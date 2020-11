Hrvatski stručnjaci o predsjedničkim izborima u SAD-u: Otkrili tko bi mogao pobijediti

U TV studiju Večernjeg lista gostovali su stručnjaci za političku komunikaciju profesorica Marijana Grbeša i profesor Božo Skoko koji su govorili o nadolazećim predsjedničkim izborima u SAD-u, te koja su njihova očekivanja. Voditeljica emisije je Petra Maretić Žonja.

Amerikanci biraju novog predsjednika. Ankete cijelo vrijeme daju prednost Joe Bidenu. Što vam se čini da bi se moglo dogoditi?

Grbeša: Nemoguće je prognozirati, ako uzmete u obzir ankete. Svi se dobro sjećamo prošlih izbora na kojima su na razini cijelih saveznih država ankete davale prednost Hillary Clinton, no na kraju se dogodio dramatični obrat i pobijedio je Donald Trump. Teško je prognozirati temeljem anketa jer je prednost još uvijek mala, a pogotovo je mala u tim takozvanim 'swing' državama, odnosno u državama u kojima su na prošlim izborima glasali za Donalda Trumpa. Mnoge od tih država ranijih su izbornih ciklusa glasovale za demokrate, a onda su 2016. godine otišle Trumpu. Sad se ključna bitka upravo vodi oko njih.

Američki izborni sustav vrlo je zanimljiv. Oni imaju moto 'pobjednik uzima sve'

Grbeša: Njihov izborni sustav možemo na neki način uvjetno usporediti s našim izbornim jedinicama kad mediji govore 'ovu su rezultati na razini države, ali Hrvatska nije jedna izborna jedinica'. U SAD-u to su savezne države. U anketama koje gledamo vodi Biden su na razini države i zato je u ovom trenutku bolje gledati ove 'swing' države. Oni imaju elektorski izborni sustav. To znači kad glasač vidi na izbornom listiću četiri kandidata, jer ustvari je četvero kandidata. Oni izabiru kandidata, no ono što oni čine je izabiru listu elektora.

Gospodin Skoko, jesu li ovo najneizvjesniji američki izbori ili su svi takvi?

Skoko: Mislim da je ovo više jedna medijska konstrukcija gdje se stvara jedna napetost. Naravno, ako je i suditi po anketama onda to tako i izgleda. Vidjeli smo i po našim izborima da ta neizvjesnost nije baš tolika. Više se radi ta jedna napeta konstrukcija kao da je utakmica pa imamo kao da je neriješeno do kraja. Ono što bih ja htio apostrofirati je nešto što mi nije jasno: Zašto su demokrati išli s Joe Bidenom? On je kvalitetan političar. Ima iza sebe sjajno iskustvo. Sigurno bi možda bolje prošli da su išli s kandidatom kojeg su od samog početka percipirali kao pobjednika, kao što su imali s Obamom. Obama je bio dobitna kombinacija od starta. Nakon toga su dva puta eksperimentirali. Prvi je bila Hillary Clinton i svi znamo kako je to dovršili. Kad su očekivali da će ponuditi jednog jakog protukandidata Trumpu za kojeg bi se osigurala pobjeda od samog starta, očito je da nisu imali dovoljno konsenzusa i dovoljno snage.

Kadrovsko rješenje je malo neobično.

Skoko: Ako gledamo iskustvo, to je na strani Bidena. Prilikom odlučivanja tu ima jako puno elemenata. Od energije pa do komunikacije.

Foto: JIM BOURG/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL FILE PHOTO: U.S. President Trump and Democratic presidential nominee Biden participate in second debate in Nashville, tennessee FILE PHOTO: U.S. President Donald Trump speaks during the third and final presidential debate with Democratic presidential nominee Joe Biden at Belmont University in Nashville, Tennessee, U.S., October 22, 2020. REUTERS/Jim Bourg/Pool/File Photo JIM BOURG

Ajmo analizirati kandidate. Trump je i prije ulaska u politiku sam od sebe stvorio brend. Koliko mu je to pomoglo?

Skoko: To mu je apsolutno pomoglo. Od bez političkog iskustva on je uletio na jednu per excellence poziciju. To vidimo i po knjigama koje je pisao kao mladi poduzetnik. Pogledajte naslove njegovih knjiga: Kako rasturati, kako pobijediti..Ali ako pogledamo njegov put, on se uvijek predstavljao onim što on nije. Davao je ponude za slavne zgrade čak i kad nije imao taj novac, ali je gradio ugled sebi kao jednom uspješnom čovjeku koji sanja američki san. Trump je cijeli svoj život pretvorio u reality show i mislim da je bilo pitanje trenutka kad će on osjetiti da mu to nije dovoljno i napraviti iskorak u politiku, što se na kraju i dogodilo.

Gospođo Grbeša, što je ono što privlači njegove birače?

Grbeša: Trump je svakako od sebe napravio izvrstan brend. On je o političkoj komunikaciji rekao 'sve što znate o političkom marketingu zaboravite, jer došao sam sad ja'. I stvarno, sve što smo mi govorili o pravilima on je to sve 'potaracao'. On je od sebe napravio brend antipolitičara superheroja. Trump je dobio izbore na populističkoj retorici. On je nakon izbora nastavio žestoko. On se isključivo obraća svojim biračima i to sjajno rezonira kod njih. Njemu je najveći udarac upravo zadala koronavirus jer da nije bilo pandemije, izbori bi bili puno manje neizvjesni. Mislim da bi Trump imao velike šanse dobiti drugi mandat. Međutim, on je zbog nošenja s krizom izgubio dio birača.

Koliko je on ispunio obećanja?

Grbeša: U veljači ove godine američka ekonomija stajala je sjajno. To je veliki Trumpov plus i mislim da bi na tom valu oprostili sve drugo što se događalo. Trumpova ostavština je kompleksna, no puno negativnih stvari se dogodilo. On je brutalno podijelio tu zemlju. Politički istomišljenici gledaju se preko nišana. Došlo je kultova zavjere. Njegova ostavština je vrlo kompleksna. Da nije bila ova situacija sa zarazom, mislim da bi imao veliku šansu.

Ova polarizacija društva može li izazvati probleme kad mi vidimo tko je pobjednik?

Skoko: Za odgovor na to pitanje moramo pričekati rezultate. Ako rezultati budu blizu, mogla bi se javiti raznorazna tumačenja. Mogle bi biti optužbe za krađu glasova i to bi se moglo preliti na mase. Ako bude pobjeda sa značajnim prednošću, kandidati će se morati prihvatiti.

Većina u Europi misli da je Biden bolji za Europu. Što se vama čini?

Skoko: Mislim da bi za Hrvatsku bila bolja pobjeda Bidena jer su demokrati bili puno više fokusirani na Europu i imali su partnerske odnose. Clinton i Obama su bili predani rješavanju problema na jugoistoku Europe. Oni su stvarno bili upoznati s odnosima u BiH. Biden je bio prijatelj Hrvatske kad je on bio jedan od rijetkih političara koji se zanimao za probleme u bivšoj Jugoslaviji. Biden je u '90-ima bio i povezan s hrvatskom zajednicom u SAD-u, pa je više-manje uhodan s onim što se događalo. Trump je menadžerski upravljao Amerikom i vidimo jako puno njegovih lutanja u vanjskoj politici. Mislim da je napravio jednu veliku pogrešku prema Europskoj uniji. Mislim da ta jedna arogancija je urodila plodom da cijela Europa negativno gleda na Trumpa. Bosnom i Hercegovinom se nisu bavili i tu je napravljena velika šteta. A lokalna administracija je radila pogrešku za pogreškom i otvorila prostor Turskoj.

Foto: JIM BOURG/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL FILE PHOTO: U.S. President Trump and Democratic presidential nominee Biden participate in second debate in Nashville, tennessee FILE PHOTO: Democratic U.S. presidential nominee Joe Biden speaks during the third and final presidential debate with U.S. President Donald Trump at Belmont University in Nashville, Tennessee, U.S., October 22, 2020. REUTERS/Jim Bourg/Pool/File Photo JIM BOURG

Grbeša: Ono što mogu reći da je imidž SAD-a se bitno srozao otkad je Trump predsjednik, uz izuzetak nekoliko zemalja kao što je Rusija, Vijetnam itd. On je napravio veliki zaokret u tom smislu. Neke poteze koje je napravio prema Kini dobilo je podršku kod dijela američke politike.

Skoko: Obama koji je dobio Nobelovu nagradu na kredit nije zatvarao ratna žarišta, dok ih Trump je rezolutno zatvarao. U globalnoj zajednici se podcjenjuje činjenica njegova dijaloga koji je napravio sa Sjevernom Korejom. Njegova miroljubiva urodila su plodom.

Za koga će glasovati američki Hrvati?

Skoko: Teško je reći prema mojim komunikacija prema hrvatskim zajednicama. Dosta su podijeljeni. Prijatelji u Kaliforniji su dosta naklonjeni Bidenu, negdje su pak podijeljeni, a drugdje su stava 'Trump menadžerski vodi državu, dobar je za našu ekonomiju'. Dosta je podijeljeno, uz blagu prednost prema Bidenu.

Koliko su predizborne debate pomogle kandidatima?

Grbeša: Budući da je cijela atmosfera zbog usijana zbog zaraze i još smo imali ovaj slučaj Trumpove korone, ovo je bila atipična kampanja. S njegovom bolesti svi su na nuli, baš kao ni debate. Prva debata je bila nezapamćena u povijesti američkih debata. Bila je izvan svih okvira. Mislim da je to dosta pogodilo Amerikance. Općenito, mislim da sve što se događa u SAD-u netipično pogotovo kad se gledaju prijašnje kampanje. Komunikacije postaje sve više ekstremnija i to zahvaljujući jednim dijelom medijima. Mediji su jednim dijelom zaslužni za Trumpov uspjeh. On nikad nije izašao iz realityja, a mediji su to jako honorirali. Dali su mu pozornicu, a on je to iskoristio.

Brojni mediji su bili žestoki prema Trumpu. Je li mu to pomoglo ili odmoglo?

Skoko: Bez obzira na to što su mediji bili otvoreno protiv njega, on je to iskoristio. Jučer je Sveučilište Kalifornije u Santa Barbari objavilo da je 44 vodeća lista u Americi otvoreno podržalo Bidena, dok je šest otvoreno podržavalo Trumpa. Možda to može dodatno agitirati birače.

Grbeša: Bitno je istaknuti da je na prošlim izborima Hillary Clinton dobila čak 3 milijuna više popularnih glasova od Donalda Trumpa. Međutim, problem je američki izborni sustav zbog kojeg je Trump dobio više elektora. Tako nešto se samo pet puta dogodilo u novijoj povijesti. Mnogi govore da je taj elektorski sustav nedemokratski i veliko je pitanje što će biti sad. Prednost u glasovima birača ne znače ništa ako nisu u tim kritičnim državama. Kalifornija ima najviše elektora i to je demokratska država. Kalifornija je zbog broja birača naprema broja elektora koje ima podzastupljena.

Što s dopisnim glasovanjem?

Grbeša: U nekim saveznim državama kao što je Arizona to je dominantni oblik glasanja. To je sad u porastu zbog pandemije.

Što nas čeka?

Skoko: Mislim da će tu biti dosta prebrojavanja. Ne očekujem nikakve radikalne promjene. Amerika je desetljećima bila brend. Nakon 2001. godine i svih ratova samo je Obama uspio vratiti u fokus. Nisam sigurna da će ni Trump ni Biden vratiti tu karizmu. Tko god bude izabran, neće to promijeniti.

Grbeša: Ja mislim da je Amerika velika u mnogočemu. Mislim da su u ovim izborima ulozi puno veći. Zaista mislim da će ovi izbori bitno odrediti kulturno-političku klimu u Americi. Vidjet ćemo hoće li Amerika krenuti u nekom konzervativnijem ili liberalnijem smjeru. Mislim da neće biti nekih tektonskih poremećaja.

