Uzbuna u europskoj zemlji zbog virusa, brojevi samo rastu: 'Ovako nešto inače ne viđamo do prosinca'

Vodeći liječnici pozivaju građane da se cijepe protiv gripe, kako bi se pripremili za ono što bi moglo biti „najteže razdoblje gripe u desetljećima” ovog zimskog razdoblja. Broj hospitalizacija već raste zbog soja H3N2, pri čemu infekcije dosežu razine koje se obično bilježe tek u prosincu. Zdravstveni čelnici izražavaju zabrinutost da mnogi od najranjivijih još uvijek nisu primili cjepivo, dok se NHS priprema za zahtjevnu zimu, piše Independent.

Doktor Hilary Jones pojasnio je detaljnije zdravstvenu službu i njezinu „SOS kampanju”, koja potiče građane da se cijepe već u nadolazećem tjednu. „Australija je imala najgoru sezonu gripe u posljednjih sedam godina”, rekao je. „Ono što se tamo događa tijekom njihove zime obično se prenosi i na nas. Već sada bilježimo skok hospitalizacija, pa sezona gripe počinje ranije nego inače.”

Dodao je da virus gripe mutira, što znači da može izbjeći imunitet stečen tijekom godina izlaganja i cijepljenja. Trenutačno dominantni soj H3N2 razvilo je sedam mutacija tijekom ljeta, što znači da osobe koje su primile cjepivo prošle godine možda nisu zaštićene. „Sada dobivamo upozorenja da bi ovo mogla biti vrlo ozbiljna sezona gripe”, rekao je dr. Hilary u emisiji ITV-a Lorraine. „NHS je pokrenuo SOS kampanju, poručujući da je sljedeći tjedan dostupno 2,4 milijuna termina za cijepljenje. Mnogi ljudi imaju pravo na besplatno cjepivo.”

Liječnik je upozorio da je gripa „mnogo, mnogo ozbiljnija” od obične prehlade i da može osobu držati u krevetu barem tjedan dana. „Ne bismo smjeli misliti da je gripa samo loša prehlada, ona je puno, puno gora”, rekao je dr. Hilary. „Jaka upala grla, visoka temperatura, bolovi u mišićima osoba je vezana za krevet otprilike tjedan dana.”

Objasnio je da gripu treba ozbiljno shvatiti jer može biti smrtonosna za najranjivije skupine. „Prošle je godine u Europi zabilježeno 70.000 prekomjernih smrti, a ovdje 7.500”, rekao je. „Među njima su bila i djeca prošle zime umrlo je 53 djece od gripe. Dakle, nije riječ samo o starijim osobama.”

Pozvao je građane da se cijepe, naglasivši da je imunizacija „najbolji način” za sprječavanje teškog oboljenja od gripe. Cjepivo protiv gripe dostupno je svima starijima od 65 godina, osobama mlađim od 65 u rizičnim skupinama, trudnicama, korisnicima i djelatnicima domova za starije, bliskim kontaktima imunokompromitiranih osoba, djelatnicima u socijalnoj skrbi te zdravstvenim i socijalnim radnicima, kao i djeci.

Dodao je da se svi koji ne ispunjavaju uvjete za besplatno cjepivo mogu lako zaštititi tako da ga kupe u ljekarni. „Ako želite cjepivo privatno, samo uđete u ljekarnu, ne morate se naručivati možete ga primiti odmah”, rekao je. Ranije ovog tjedna, NHS England priopćio je da će sljedeći tjedan biti dostupno 2,4 milijuna termina za cijepljenje, što je dovoljno da se cijeli Veliki Manchester ili Botsvana cijepi.

Ministrica zdravstva Ashley Dalton rekla je: „Cijepljenje je najbolja obrana protiv gripe osobito za najranjivije. Budući da je broj slučajeva gripe već tri puta veći nego u isto vrijeme prošle godine, pozivam sve koji imaju pravo da iskoriste jedan od 2,4 milijuna termina dostupnih sljedeći tjedan.”

Sezona gripe i u Hrvatskoj je ove godine počela ranije i s većim brojem slučajeva nego proteklih godina. U posljednjih mjesec i pol prijavljeno je više od tisuću oboljelih, a najviše ih je među djecom. Hospitalizirano je 48 osoba, dok je prošle godine u isto vrijeme taj broj bio osam. Prema podacima HZJZ-a, oko 6% testova na gripu posljednjih tjedana bilo je pozitivno, uglavnom za virus gripe A, uključujući subtipove A/H1N1pdm09 i A/H3N2.

Cijepljenje ostaje najučinkovitija zaštita, a najmanje oboljelih bilježi se među starijima od 65 godina, koji se najviše i cijepe. Trenutno je cijepljenje dostupno rizičnim skupinama, starijima, kronično bolesnima i trudnicama, a uskoro će cjepiva biti dostupna i općoj populaciji, poručuju iz HZJZ-a.