetu, voditelj Odjela za hitne slučajeve Floride potaknuo je ljude da u tim područjima zasad ostanu u kućama.

- Iako ste čuli guvernera da ovo nije najgori mogući scenarij, još uvijek imamo štetu - poručio je Kevin Guthrie.

14:27 Spašavanje u Clearwateru

Nekoliko ljudi nazvalo je hitnu pomoć tijekom noći i prijavilo da su zarobljeni unutar svog stambenog kompleksa u Clearwateru zbog poplava uzrokovanih uraganom, prema policiji Clearwatera. Stanovnici su rekli dužnosnicima da je voda u jednom trenutku bila duboka do prsa.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Imamo ozbiljne poplave ovdje u stambenom kompleksu. Imali smo više poziva, vjerojatno je čak 18 stanovnika prijavilo da su zarobljeni. Naše ekipe koriste čamce na napuhavanje i vozila za velike vode kako bi pokušale ići od vrata do vrata kako bi provjerile ljude. Ovo je vjerojatno samo vrh ledenog brijega i jedan od razloga zašto potičemo ljude da ostanu kod kuće i budu sigurni - objasnio je glasnogovornik policije Rob Shaw.

14:18 Četiri osobe poginule su u okrugu St. Lucie

Do sada je potvrđeno da su četiri osobe umrle u okrugu St. Lucie, rekli su dužnosnici okruga, kako prenosi CNN. "Medicinski istražitelj St. Lucie potvrdio je četiri smrtna slučaja kao posljedicu ovih tornada."

13:09 Spašeno 16 osoba nakon pada stabala

Milton se sada udaljava od Floride u Atlantski ocean, ali uraganski vjetrovi i dalje pušu te pada kiša. Šef policije Tampe, Lee Bercaw, kaže da je 15 ljudi, uključujući malu djecu, spašeno nakon što je stablo palo na kuću. Voda je tekla u kuću, ali su policajci uspjeli sigurno premjestiti skupinu u lokalno sklonište. Šefica vatrogasaca u Tampi, Barbara Tripp, dodaje da je još jedna osoba s ozljedama glave spašena i prebačena u bolnicu nakon što je stablo palo na drugu kuću.

11:15 U tijeku su spašavanja

Nacionalni centar za uragane kaže da se uragan Milton sada "odmiče od obale istočne i središnje Floride". Navodi se kako "još uvijek proizvodi vjetrove uraganske snage i obilne kiše". Više od tri milijuna kućanstava i poslovnih prostora sada je bez struje na Floridi, prema najnovijim podacima. Na istočnoj strani Floride, vatrogasna služba okruga Palm Beach kaže da je pet osoba prevezeno u bolnicu.

U okrugu Hillsborough u tijeku je spašavanje iz vode, rekao je šerifov ured. Postoje izvještaji o ljudima zarobljenima u hotelu Holiday Inn. “Ne znamo koliko ljudi boravi u hotelu. Samo znamo da ih moramo ići spasiti", rekao je šerif Chad Chronister za CNN. Pukovnik Anthony Collins iz šerifova ureda rekao je da također interveniraju u ustanovi za nemoćne osobe iz koje deseci pacijenata navodno ne mogu izaći zbog poplava.

Policija i vatrogasci u Orlandu ponovno su na terenu kako bi odgovorili na pozive nakon što su se nakratko sklonili zbog snažnog vjetra. Iz Grada su stanovnicima rekli da bi oni i dalje trebali biti u skloništima te službe zvati samo u hitnim situacijama.

9:50 Milton slabi dok prolazi središnjom Floridom

Uragan Milton slabi dok prolazi središnjom Floridom nakon što je prije nekoliko sati došao do kopna na zapadnoj obali američke savezne države, prouzročio tornada, uništio domove i prekinuo opskrbu električnom energijom za gotovo dva milijuna kućanstava. Oluja je došla na kopno oko dva i pol sata iza ponoći u četvrtak kao uragan kategorije 3 s brzinom vjetrova od 195 kilometara na sat blizu otoka Siesta Key, objavio je Nacionalni centar za uragane. Do četvrtka ujutro, snaga vjetra smanjila se i na dalje opasnih 150 kilometara na sat, što je Milton oslabilo na uragan kategorije 1 s obilnim kišama i razarajućim porastom razine vode. Uragan se nalazio oko 75 kilometara jugozapadno od svemirskog centra Cape Canaveral.

Upozorenje od poplava bilo je na snazi u području zaljeva Tampa, uključujući gradove Tampa, St. Petersburg i Clearwater, objavio je Nacionalni centar za uragane. Središte oluje je dotaknulo kopno na Siesta Keyu, barijernom pješčanom otoku s oko 5400 stanovnika blizu Sarasote, 100-tinjak kilometara južno od metropolitanskog područja zaljeva Tampa u kojemu živi više od tri milijuna ljudi.

Guverner Ron DeSantis je kazao da se nada da će zaljev Tampa, za koji se u nekom trenutku vjerovalo da bi mogao biti meta izravnog udara uragana, izbjeći veću štetu te da se najgora prognoza olujnog vala može izbjeći zahvaljujući činjenici da je uragan došao na tlo prije plime. Meteorolozi su rekli da bi razina vode mogla porasti i do četiri metra. DeSantis je dodao da je Milton donio najmanje 19 tornada koji su prouzročili štetu u brojnim okruzima, uništivši oko 125 domova, uglavnom mobilnih kuća.

U državi već pogođenoj uraganom Helena prije dva tjedna, naređena je evakuacija dva milijuna ljudi, a dodatni milijuni žive na prognoziranom putu oluje. Oko 9000 pripadnika Nacionalne garde je raspoređeno u Floridi kako bi pomogli u oporavku, kao i 50.000 djelatnika elektroenergetske mreže zbog očekivanih prestanaka opskrbe električnom energijom, rekao je DeSantis. Spasilački timovi su spremni izaći na teren čim oluja prođe i raditi tijekom noći bude li potrebno, dodao je DeSantis. "To će značiti da će uglavnom sva spašavanja biti odrađena u mraku, usred noći, no to je u redu. Učinit će to", kazao je guverner Floride.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

9:20 I dalje je preopasno izlaziti

Iako su se vlasti i meteorolozi bojali da će Tampa podnijeti najteži udar uragana Milton, čini se da je grad izbjegao onu vrstu razornog olujnog udara koji je bio predviđen, rekao je dopisnik CNN-a Brian Todd. No, dodao je, količina kiše premašila je prognozu. Sada, nekoliko sati nakon što je Milton prvi put stigao do kopna, oko oluje se pomaknulo istočno kroz središnju Floridu.

Vjetar i kiša ponovno su ojačali nakon što su nešto ranije tijekom noći utihnuli, rekao je Todd. Upozorio je stanovnike da ne izlaze samo zato što je najgora oluja možda prošla. Srušeni dalekovodi i druge opasnosti lako bi mogle postati kobne, rekao je. Kada svane dan, razmjeri olujnog udara i razina vode postat će jasniji.

9:14 Lete krovovi, semafori...

"To je vjerojatno jedan od najjačih uragana koje sam ikada vidio", komentirao je lovac na oluje i meteorolog Matthew Cappucci iz Sarasote na Floridi. Kako je opisao, klupa je odletjela s krova susjednog hotela i srušila se pokraj njega. Uz to, kaže su letjeli semafori i dijelovi krovova.

8:09 Otkinut krov bejzbolskog stadiona

Dijelove krova bejzbolskog stadiona na Floridi, koji može primiti 42.000 gledatelja, otkinuo je uragan Milton.Vjetrovi od 205 km/h pogodili su St. Petersburg, otkinuti su komadi nepomičnog krova stadiona Tropicana Field. Stadion je korišten kao sklonište u kojem je smještena hitnu pomoć, a nitko nije ozlijeđen.

OMG. We all had a collected gasp when we saw this from our reporter. The fabric on the roof of Tropicana Field is shredded. #StPete #Milton pic.twitter.com/36UKLO9cK6 — Jason Adams (@JasonAdamsWFTS) October 10, 2024

7:25 VIDEO Apokaliptični prizori na Floridi: Pogledajte snimke bujičnih poplava i razornih vjetrova

7:24 Smrtni slučajevi u zajednici umirovljenika

Prijavljeni su smrtni slučajevi nakon što je tornado pogodio zajednicu umirovljeničkih mobilnih kuća u okrugu St. Lucie na istočnoj obali Floride, rekao je šerif okruga za CNN. "Mogu vam reći da je više od jedne osobe izgubilo život", navodi Keith Pearson. Oko 200 ljudi iz državnih i lokalnih agencija traga za ljudima zarobljenima u zajednici umirovljenika gdje je tornado "ostavio put uništenja", rekao je.

6:32 Milton je još uvijek uragan 2. kategorije

Otprilike tri sata nakon što je stigao do kopna, uragan Milton donosi "razorne kiše i vjetrove nad dijelovima središnje Floride", priopćio je Nacionalni centar za uragane. Najveća kiša i jaki vjetrovi sada se kreću prema području Orlanda. Milton je i dalje snažan uragan 2. kategorije, prema najnovijem upozorenju Nacionalnog centra za uragane, prenosi CNN.

6:25 Više od 2 milijuna domova i tvrtki bez struje

Sve više ljudi ostaje bez struje zbog poplavnih voda i vjetrova koji ruše dalekovode. Najnovija je procjena da je više od 2 milijuna domova i tvrtki ostalo bez struje diljem Floride, navodi BBC.

4.30 Uragan Milton stigao na Floridu

Uragan Milton stigao je na Floridu u srijedu navečer kao oluja 3. kategorije, prema američkom Nacionalnom centru za uragane, te će nastaviti izazivati ​​po život opasne bujične poplave i olujne udare, dok je bez struje više od milijun ljudi, a ima i stradalih. Uragan Milton stigao je na Floridu u srijedu oko 20.30 sati po lokalnom vremenu, blizu mjesta Siesta Key, južno od Tampe, s maksimalnom brzinom vjetra od oko 200 kilometara na sat, javio je CNN.

Uragan će nastaviti izazivati ​​po život opasne bujične poplave, kišu i razorne vjetrove, kako u blizini tako i daleko od mjesta gdje je središte uragana došlo na obalu Floride. Milton će zadržati snagu uragana dok se kreće preko središnje Floride do četvrtka ujutro po lokalnom vremenu. Gradovi kao što su Lakeland, Kissimmee, Orlando i Cape Canaveral su mu na predviđenom putu.

CNN javlja kako je bez struje više od milijun ljudi. Očekuje se da će prekidi struje rasti kako se Milton nastavlja kretati državom. Najznačajniji prekidi u okrugu su Sarasota. Značajno upozorenje na bujične poplave, koje su opasne po život, izdano je za gotovo dva milijuna ljudi, a uključuje Tampu, St. Petersburg i Clearwater. Reporteri CNN-a javili su kako se u Tampi odvodi, kanalizacija i kanali počinju prelijevati, gurajući vodu na ulice, dok su udari vjetra ponekad toliko jaki da tresu zidove i prozore.

FOTOGALERIJA Nestvarne scene na Floridi: Tornada uništila naselja i prije dolaska razornog Miltona

Postoji "više smrtnih slučajeva" u okrugu St. Lucie, na atlantskoj obali države, nakon što je to područje pogodio tornado, izvijestio je WPTV, podružnica CNN-a. "Najmanje 19 tornada potvrđeno je na Floridi i izdano je 116 upozorenja na tornado diljem države dok je Milton dolazio do kopna kao uragan kategorije 3 u blizini okruga Sarasota", rekao je guverner Floride Ron De Santis na brifingu u srijedu navečer, prenosi CNN.

Američka agencija NOAA prijavila je valove na otvorenom moru od čak 8,5 metara.

Inside Hurricane Milton, @saildrone reported wave height of 28.12 feet and wind gusts as strong as 75.95 mph while 40 nautical miles from the center of the storm. This research represents a collaborative endeavor to better understand the role of the ocean in hurricanes. pic.twitter.com/gmaUopPEWj — NOAA Atlantic Oceanographic and Meteorological Lab (@NOAA_AOML) October 9, 2024

Država je osigurala generatore za skloništa, postavila rezerve goriva, a patrole na autocesti trebale bi ispratiti kamione s gorivom do benzinskih postaja kada se luke ponovno otvore, rekao je DeSantis. Ministarstvo prometa Floride također je spremno odgovoriti nakon što oluja prođe sa 156 inspektora mostova, više od 400 osoblja za saniranje šteta, više od 1000 generatora te 350 komada teške opreme i kamiona, dodao je.

🚨🚨5:15 PM Downtown St. Petersburg, Florida outside of Tampa.

Things really picked up MASSIVELY the last 15 minutes. 55+MPH Wind gusts..Lights flickering more often..Internet went down one and came back up.

Torrential rains..God Bless America, Florida & our Republic. pic.twitter.com/YP8DxvdWDz — Johnny St.Pete (@JohnMcCloy) October 9, 2024

"Imamo ogromne količine opreme i osoblja za traganje i spašavanje i nadamo se da nema velike potrebe za tim, ali spremni smo na to", rekao je DeSantis, dodajući da je uz njih na terenu i najmanje 9000 pripadnika Nacionalne garde. Za evakuaciju je preopasno, građani se moraju skloniti na sigurnom i zaštititi predmetima. Poručio je kako je trenutačno preopasno za sigurnu evakuaciju pa se ljudi moraju skloniti i čekati na sigurnom.

Izvršni direktor Odjela za hitne slučajeve Floride Kevin Guthrie pozvao je stanovnike da odmah potraže sklonište i zaštite se kućnim predmetima poput jastuka, teških kaputa i deka ako čuju pucanje drveća, što može dovesti do letećih krhotina. "Možda će se pojaviti trenutak kada ćete pomisliti da je oluja prošla. Ako se oluja naglo promijeni iz apsolutno užasnog i strašnog u potpuno mirno, vjerojatno se nalazite u oku tornada. Molim vas, ostanite na mjestu i ne izlazite", rekao je Guthrie na brifingu.

Gradonačelnica Tampe Jane Castor za CNN je rekla kako je Tampa pogođena jakim vjetrovima i obilnim kišama te da će "sljedećih nekoliko sati biti teški". Izrazila je nadu da će do 2 ujutro po lokalnom vremenu uvjeti biti mnogo mirniji i omogućiti prvim hitnim službama da se sigurno vrate na teren i odgovore na hitne slučajeve. Vjetrovi u Miltonu oslabili su nakon što je njegovo središte večeras stiglo na obalu. Sada je uragan 2. kategorije, prema Nacionalnom centru za uragane, prenosi CNN.

Milton je peti uragan koji je ove godine stigao do kopna SAD-a, što je više nego od 2021. do 2023. zajedno. Prije njega bili su Beryl i Debby kategorije 1, Francine kategorije 2 i Helene kategorije 4.