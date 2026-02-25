Amerikanci pišu o Hrvatu koji je mijenjao forenziku: Objavljena knjiga o suradnji Dragana Primorca i slavnog Henryja Leeja

Službeno glasilo Hrvatske bratske zajednice (Croatian Fraternal Union) objavilo je članak o posjetu prof. dr. Dragana Primorca Sjedinjenim Američkim Državama te o promociji engleskog izdanja knjige američko‑kineske autorice Xiaoping Jiang "Pucanj u Hrvatskoj". Knjiga opisuje suradnju prof. dr. Primorca i prof. dr. Henryja Leeja, vodećeg američkog forenzičara, u identifikaciji žrtava Domovinskog rata. Rad prof. dr. Primorca, prof. dr. Leeja te njihovih američkih i hrvatskih kolega bio je presudan u rasvjetljavanju istine o događajima iz Domovinskog rata. Na temelju njihovih znanstvenih rezultata izrađena su brojna svjedočanstva i stručne analize koje su predstavljene u ključnim institucijama SAD‑a, uključujući i američki Kongres. Ta su svjedočanstva bila ključna u Sjedinjenim Američkim Državama za utvrđivanje istine o Domovinskom ratu i agresiji na Hrvatsku, jer su se temeljila na znanstveno utemeljenim rezultatima i forenzičkim dokazima.

Djelo je inspirirano stvarnim događajima koje je autorici prenio prof. dr. Henry Lee, vodeći američki forenzičar, koji je tijekom svoje karijere radio na više od 8000 slučajeva u 50-ak država svijeta, a najpoznatiji među njima su O.J. Simpson, JonBenet Ramsey, rekonstrukciju ubojstva JFK-a, ali i identifikacija žrtava Domovinskog rata u Hrvatskoj. Autorica je pritom uzela autorsku slobodu kombiniranja činjenica i fikcije, a središnju nit knjige čini profesionalno i osobno prijateljstvo Henryja Leeja i Dragana Primorca – njihova suradnja u SAD-u te rad na identifikacijama žrtava Domovinskog rata početkom 1990-ih. Knjiga se u SAD-u može nabaviti putem online prodaje preko niza distributera i prodajnih platformi, uključujući Amazon, Better World Books, ThriftBooks, Target, itd.

Prema podacima izdavača Elsevier BV, jednog od vodećih svjetskih akademskih izdavača, i na temelju standardiziranih metrika citiranosti koje je razvilo Sveučilište Stanford, prof.dr. Primorac se svrstava među 2% najutjecajnijih znanstvenika na svijetu prema ukupnom znanstvenom učinku tijekom karijere. Prvi je nositelj titule "Global Penn State Ambassado" u povijesti tog sveučilišta osnovanog 1855. godine. Profesor je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Pittsburghu, Sveučilištu Penn State i Sveučilištu New Haven u SAD-u, te na medicinskim fakultetima Sveučilišta u Splitu, Osijeku i Rijeci. Odlukom indijskog sveučilišta od nacionalnog interesa National Forensic Science University, kao prvi Europljanin izabran je u zvanje profesor emeritusa.

Američko izdanje knjige izazvalo je izniman interes javnosti, dok je kinesko izdanje postalo bestseller prema kojem se već priprema ekranizacija. U Kini je knjiga predstavljena tijekom svečanog otvaranja forenzičkog muzeja posvećenog Henryju Leeju u kineskom gradu Nantongu. Hrvatsko izdanje, objavljeno u suradnji s Večernjim listom, u kratkom je roku u potpunosti rasprodano, a njegova je promocija održana u Knjižnici Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Henry Lee je istaknuo da je ranih 90-tih godina u Hrvatsku zajedno s vodećim američkim forenzičarima došao na poziv Dragana Primorca, a pionirski rezultati DNA identifikacija žrtava masovnih grobnica koje su tada napravili da su obilježili novu etapu modernih forenzičkih znanosti.

Prof.dr. Primorac, prof.dr. Lee, prof.dr. Schanfield i prof.dr. Baden tijekom rada na masovnoj grobnici 1994. Foto: Ured Dragana Primorca

Sa aspekta znanosti, ova knjiga nije samo još jedno djelo u nizu, već svjedoči istinu o Domovinskom ratu te o povijesnom događaju – prvoj identifikaciji žrtava masovnih grobnica u svijetu gdje je korištena analiza DNA, što je Hrvatsku pozicioniralo među forenzičke velesile. Rezultati hrvatskih forenzičara u suradnji s inozemnim kolegama uvelike su pomogli u nastojanjima da se DNA analiza počne primjenjivati u rutinskoj forenzičkoj praksi. Napredak tada postignut, objavljen je u najuglednijim znanstvenim časopisima poput JAMA-e, Science, The Lancet, ali ili drugim tiskovinama poput New York Times-u, The USA Today, Newsweek-u, Chicago Tribune, Los Angeles Times, itd. Posebno značajan je znanstveni članak koji je u suradnji prof.dr. Primorca, prof.dr. Leeja, prof.dr. Badena, vodećeg američkog forenzičkog patologa, prof.dr. Anđelinovića, prof.dr. Definis-Gojanović, i drugih objavljen ranih 90-ih u najprestižnijem američkom forenzičkom časopisu Journal of Forensic Sciences, smatra se prvim znanstvenim radom koji svjedoči ključnu ulogu DNA tehnologija u svrhu identifikacija žrtava masovnih grobnica. Zanimljivo je da je prof.dr. Michael Baden, bliski suradnik prof.dr. Primorca, nedavno privukao pozornost svjetske javnosti, jer je izrazio sumnju u službeni zaključak da je Jeffrey Epstein počinio samoubojstvo vješanjem.