Bubalo: Ljevica je pokazala da je spremna tući se na ulicama, a desnica to oduvijek prikazuje

Danas će čak 240 milijuna Amerikanaca s pravom glasa birati između republikanskog kandidata i aktualnog predsjednika Donalda Trumpa i demokratskog kandidata i bivšeg potpredsjednika Joe Bidena. Uz cjelovečernji program Večernjeg TV-a u društvu političkih analitičara pratite prve rezultate kao i reakcije na izbore koji bi mogli promijeniti svijet.

Mnogobrojni ugledni analitičari uključit će se u specijalni program Večernji TV-a kao što su Borislav Ristić, Tomislav Krasnec i Denis Romac te komentirati događanja u SAD-u.

23:20 - Melaniju Trump Robert Bubalo opisuje kao suprotnost njezine prethodnice Michelle Obame. Michelle je bila vrlo aktivna, dok je Melania povučenija.

"Mislim da je u očima republikanca Melania idealna prva dama. Koliko intimno želi ostati u Bijeloj kući, nikada nije pokazivala. Njezin je dom na Floridi vjerojatno ljepši od Bijele kuće i ne sumnjam da bi se htjela vratiti normalnijem životu", zaključio je.

23:10 - Osvrćući se na Trumpov mandat, Bubalo tvrdi da je teže naći dobre primjere po kojima će biti zapamćen.

"Dobra je stvar što se povlači iz nekih ratova iako to nije pod idealnim uvjetima. On izvlači svoju državu iz rata, a nije ju tamo upleo. Najviše će obilježiti Twittanjem. Njegovi su Twittovi nekad zabavno, nekad zločesti. On je oštrouman i zna izraziti misao u nekoliko riječi. Pamtit ćemo ga i po zidu prema Meksiku koji je pao u drugi plan zbog pandemije. Ako pobijedi, on neće odustati od toga", smatra.

Vezano uz pandemiju, tvrdi da Amerikanci vole slobodu te da ih je teško ih natjerati da ostanu u kućama kao što je bilo u Wuhanu. "Amerika je stradala zbog svog načina života, ne zbog Trumpova načina vođenje krize", rekao je.

23:00 - Robert Bubalo opisao je iskustvo s prošlim američkim izborima te se prisjetio kako ih krajnji je rezultat iznenadio, zbog toga tvrdi kako treba pričekati dok se ne prebroje glasovi, posebno iz ključnih država.

"Može se dogoditi vrlo neizvjesna utrka. Mislim da ćemo oko 1 sat, kada se zatvore biračka mjesta na Floridi, moći okvirno vidjeti", tvrdi. "Trump računa da desni birači manje rado daju odgovor anketarima, iako mislim da oni nisu kao prije. Aktivni su na društvenim mrežama, agresivno nastupaju i iznose stavove. Mislim da Trumpova tvrdnja da desni birači nisu iskreni prema anketarima ne drži vodu", rekao je govoreći o rezultatima anketa.

"Antirasni nemiri pokazali su da je ljevica snažna i spremna se tući na ulicama, a desnica to oduvijek prikazuje. Amerika je inače podijeljena, imamo ljude koji gledaju CNN, demokrate, koji uopće ne želi zaći u mediji prostor FOX-a gdje vladaju republikanci. Toliko su u sukobu da se ne mogu čuti, a kad se vide, možete misliti kakav bi bio kaos", rekao je i ustvrdio kako je Amerika dobro pripremljena za najgoru situaciju. "Noćas se neće ništa kontroverzno dogoditi, mislim da će Trumpovo Twittanje i izazivanje demokrata biti krajnji domet sukobljavanja noćas. Neke stvari će se na ulicama događati kada se donesu neke kontroverzne odluke", zaključuje.