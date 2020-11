VIDEO Trumpov stožer podnio tužbu: Tražimo da se zaustavi prebrojavanje u Nevadi

Dok prebrojavanje glasova birača na američkih izborima traje, svijet s nestrpljenjem očekuje konačne rezultate. Vodi se tijesna utrka između Bidena i Trumpa, a sve oči uprte su trenutno u saveznu državu Nevadu.

Što se tiče Nevade, Biden je u tijesnom vodstvu od 8000 glasova. Okrug Clark, gdje se nalazi Las Vegas, ima najveći udio glasova u toj državi. Sada svi željno iščekuju njihove rezultate. U međuvremenu, iz Trumpovog stožera stigla je najava da će u poslijepodnevnim satima imati veliku objavu.

WATCH: Trump Campaign Makes Major Announcement in Las Vegas, #Nevada with Ric Grenell, Adam Laxalt, Matt Schlapp and Michael McDonaldhttps://t.co/5C7XeqW5xV