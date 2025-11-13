Znali su za rizike: Godinama ugrađivali pumpu za srce s visokom stopom smrtnosti

Deseci pacijenata u Velikoj Britaniji bili su izloženi ozbiljnom riziku nakon što su dva vodeća transplantacijska centra nastavila ugrađivati sporni srčani uređaj, iako su zdravstvene vlasti već upozorile da uzrokuje znatno veću smrtnost u odnosu na konkurentski model.

Prema otkrićima BBC-ja, Nacionalna zdravstvena služba (NHS) još je 2018. izrazila zabrinutost zbog mehaničke pumpe, poznate kao LVAD, koja pomaže srcu u pumpanju krvi. Unatoč tome, brojni su pacijenti taj uređaj i dalje primali – a gotovo polovica njih preminula je unutar tri godine od ugradnje. „Zgrožena sam i užasnuta“, kazala je za BBC Tessa Marshall, majka Grega Marshalla, jednog od pacijenata koji je primio taj uređaj i kasnije izgubio život.

Istraga britanskog javnog servisa otkrila je i kako su vodeći kardiolozi iz bolnica koje su nastavile koristiti spornu pumpu, Freeman u Newcastleu i Harefield u Londonu, istodobno bili plaćeni konzultanti njezina proizvođača, tvrtke Medtronic. O tim su angažmanima bolnice bile obaviještene, no to ih nije spriječilo da još godinama nastave s uporabom uređaja, unatoč sve većim sumnjama u njegovu sigurnost.

Medtronic je kasnije, pod pritiskom podataka i regulatornih tijela, povukao svoj model HeartWare HVAD s tržišta zbog „sigurnosnih razloga“. LVAD uređaji, odnosno Left Ventricular Assist Device, koriste se kod pacijenata sa zatajenjem srca, bilo kao privremena pomoć do transplantacije, bilo kao trajno rješenje kad presađivanje nije moguće. Riječ je o maloj mehaničkoj pumpi koja se ugrađuje u srce, a povezana je s vanjskom upravljačkom jedinicom i baterijama.

U Velikoj Britaniji bolnice su godinama mogle birati između dvaju modela: HeartWare HVAD (Medtronic) i Heartmate III (Abbott). Prema podacima NHS Blood and Transplant agencije, već je 2018. preliminarna analiza pokazala zabrinjavajuće razlike. Detaljniji izvještaj iz travnja 2019. potvrdio je da je kod Medtronicova uređaja preživljenje znatno lošije.

Od 119 pacijenata koji su primili HVAD, čak 45 posto umrlo je u roku od dvije godine, dok je među onima s Abbottovim uređajem taj postotak iznosio tek 15. Usto, Medtronicov model bilježio je više komplikacija, uključujući moždane udare i kvarove pumpe. Revizija NHS-a pritom je utvrdila da „nije bilo značajnih razlika“ u profilu pacijenata koji su dobivali pojedini uređaj.

Zbog tih podataka Kraljevska bolnica Papworth u Cambridgeu prestala je ugrađivati Medtronicov HVAD već u veljači 2018., procijenivši da je Abbottov Heartmate III „klinički superiorniji“. No, za razliku od nje, bolnica Harefield nastavila ga je koristiti do početka 2021., a Freeman do lipnja iste godine – kada je Medtronic konačno povukao proizvod „u interesu sigurnosti pacijenata“.

Unatoč svemu, britanska regulatorna agencija MHRA nije odmah zabranila njegovu uporabu jer, kako se pokazalo, nije bila obaviještena o nalazima NHS-a iz 2019. Između listopada 2018. i lipnja 2021. smrtnost pacijenata koji su nosili Medtronicovu pumpu bila je dva i pol puta veća od onih s Abbottovim uređajem. Podaci dobiveni temeljem Zakona o slobodi informacija pokazuju da je 49 posto pacijenata s HVAD-om umrlo u tri godine, naspram 19 posto korisnika Heartmatea III.

Upravo je Medtronicovu pumpu 2019. primio i Greg Marshall, tada 20-godišnjak koji je sanjao o karijeri u Kraljevskim marincima, ali je obolio od akutnog zatajenja srca. U bolnici Freeman ponuđen mu je HVAD – iako su liječnicima već tada bili poznati zabrinjavajući podaci o rizicima.

Prema riječima obitelji, liječnici nisu objasnili dugoročne opasnosti, već su im doveli drugog pacijenta da posvjedoči o „koristima uređaja“. Tijekom operacije Greg je doživio moždani udar, ostao djelomično paraliziran i teško je govorio.

Godinu dana poslije, u srpnju 2020., pumpa je iznenada prestala raditi. „Pumpa nije radila, i on je samo polako poplavio“, prisjeća se majka Tessa. Unatoč pokušajima da se uređaj ponovno pokrene, nije se uključio. Greg je odbio novu operaciju uklanjanja iz straha od ponovnog moždanog udara. Njegovo srce radilo je još tri godine, sve do rujna 2023., kada je tijekom boravka u bolnici pretrpio srčani zastoj i preminuo u 26. godini života.

„Rekli smo mu: ‘Greg, to ti je jedina opcija’. Sad se grizem jer nismo dodatno istražili“, rekla je Tessa Marshall. Bolnički dokumenti potvrđuju da je Gregov operater bio prof. Stephan Schueler, tadašnji voditelj kardiotorakalne kirurgije u bolnici Freeman. Schueler je, prema javnim podacima, godinama surađivao s Medtronicom, no obitelji nije otkrio svoj financijski odnos s tvrtkom, iako to nalažu pravila britanskog Liječničkog vijeća (GMC).

U izjavi za BBC, profesor je rekao da „nikada nije postojao financijski poticaj“ za odabir jednog uređaja pred drugim te da je uvijek postupao u skladu s pravilima GMC-a. Slične veze imao je i dr. André Simon, bivši ravnatelj transplantacijskog odjela u Harefieldu, koji je s Medtronicom surađivao od 2014. Njegov nasljednik, dr. John Dunning, izjavio je da je bolnica nastavila koristiti HVAD „jer je to bila preferencija prethodnika“.

Obje ustanove u priopćenju za BBC istaknule su kako su odluke o nastavku korištenja Medtronicova uređaja bile donesene na temelju „složenih kliničkih razloga“, uz tvrdnju da tada „nije bilo jasnih dokaza“ o njegovoj inferiornosti. Freeman je obitelji Marshall izrazio „iskrenu sućut“ i potvrdio da je u tijeku interna istraga.

Predstavnik pacijenata NHS-a Robbie Burns, koji je došao u posjed dokumenata o slučaju, smatra da država mora provesti neovisnu istragu. „Sve je to bilo potpuno sprječivo. Da sam ja bio taj pacijent, pitao bih ih: ‘Zašto ste to učinili?’“ zaključuje Burns.