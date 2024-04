Plenković odgovorio Milanoviću: 'Kršitelj Ustava je zadnji koji može bilo koga prozivati'

Predsjednik Vlade Andrej Plenković obišao je u četvrtak popodne gradilišta na zagrebačkom Gornjem gradu, a po završetku obilaska dao je izjavu za novinare. Tekstualni prijenos mogli ste pratiti na portalu Večernjeg lista.

"Mislim da je zaista izopaćeno da netko tko krši Ustav, krši zakone svojim primitivizmom, koji suce zove stajskim muhama, uspoređuje ih s bukvama... mislim da je on zadnji koji može nešto komentirati. Hrvatska policija je prevenirala veću eskalaciju nereda, ministar je reagirao, ja sam reagirao. Prema tome, mi smo uvijek oni koji osuđujemo svaku vrstu nasilja, osobito na sportskim priredbama", rekao je Plenković o reakciji predsjednika Zorana Milanovića na nerede na Poljudu. "Kršitelj Ustava je zadnji koji može bilo koga prozivati", dodao je.

Oštar je bio i prema Možemo. "Nepsobni su. Zbog njih je grad prljaviji nego ikada i nije riješeno pitanje otpada. Zbog njih su nesnosne gužve u Zagrebu i Zagrepčani zbog njih, nažalost, plaćaju najveći porez na dohodak. Umjesto da su iskoristili šansu koju im je Vlada dala... Obnovu, naravno, rješava Vlada, kao i energente", rekao je. "Netko tko je došao na vlast lončarenjem i lupanjem nema nikakvog rješenja za bilo koji problem grada, a kamoli za Hrvatsku. Krajnji im je domet gledati po Facebooku tko što lajka", poručio je Plenković kada su ga novinari zamolili da da svoj komentar što se tiče oglašavanja i uplitanja poljske stranke Pravo i pravda.

Osvrnuo se i na poruke iz Crkve o nadolazećim izborima. "Vidio sam da su se nakon tog priopćenja uzvrpoljili protivnici Vatikanskih ugovora i oni koji pristaju biti jataci kršitelja Ustava, koji bi zajedno sa SDP-om htjeli da im mimo Ustava i mimo zakona oforme nekakvu koaliciju spasa. Ljudi koji su osam godina u oporbi i koji će još četiri godina ostati tamo. Ljudi koje su oni stavili visoko na liste sami po sebi ne bi dobili ni nekoliko glasova po izbornoj jedini. Dakle, to je nekakav sustav preživljavanja zastupnika koji inače ne bi imali nikakvu političku budućnost. A predsjednik SDP-a je abdicirao i kao kukavica utekao u 8. izbornu jedinicu. Sve skupa, njihovi komentari su onakvi kakva je i njihova kampanja - nepostojeći", poručio je premijer.

Na pitanje je li Crkva prešla granicu svojom porukom, Plenković je kazao da crkva ima veliku ulogu u povijesti hrvatskog naroda i očuvanja identiteteta te ima pravo artikulirati svoje stavove oko važnih pitanja. Osvrnuo se potom iznova na Milanovića, kazavši da on kao predsjednik svih hrvatskih građana više ne postoji. "Formalno dođe na predizborni politički skup, on nakon toga kao predsjednik više ne postoji. To je važno akcepirati", rekao je. "Komisija je kazala da se protivi Ustavu i to je ono što je najvažnije. Nisu oni jedini koji su to rekli, to kažu svi ozbiljni i odgovorni ljudi u Hrvatskoj. To vide i naši strani partneri i zabrinuti smo. Nećemo dopustiti da otkliznemo u ruski kamp", kazao je.

Rekao je da je njegov kolega, Ante Sanader, pogriješio kada je spominjao brak kolegici i da se za to ispričao i da to nije politika stranke. "Bilo je to neprimjereno. On je pogriješio, ja sam ga nazvao. Odmah se ispričao i kazao je da nije mislio tako kako ga se čulo i razumjelo. To nije politika stranke. Mi poštujemo dostojanstvo svakoga i apsolutno nije na bilo kome od nas da komentiramo i aludiramo na nečiji privatni život. To je puno benignije nego što su nazivanja vaših kolegica krešalicama i zaista neusporedivo s monstruoznom tezom da je netko politička priležnica", kazao je Plenković, iznova se osvrnuvši na Milanovića.

Premijer Plenković u 13:30 obišao je Državni arhiv u Zagrebu, a u 13:50 Hrvatski muzej naivne umjetnosti. Predsjednik Vlade je, u 14:10, obišao Atelijer Meštrović, a u 14:25 Hrvatski povijesni muzej. Obilazak je završio na drugoj lokaciji Hrvatskog povijesnog muzeja u 14:45, gdje daje izjave za medije. Uz premijera su bili i potpredsjednik Vlade i ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić i ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek. Nakon obilaska premijer se osvrnuo na obnovu grada i kazao da je u tijeku povijesna obnova glavnoga grada za što je Vlada našla ogromna sredstva.

"Dakle, obišli smo ukupno pet zgrada na Gornjem gradu, čija je obnova vrijedna više od 80 milijuna eura, kazao je Plenković i podsjetio da je do sada na obnovu od potresa Zagreba, Banovine i drugih županija oko Zagreba ukupno alocirano 3,5 milijarde eura.

To je velika, povijesna obnova, obnova glavnoga grada za koju smo našli ogromna sredstva. Oko milijarda eura je iz izvora koji nisu europski, nego su ili nacionalni ili su to zajmovi Svjetske banke. Prema tome sve što je relevantno, što se obnavlja u gradu Zagrebu, bile to škole, bile to bolnice, praktički sve velike bolnice u gradu Zagrebu se trenutno obnavljaju, kazao je Plenković i dodao da će bolnice KBC-a Zagreb, Bolnica sestara Milosrdnica, Dječje bolnice, infektivna klinika Fran Mihaljević, Merkur i Hrvatski zavod za javno zdravstvo biti, može se slobodno reći "kao nove".

Sve to govori o procesu koji je itekako zahtjevan, koji zahtjeva i umijeće koordinacije tih svih projekata i njihovu provedbu i, naravno, velike građevinske kapacitete koji pridonose i gospodarskoj aktivnosti u Hrvatskoj", kazao je.

"Mi ćemo sa obnovom nastaviti. Želimo da Gornji Grad nakon ove povijesne obnove zaista bude mjesto okupljanja, mjesto gdje će broj institucija, prije svega kulturnog karaktera, otvoriti vrata i Zagrepčanima i svim turistima učiniti Gornji Grad još privlačnijim nego što je to bio i inače. U svakom slučaju, nastavljamo sa dinamičnim procesom obnove i veselimo se da grad Zagreb zaista zasija u posebno dobrom izdanju kada se svi ovi projekti finaliziraju", zaključio je predsjednik Vlade Plenković.

Podsjetimo, premijer Andrej Plenković osudio je u četvrtak navijačko nasilje i huliganizam te napade na policiju nakon završetka jučerašnje utakmice u Splitu između Hajduka i Dinama, pozvavši sve navijače da civilizirano prate sportska natjecanja i utakmice. "U ime Vlade osuđujemo nasilje, huliganizam i posebno napade na policijske djelatnike. Nema mjesta u sportu za nasilje i nastavit ćemo se snažno odupirati takvim pojavama", poručio je Plenković.

"Sport je jedna od onih aktivnosti koja je izrazito važna svim Hrvatima, to je područje u kojem smo izrazito uspješni, budimo onda uspješni i u civiliziranom praćenju sportskih natjecanja i pokažimo visoku razinu kulture i pristojnosti", pozvao je Plenković navijače.

U neredima nakon nogometnog derbija u srijedu između Hajduka i Dinama na splitskom Poljudu privedene su ukupno 54 osobe, ozlijeđena su tri policajca, a kriminalističko istraživanje se nastavlja.

Utakmica polufinala Kupa Hrvatske završila je pobjedom Dinama rezultatom 0:1. Skupina domaćih navijača nedopušteno je utrčala u teren s namjerom da napadne gostujuću momčad i navijače, a bengalkama, bocama, kamenjem i drugim predmetima napadnuti su i policajci. Neredi su se nastavili i diljem Splita.

