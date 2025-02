VIDEO Kekin o situaciji u Čakovečkoj bolnici: 'Ministrica Hrstić govori apsolutnu neistinu, to nenadoknadiva šteta'

Ivana Kekin, saborska zastupnica i bivša kandidatkinja za predsjednicu iz redova stranke Možemo!, gostovala je u studiju Večernjeg lista gdje je u razgovoru s novinarkom Petrom Maretić Žonja komentirala o egzodusu kirurga iz bolnice u Čakovcu, nasilju u školama, Thompsonu u Zagrebu.

"To konkretno znači da će njihova kirurgija ostati bez 50 posto kirurga, uključujući i one najiskusnije, koji rade tamo već 30 godina. Ne znam tko će tamo podučavati mlade, jer je to nenadoknadiva šteta koja se događa. Ono što ministrica tvrdi, da se sve odvija bez problema, to je apsolutna neistina – tamo je sve odgođeno, od dječje kirurgije, do abdominalne kirurgije i onkoloških bolesnika." kazala je na početku Ivana Kekin.

- Meni je potpuno nadrealno da ministrica ne razumije da je njezin posao pronaći rješenje kako zadržati kolege u bolnicama. Jesmo li mi zemlja koja si može priuštiti luksuz da u jednom danu izgubi 8 kirurga? Neki od tih ljudi bili su pred mirovinu, cijeli su svoj život proveli u bolnici, nikada nije bilo problema ni konflikta, a sada su doslovno natjerani dati otkaz. Bit će ponovno prosvjedi, novi je najavljen za subotu. Oni vladaju silom, to je čisto vladanje silom Andreja Plenkovića. To je nametanje bez da čujete ključne ljude u toj ustanovi, a to zapravo pokazuje kao u Jadroliniji s Lopatom, kao i u Hrvatskim šumama s Nedjeljom Dujićem. HDZ besramno postavlja svoje ljude, a građani Međimurja plaćaju cijenu jer više ne mogu operirati slijepo crijevo u svojoj bolnici, a mornari su zaglavljeni pod rampom - dodala je Kekin.

- Kadroviranje je u korijenu cijelog problema, i to ne samo političko kadroviranje, nego isključivo kadroviranje ljudi koji su članovi plemena, bez obzira na njihove kvalitete. To je specifično za HDZ, dok županijske bolnice koje nisu pod njihovim vodstvom funkcionira odlično i tu nije potrebna članska iskaznica. Od 1.1. 2024., kada je država preuzela vođenje županijskih bolnica, počeli su problemi. Osim ovog slučaja u Čakovcu, slična situacija je i u Zaboku, gdje je veliki broj pedijatara napustio bolnicu u jednom potezu. Nije jasno tko će nadoknaditi te ljude. Više od tisuću liječnika je otišlo iz Hrvatske otkako je Andrej Plenković na vlasti - rekla je Kekin.

- Mislim da smo na prijelomnoj točki i da vlast pokušava ugušiti taj bunt liječnika. Nadam se da će prosvjed u subotu biti održan. Treba naglasiti koliko je čin tog doktora izuzetno hrabar, jer nije jednostavno napustiti kolektiv u kojem ste radili više od 30 godina, a oni su željeli pokazati Ministarstvu koliko je važna suradnja unutar kolektiva. Nažalost, odlučili su ostati gluhi na to. Hrtić je, unutar mjesec dana otkako je na toj poziciji, vrlo dobro pokazao kako misli voditi ovo Ministarstvo - dodala je.

- Ne čudi me da su ti novoizabrani, zbog kojih je i bunt krenuo, zaposleni u privatnom sektoru i da tamo sada rade više. Zdravstvo, od kad ga Plenković vodi, strateški se naginje prema privatizaciji i to nije slučajno. Nije to stvar nemoći ili slučajnosti, to je stvar strategije. Trenutno su naši najveći poduzetnici u zdravstvu bivši državni tajnici iz Sanaderove vlade, bivši HDZ-ovi ministri... Njima se prepuštaju najprofitabilniji dijelovi sustava. - istaknula je Kekin. Dodala je i kako za godinu dvije će nam pola stanovništva biti bez doktora obiteljske medicine.

- Politička bitka protiv privatizacije zdravstva je bitka svih bitaka. Prvo što moramo zabraniti je da na upravljačkim pozicijama sjede ljudi koji imaju bilo kakvu korist od privatnog zdravstva. Na primjer, neprihvatljivo je da na čelu bolnice sjedi netko tko osobno nema privatnu polikliniku, ali njegova supruga ima. To je apsolutno neprihvatljivo. Moramo ići u smjeru da se zabrani rad i u privatnom i u javnom zdravstvu. Također, moramo omogućiti doktorima koji trenutno rade i privatno i javno da dobiju opciju da rade honorarno u javnom sektoru ili da rade kad žele, kako bi se smanjile liste čekanja. Za to je potrebna politička volja, koje trenutno doslovno nema. Nedavno je ministrica izjavila nešto što mi je bilo potpuno nerealno – 'pacijentu je svejedno hoće li pregled obaviti privatno ili zdravstveno.' Normalno da pacijentu nije važno, ali ministrici to nikako ne bi smjelo biti svejedno. - dodala je Kekin.

Što se tiče nasilja u školama, koje se, nažalost, događa i kod nas i u susjedstvu, Kekin je dodala kako nije dovoljno da to kao društvo samo osudimo. Moramo poduzeti dvije ključne stvari: - Prva stvar je da moramo graditi snažne socijalne mreže, jer sigurnost društava ovisi o obrazovnim, zdravstvenim i socijalnim sustavima koji su međusobno povezani. Mislim da je zaštitar trenutno samo prijelazno rješenje. Druga stvar koja je bitna je da moramo početi osuđivati nasilje. Ne možemo imati čovjeka u Saboru koji djeci daje automatsku pušku - kazala je Kekin.