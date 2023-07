Užas u Novskoj: Teretnim vozilom išao u rikverc i teško ozlijedio dijete

RATNI ZLOČIN

Milan Martić iz estonskog zatvora traži da mu se ukine presuda za raketiranje Karlovca

On je u estonskom Tartu. Odnosno tamošnjem zatvoru u kojem služi kazanu od 35 godina zatvora koju mu je izrekao Haag zbog ratnih zločina počinjenih u Hrvatskoj od 1991. do 1995. U te zločine bilo je uključeno i granatiranje Zagreba 1995. No nije bilo uključeno granatiranje Karlovca. Zbog čega je na zagrebačkom Županijskom sudu u odsutnosti 2020. osuđen na sedam godina zatvora. I sada Milan Martić, koji svojevremeno ni optužnicu hrvatskog suda nije htio primiti, uz obrazloženje da ne razumije latinično pismo na kojem je napisana(!?), traži da se nepravomoćna presuda ukine ili kazna preinači.