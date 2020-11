UŽIVO Prve projekcije: Trump osvaja Indianu i Kentucky, mrtva utrka na Floridi

Tko će biti 46. američki predsjednik? Usred smo izborne večeri u kojem Amerika, ali i cijeli svijet prate hoće li Donald Trump osvojiti i drugi mandat ili će ga iz Bijele kuće izbaciti demokratski kandidat Joe Biden.

U SAD-u se birališta otvaraju i zatvaraju u šest vremenskih zona, a posljednja će to učiniti Aljaska, u sedam ujutro u srijedu po srednjoeuropskom vremenu. Večernji list će vam kroz cijelu noć donositi najnovije procjene i rezultate po svim saveznim državama.

VIDEO Pratite reakcije Večernjakovih reportera i komentatora

Pratite tijek izborne noći:

1.54 - Za sada Trump izgleda malo bolje od Bidena u ključnim saveznim državama koje bi trebale donijeti prevagu

1.51 - Topi se Bidenova prednost na Floridi, sada je 49,6 za Bidena i 49,8 za Trumpa na prebrojanih 80 posto glasova.

1.48 New York Times procjenjuje da Trump ima 95 % šanse da osvoji Floridu nakon 79 posto prebrojanih glasova.

1.46 - Ovako stoji situaciju u saveznoj državi Georgia nakon 5 posto prebrojanih glasova: Trump vodi sa 52,4 posto, a Biden ima 46.6. posto

1.45 - Već je 75 posto glasova prebrojano na Floridi. Biden ima blagu prednost 50.8 posto, Trump ima 48.7 posto. Ukoliko bi Biden uspio osvojiti Floridu mnogi drže da bi to bio kraj za Trumpa.

1.34 AP projicira da Donald Trump osvaja i saveznu državu West Virginia koja ima 5 elektoralnih glasova.

1.27 - Prvi uzorci iz druge "swing" države Georgije pokazuje prednost Joe Bidena (54 % prema 44 %). Prebrojano je tek oko 4 posto glasova.

1.19 - Biden vodi na Floridi sa 50.1 %, Trump ima 49 posto, što sugerira očekivanu mrtvu utrku kao što su svi očekivali, iako je Biden malo povećao prednost u toj državi. Kandidati se stalno izmijenjuju u tijesnom vodstvu.

REZULTATI UŽIVO: Pratite projekcije pobjeda po saveznim državama

1.13 - Glasovi se brzo zbrajaju na Floridi, Biden tijesno vodi sa 49,9 posto, a Trump ima 49.8 posto

1.11 - AP javlja da Trump osvaja i Kentucky (8 elektroralnih glasova), a Biden Vermont (3).

1.10 - Trump vodi na Floridi sa 53 posto, dok Biden trenutno ima 46 posto u toj "swing" saveznoj državi

1.05 - Trump vodi na Floridi, jednoj od ključnih saveznih država. Za sada je osvojio 764.000 glasova, dok Biden ima 680.000

1.00 - CNN je objavio prvu projekciju večeri da Trump osvaja Indianu i 11 njihovih elektora

0.55 - Trump je ponovno preuzeo vodstvo u Kentuckyju.

0.38 - Kentucky je sada prešao u plavu boju s blagom prednosti za Bidena (102.000 glasova u odnosu na 87.000 glasova za Trumpa), no radi se većinom o ranije poslanim glasovima koji su poslali većinom demokratski glasači, javlja CNN. Tijekom večeri očekuje se veći broj republikanskih glasova.

0.33 - Donald Trump je već objavio svoj prvi tweet u izbornoj noći, i djeluje vrlo zadovoljno:

"Izgledamo stvarno jako dobro diljem zemlje. Hvala vam!

WE ARE LOOKING REALLY GOOD ALL OVER THE COUNTRY. THANK YOU!