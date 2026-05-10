Agenciju Millenium pokrenuli smo bez novca, u kuriji na Novoj Vesi u sobi sa zemljanim podom

Mario Petrović je poduzetnik te stručnjak za komunikacije i marketing s više od 30 godina iskustva u strateškim komunikacijama, marketingu i poslovnom upravljanju. Suosnivač je agencije Millenium promocija te predsjednik MPR Grupe, jedne od vodećih regionalnih komunikacijskih grupa koje posluju u Hrvatskoj i Sloveniji. Unutar MPR Grupe upravlja portfeljem specijaliziranih agencija koje uključuju Millenium promociju Hrvatska, Millenium promociju Slovenija te digitalnu marketinšku agenciju Laconiq. Kao dugogodišnji lider u komunikacijskoj industriji, Petrović je razvio Millenium promociju u jednu od najprepoznatljivijih agencija za strateške komunikacije u regiji, specijaliziranu za korporativne komunikacije, krizno upravljanje, odnose s medijima i javne poslove. Također je osnivač Laconiqa, digitalne marketinške agencije unutar MPR Grupe usmjerene na napredne usluge digitalnog marketinga i razvoj vlastitih proizvoda koji izravno povećavaju prodajne rezultate i poslovnu vrijednost klijenata.