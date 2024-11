UŽIVO Kreće prosvjed protiv spalionice medicinskog otpada: 'Moja pluća nisu na prodaju'

10:50 - Prosvjednici su donijeli transparente na kojima piše: "Spalionica na klizištu, već sutra u vašem dvorištu", "I ovo je Berošev projekt", "Stop otpadu i smradu u belom Zagrebu gradu".

Kada govorimo zdravstvu goruća tema u Hrvatskoj je afera oko bivšeg ministra Vilija Beroša i korupcije. No, on je u pritvoru, a u zdravstvu se raspravlja o drugim pitanjima kao što su medicinske usluge koje za sobom ostavljaju repove. Naime, danas se raspravlja o tome kamo s otpadom. KBC Zagreb rješenje vidi u spalionici medicinskog otpada, ali projekt je to protiv kojeg se već dulje bore brojni građani i ekološke udruge.

Naime, KBC Zagreb proizvodi oko 680 tona zaraznog otpada godišnje koji se spaljuje u Austriji pa spalionicu smatraju jedinim rješenjem. Protiv toga je poreknuta i peticija koju je potpisalo preko 13 tisuća ljudi. Predstavnici KBC-a Zagreb i Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije podržavaju projekt, a građani su za danas najavili prosvjed.

