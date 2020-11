Pobijedio ili izgubio, Trumpov pokret snažniji je i veći nego ikada prije

Rezultat američkih predsjedničkih izbora još je neizvjestan, ali jedno je sigurno - pokret predsjednika Donalda Trumpa i dalje živi i snažniji je nego što se očekivalo.Neovisno o tome tko pobijedi, trampizam će vjerojatno preživjeti.

Republikanska politička analitičarka i novinarka Sophia A. Nelson, rezimirala je to riječima: "Trumpov pokret je stvaran. I opstat će".

Unatoč tome što je uporno, i pogrešno, opisuju kao stariju, bijelu i ruralnu, Trumpova biračka baza osigurat će mu treći najveći ukupni broj glasova u američkoj političkoj povijesti, poslije ovogodišnjeg rezultata Joea Bidena i Baracka Obame iz 2008.

Hispanoamerički birači, za koje se često misli da naginju ulijevo, ovaj put su se okrenuli Trumpu. Njihov odziv na Floridi pomogao mu je da na izborima u utorak ondje lagano porazi Bidena.

"Puno je stručnjaka uoči izbora govorilo da Trump ne privlači nove birače”, rekao je Abraham Gutman, urednik The Philadelphia Inquirera.

Ali on će sada osvojiti najmanje pet milijuna glasova više nego 2016. kada mu je protukandidatkinja bila Hillary Clinton.

"Neovisno o konačnu ishodu, kad je riječ o borbi za elektore saveznih država ili razlici u broju osvojenih glasova birača, mediji moraju ozbiljno proanalizirati kako im je, unatoč toliko tinte prolivene o Trumpovim biračima, posve promakla priča o jačanju Trumpova pokreta”, smatra on.

Trump je organizirao na desetke predizbornih skupova pred okršaj u utorak s bivšim demokratskim potpredsjednikom. Redovito su ga dočekivala mnoštva pristaša. Konvoji kamiona republikanskog predsjednika obilazili su grad za gradom, a organizirali su i procesije čamaca u priobalnim zajednicama. Sve to ukazuje na to da ima široku potporu.

"Njegove pristaše ga uistinu vole. Oni ga vole jer su mu Amerika i Amerikanci na prvom mjestu", rekao je Jim Worthington, osnivač pokreta „People4Trump”, u intervjuu za AFP putem telefona.

VIDEO: Životna priča Donalda Trumpa

"Oni razumiju da se on bori za njih. Proširili smo svoju koaliciju".

Trumpov kontroverzan pristup borbi protiv pandemije koronavirusa, koji je do sada u zemlji odnio više od 233.000 života, njegova stroga imigracijska politika i njegov drzak stil u javnim nastupima nisu odbili njegove fanove.

Građevinski mogul koji je postao državnik i dalje je jedan od najpopularnijih republikanaca u recentnoj povijesti, od Ronalda Reagana.

Njegove pristaše "doista ga vole unatoč svim njegovim manama ili možda upravo zbog njih", rekao je John Feehery, lobist organizacije "EFB Advocacy" koji je surađivao s više republikanskih zastupnika.

"To je neobično. Mislim da je jednim dijelom to posljedica toga što je on tako autentičan... Govori što misli. A ljudi to vole". Privlačan je i biračima koji su 'nacionalistički nastrojeni', dodao je. „Da Trump ne postoji, trebalo bi ga izmisliti”. U slučaju da Trump ipak pobijedi na izborima, njegova budućnost i politička ostavština ne bi bili jasni još nekoliko godina. Ako izgubi, "mislim da njegov pokret neće nestati", smatra Worthington.

"Mislim da će se svi pregrupirati. On će odlučiti kako ćemo dalje i mislim da ćemo zajedno djelovati".

Kad je riječ o njegovu utjecaju na Republikansku stranku, koja je masovno stala iza njega u zadnje četiri godine, mnogi misle da joj poraz 2020. vjerojatno ne bi naštetio. Čak i ako pretrpe tijesan poraz, republikanci su na putu da zadrže većinu u Senatu, a nisu doživjeli ni spektakularne gubitke u Zastupničkom domu.

"Stvari su ispale OK za stranku koju je vodio i to će vjerojatno nastaviti utjecati na smjer u kojem će stvari ići kada ne bude tako često na televiziji", rekao je Daniel Schlozman, profesor politologije na Sveučilištu Johns Hopkins.

VIDEO Trump: Demokrati su pokrali izbore

"To su okolnosti u kojima stranke vjerojatnije ostaju na zacrtanom smjeru".

Po mišljenju Davida Hopkinsa, izvanrednog profesora politologije na Bostonskom koledžu, Trump "ima i imat će i dalje velik utjecaj na Republikansku stranku" najmanje iduće četiri godine, čak i ako izgubi.

Feehery je rekao da se, ako Trump ovaj put izgubi, "ne bi iznenadio da se ponovno kandidira". I Worthington vjeruje da bi Trump imao "golemu potporu" kada bi se ponovno kandidirao za četiri godine. Na pitanje postoji li mogućnost novog vala političara poput Trumpa, Worthington je kazao kako smatra da bi nasljednica mogla biti njegova kći Ivanka, a ne najstariji sin Don Jr.

"Ona je jako impresivna osoba", rekao je, napomenuvši da je surađivao s njom u Predsjedničkom vijeću za sport, fitness i prehranu.

No Hopkins poziva na oprez. "Očito je da dio Trumpove privlačnosti leži u njegovoj osobnosti, što se možda ne bi moglo prenijeti na druge”.