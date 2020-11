VIDEO Biden: Ništa osim volje birača ne može odlučiti predsjednika

Demokratski kandidat Joe Biden obratio se javnosti drugi dan nakon američkih izbora i to u trenutku kad se još uvijek prebrojavaju birački listići u šest saveznih država.

Prema medijima koji prate bivšeg potpredsjednika, Biden i Harris danas su imali sastanak na temu rastućeg broja slučajeva koronavirusa. Podsjećamo, jučer u SAD-u je bio zabilježen rekordan broj novooboljelih u jednom danu.

- Slučajevi koronavirusa u porastu su diljem zemlje. Žao nam je svih onih koji su nastradali u ovoj pandemiji - naveo je.

I spent the afternoon attending briefings on the ongoing COVID-10 crisis and the state of the economy. Tune in as I provide an update on these briefings and efforts to count every vote. https://t.co/zWNEMPi2Pq