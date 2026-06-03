Iako s Hrvatskom u početku nije imao pozitivno iskustvo, Nepalac Som Bahadur Baraili o našoj zemlji, ali i o Hrvatima, ima samo riječi hvale. Sve je to, kaže, bila "Božja volja". On je jedini Nepalac koji studira u Hrvatskoj, i to teologiju na Evanđeoskom teološkom veleučilištu u Osijeku. U Hrvatsku je došao kao i mnogi njegovi sunarodnjaci – trbuhom za kruhom.



Kada razgovarate sa Somom, uistinu dobijete osjećaj kao da je znao da će mu dolazak u Hrvatsku donijeti nešto dobro. A to dobro pronašao je upravo na Veleučilištu, gdje studira ono za što vjeruje da je stvoren. U slobodno vrijeme vodi nepalsku kršćansku zajednicu u baptističkoj crkvi u Osijeku te jednom mjesečno priprema obrok za strane radnike iz azijskih zemalja koji u Osijeku mukotrpno rade. Som u Osijeku trenutačno ne radi; za studij je dobio stipendiju, kao i smještaj u studentskom domu. Omiljen je među studentima na fakultetu, u što smo se i sami uvjerili kada smo bili s njim na razgovoru, studenti mu prilaze, pozdravljaju ga, zovu ga na kavu...