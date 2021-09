UŽIVO Dobronić o korupciji u sudstvu: Stranci se prema nama počinju ponašati kao da je ovdje anarhija

Odbor za pravosuđe Hrvatskog sabora danas će razgovarati sa svim kandidatima za novog predsjednika Vrhovnog suda. Petero kandidata, među kojima su Radovan Dobronić, Barbara Gundić, Marin Mrčela, Lana Peto Kujundžić i Šime Savić, predstavit će prvo svoj program potom će nakon toga odgovarati na pitanja članova Odbora.

Podsjećamo, do sada su se istaknula dvojica kandidata sudac Radovan Dobronić kojemu je podršku već dao predsjednik Zoran Milanović i sudac Marin Mrčela koji je dobio najviše glasova sudaca Vrhovnog suda.

Sjednica Odbora za pravosuđe Hrvatskog sabora počinje u 13 sati.

Tijek događaja:

19:39 - Dražen Bošnjaković iz HDZ pitao ga je misli li da je pravosuđe korumpirano i kako će se on postaviti u toj situaciji.

- Tako generalno pričati su besmislice. Preko 90 posto sudaca radi u dobroj vjeri. Problem je što je sudstvo kao grana mora biti 100 posto provjereno. Ne smije biti niti jedan propust kod niti jednog suca. Ne smije primati niti novac niti poklon. Te korupcije nema ni 1-2 posto, ali to narušava povjerenje - kazao je Dobronić i dodao: - Sustav pati zbog tih jedan-dva posto koji postoje.

- Meni su već sad ljudi krenuli stati pritužbe - ispričao je i naveo kako bi to sad trebalo ispitati.

Stava je da taj stav korupcije narušava povjerenje.

- Stranci se prema nama počinju ponašati kao da je ovdje anarhija. Preko 90 posto sudaca radi svoj posao - ponovio je. Istaknuo je da su suci ljuti i da odlaze iz sudstva.

13:38 - Pravo i pravda nisu isto. Ne želim ideologizirati. Cijela poanta da treba napraviti novu koncepciju sudstva. Treba primjenjivati načelo 'dobre vjere' - naveo je Dobronić.

13:27 - Jakšić je zamolio Dobronića da ide prema kraju predstavljanja programa jer su već 'probili rokove'

13:09 - Radovan Dobronić krenuo je s predstavljanjem programa. Naveo je na samom početku izlaganja da postoje dva pravca kritika. Prvi ima veze s neriješenim predmetima i sporošću rada, a drugi pak prigovara kvaliteti sudaca.

- Pravosuđe je izgubilo povjerenje. To što se naziva problemom neriješenih slučajevima, to se predstavlja kao problem sudačkog nerada i kad stižu iz sudačkih redova prigovori da to nije tako onda se to odbacuje. Možemo napraviti komparaciju zemalja Europske unije. Nama se najbolje usporediti s Njemačkom. Tamo nitko ne govorio o tom problem. Zaključak bi bio da su njemački suci marljivi, a hrvatski suci su lijeni. To nije istina - ustvrdio je Radovan Dobronić.

- Društvo i pravni poretci koji su organizirani i odgovorni, takva društva ne stvaraju neprestano sudske sporove, jer imaju dvije osobine koje se zovu organiziranost i odgovornost - kazao je.

Kao primjer uzeo je Italiju navodeći 'građani vole ili ne varati državu, a država to zna'. Istaknuo je da je veliki neriješenih slučajeva i u Italiji, no nitko ne prigovara njihovim sucima jer su svjesni situacije.

Naveo je da veliki broj slučajeva u Hrvatskoj zagušuju sudstvo, te od njih milijun i nešto je nekih 200-300 tisuća povezano sa samom državom ili s tvrtkama u državnom vlasništvu. Dobronić tvrdi kako je problem toga u samom upravljaju i da je to pak pod ingerencijom države. Kao primjer naveo je slučajeve između HEP-a i grada Zagreba.

- Poboljšanjem upravljanja država i lokalnih tijela mogu puno toga učiniti - ustvrdio je.

- Da biste mogli promijeniti sustav, ne postoji apsolutno pravo vođenja postupka za svaki neplaćeni račun. Prvo račun mora biti izdan, mnogi su to zaboravili. Potom trebaju javni bilježnici izdati rješenje o ovrsi, tu nastaje problem. Njima se daju računodostvene isprave, a to nije isto. To javnim bilježnicima ubrzava posao. Treba promijeniti praksu javnih bilježnika - kazao je i dodao da su slično to napravili u Francuskoj.

13:03 - Zastupnica Karolina Vidović Krišto zamolila je da im se omoguće da postave pitanja koja želi. Predsjedavajući Mišel Jakšić ustvrdio je da se slaže s njom i da samo moli da pitanja budu konkretna.

13:00 - Započela je sjednica Odbora. Prvi kandidat koji će predstaviti program će biti Radovan Dobronić. Svaki kandidat će 15 minuta predstavljati svoj program, potom će biti ispitani od strane članova Odbora.