Uzbuna u Rusiji, dron pogodio neboder u Moskvi: 'Isti su gađali i prije par dana'

Dužnosnici u drugom po veličini ukrajinskom gradu Harkivu objavili su kako su u utorak tijekom noći dronovima napadnuti naseljeni dijelovi grada te kako su uništena dva kata jednog studentskog doma.

TIJEK DOGAĐAJA:

6:31 - Moskovska zračna luka Vnukovo također je privremeno zatvorena, a letovi preusmjereni. Udari dolaze dva dana nakon što je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao da rat dolazi u Rusiju, nakon što su tri drona oborena iznad Moskve u nedjelju, iako Ukrajina nije priznala odgovornost za napade. "Rat se postupno vraća na teritorij Rusije – u njezine simboličke centre i vojne baze. Ovo je neizbježan, prirodan i apsolutno pošten proces", rekao je Zelenski u svom noćnom video obraćanju u nedjelju.

⚡️The moment a drone hit one of the floors of the Moscow City skyscraper. pic.twitter.com/2BP9zhtrul