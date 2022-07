Banožić nakon obilaska ZTC-a: 'Ne veseli me što ne vidim napon ljudi da se neki procesi ubrzaju'

Ministar obrane Mario Banožić obišao je Zrakoplovno-tehnički centar u Velikoj Gorici pa na konferenciji za medije govorio o stanju kanadera i protupožarne eskadrile.

- Jutros sam otišao u Zemunik. Razgovarao sam s pilotima i tehničarima o stanju protupožarne eskadrile i želim im svima iskazati poštovanje, zahvalnost za sve što su dali na gašenju velikih požara, pogotovo onoga u Zatonu - kazao je uvodno.

- Velika je suša i uz malo vjetra dođe do ovakvih nesretnih događaja. Želim im što manje ovakvih intervencija kroz sezonu. Bilo je mogućnosti razgovarati o onome što trenutno imaju kao resurse, u ovom trenutku četiri kanadera i tri Air tractora te razgovarati o daljnjim datumima koje imaju temeljem ugovora - dodao je te naveo kako je Uprava ZTC-a rekla da bi Air tractori trebali biti spremni 23. i 30. srpnja, kao i još jedan kanader.

- Ne veseli me što i u ovom obilasku ZTC-a ne vidim napon ljudi da se neki procesi ubrzaju i rokovi budu prije, to će biti sigurno jedan od naših sljedećih razgovora. Ministarstvo obrane je osiguralo proračunska sredstva i zakonske uvjete i ne vidim razlog da u jeku ovakvih događaja raspravljamo o tome da kada trebamo završiti kanader i Air tractor. Bitno nam je iskoristiti 10 do 15 dana pred nama da stanemo u formaciju pet plus pet - navodi.

Tvrdi kako ne odobrava da se remonti kanadera obavljaju u inozemstvu.

- Očekujemo od ZTC-a da kaže jesu li spremni završiti šesti kanader, a ako nisu, zašto nisu - dodaje.

- Ministarstvo je osiguralo sve potrebne uvjete - ponovio je.

- Ako razgovarate s tijelom s kojim ste sklopili ugovor, u ovom slučaju to je ZTC, i ako vas oni uvjeravaju da će biti tako, onda pomislite da je to tako - istaknuo je te dodao kako će se tražiti odgovornost nakon što se dozna zašto je došlo do problema.

Prije ovoga posjeta, u ZTC-u je bio prije 10 do 15 dana te su ga tada uvjeravali da je sve u redu.

- Rečeno mi je da ćemo idući tjedan imati isporučen jedan Air tractor pa još jedan i onda kanader. Želim vjerovati da je to tako - navodi.

'Milanovićeve izjave su fake'

Osvrnuo se na izjave predsjednika Zorana Milanovića koji je danas na požarištu komentirao da bi se moglo potpisati rješenje o umirovljenju admirala Hranja krajem godine.

- Suludo je komentirati izjave Milanovića pošto vidimo da su one fake. On je hrabar ovdje na domaćem terenu, međutim kada dođe na međunarodnu scenu, vidimo da ode pobijena repa - kazao je te dodao kako se umirovljenje, ako do njega dođe, događa "temeljem zakona".

- Hranj ne bi bio prvi slučaj niti će vjerojatno biti posljednji u HV-u - istaknuo je.

- Neću uopće komentirati izjave Milanovića koji uporno nekoga naziva lažljivcem, a u biti se pokaže da je to on - dodaje.

- Milanović je čovjek koji je puno puta govorio svakakve stvari koje su neprimjerene za javnost. Znamo, u konačnici, tko više 'drž'te lopova', je li tako? Njegov pritisak na DORH koji pokušava napraviti u svakom nastupu je očito njegova praksa kojom pokušava utjecati na rad ne samo DORH-a, nego očito i ostalih institucija. Ne želim sudjelovati u takvom procesu, odmičem se od njegovih izjava, radim na čast HV-a. Nama je cilj opremiti Hrvatsku vojsku, prije svega HRZ što smo i započeli - navodi.