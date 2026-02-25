Naši Portali
ISPRIČAO SE ZAPOSLENICIMA

Bill Gates priznao afere s Ruskinjama, Epstein je to znao

FILE PHOTO: Annual Bloomberg Global Philanthropies Forum in New York City
CAITLIN OCHS/REUTERS
Autor
Ivica Beti
25.02.2026.
u 12:23

Dokumenti koje je objavilo Ministarstvo pravosuđa uključivali su i slike osnivača Microsofta kako pozira sa ženama čija su lica redigirana

Jedan od najbogatijih ljudi na svijetu Bill Gates preuzeo je odgovornost za svoje postupke zbog veza s Jeffreyem Epsteinom, objavila je njegova Zaklada. Učinio je to na sastanku sa zaposlenicima Zaklade Gates, potvrdio je njezin glasnogovornik za Reuters.

Odgovor je to na izvješće Wall Street Journala, u kojem se navodi da se Gates ispričao zaposlenicima zbog svojih veza s osuđenim seksualnim prijestupnikom. Dokumenti koje je objavilo američko Ministarstvo pravosuđa (DOJ) ukazuju na to da su se Gates i Epstein više puta sastajali i nakon što je Epstein osuđen na zatvorsku kaznu. Uz ostalo, razgovarali su o filantropiji osnivača Microsofta. Prema izvješću Journala, Gates je rekao osoblju Zaklade da je bila velika pogreška provoditi vrijeme s Epsteinom i dovoditi rukovoditelje Zaklade Gates na sastanke s njim.

- Ispričavam se drugim ljudima koji su uvučeni u ovo zbog pogreške koju sam napravio - rekao je. Journal je objavio i da je Gates priznao da je imao dvije afere s Ruskinjama, o kojima je kasnije govorio Epstein, no Gates tvrdi da one nisu bile među Epsteinovim žrtvama.

- Nisam učinio ništa nezakonito. Nisam vidio ništa nezakonito - rekao je Gates. Dokumenti koje je objavilo Ministarstvo pravosuđa uključivali su i slike osnivača Microsofta kako pozira sa ženama čija su lica redigirana.

- Da budem jasan, nikada nisam provodio vrijeme sa žrtvama, ženama oko njega - dodao je Gates, prema novinskom izvješću. Glasnogovornik Zaklade Gates rekao je Reutersu da je Gates održao zakazani sastanak sa zaposlenicima i odgovorio na pitanja o nizu tema, uključujući objavljivanje Epsteinovih dosjea.

- Bill je otvoreno govorio, detaljno odgovarajući na nekoliko pitanja i preuzeo odgovornost za svoje postupke – kazao je glasnogovornik. Ranije ovog mjeseca, Zaklada Gates objavila je da nije izvršila nikakva financijska plaćanja Epsteinu, niti je s njim imala poslovne odnose. Zaklada Gates, kojom predsjedava Bill Gates, a koju su on i njegova tadašnja supruga osnovali 2000. godine, jedan je od najvećih svjetskih financijera globalnih zdravstvenih inicijativa, navodi Reuters.

Ključne riječi
zaklada afera Epstein Bill Gates

