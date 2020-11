Stižu rezultati iz ključne države: Razlika između Trumpa i Bidena manja od 500 glasova

Još se iščekuje objava imena predsjednika koji će 20. siječnja položiti prisegu, ali rezultati još nisu konačni u važnim državama koje trebaju demokratu Joeu Bidenu kako bi porazio Donalda Trumpa, koji na sudu osporava brojanje glasova.

9:45 - Stigli su novi rezultati iz ključne Georgije. Trump ima 2.448.232, a Biden 2.447.769. To znači da razlika sada iznosi 463 glasa.

Još je oko 2500 glasova koji bi trebali uskoro pristići.

8:45 - Razlika između Trumpa i Bidena u Georgiji se smanjila na manje od 700 glasova. Stigao je dio glasova iz okruga Clayton.

Trump ima 2.448.183 glasova, a Biden 2.447.518, što znači da je točna razlika 665 glasova, javljaju američni mediji.

8:30 - Tajna služba, koja je zadužena za sigurnost američkih predsjednika, šalje tim agenata koji će dodatno pojačati mjere sigurnosti oko Joea Bidena, javlja u petak Washington Post.

Tim agenata Tajne službe poslan je u Wilmington u saveznoj državi Delaware kao pojačanje koje će dužnost preuzeti u petak. Štitit će Joea Bidena dok se njegov stožer priprema za mogućnost da uskoro proglasi pobjedu na američkim predsjedničkim izborima, potvrdila su Postu dva upućena izvora.

8:20 - Razlika među kandidatima na američkim predsjedničkim izborima u presudnim državama u petak ujutro dodatno se smanjila i Donald Trump i Joe Biden približili su se jedan drugome na manje od jedan posto u Pennsylvaniji, Georgiji, Sjevernoj Karolini, Nevadi i Arizoni.

U Pennsylvaniji, gdje vodi Trump s oko 18 tisuća glasova, 95 posto je prebrojanih glasova i razlika među kandidatima je 0,3 posto.

U Georgiji je razlika u korist Trumpa tek nešto više od 1700 glasova uz 99 posto prebrojanih glasova i kandidati su izjednačeni u postotku te obojica imaju 49,4 posto glasova.

U Sjevernoj Karolini Trump vodi sa 76.700 glasova uz 94 posto prebrojanih glsova i ima 0,4 posto prednosti.

U Nevadi Biden vodi sa 11,5 tisuća glasova uz 84 posto prebrojanih glasova (0,9 posto razilke u odnosu na Trumpa) te u Arizoni s nešto više od 46000 glasova odnosno 0,6 posto ispred Trumpa uz 90 posto prebrojanih glasova.

07.00 - Policija u Philadelphiji u Pennsylvaniji istražuje mogući napad na centar u kojemu se prebrojavaju glasovi nakon što su primili dojavu o grupi ljudi koja se automobilom dovezla iz Arizone kako bi izvršila napad. Pronađeno je i oružje, a najmanje jedna osoba je privedena.

06:15 - Trumpovo nezadovoljstvo izazvano je time što mu u nizu ključnih država, u kojima je uvjerljivo vodio, prednost počela znatno padati s prebrojavanjem dopisnih glasova. Tako mu prednost u ovom trenutku u Georgiji iznosi samo 1805 glasova, a u Pennsylvaniji sa 23.953 glasa.

Očekuje se da će ti brojevi nastaviti ići u Bidenovu korist jer preostali listići iz krajeva koji glasaju za demokrate.

